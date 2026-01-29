Губы “сдают позиции” уже в первые морозы — спасает зимний бальзам: проверьте, что у вас в тюбике

Зимой губы часто первыми "сдают позиции": мороз, ветер и сухой воздух в помещениях быстро лишают их влаги. Из-за этого появляются стянутость, трещинки и шелушение, а помада ложится хуже и только подчёркивает сухость. При этом решить проблему обычно можно простыми средствами — если подобрать бальзам правильно и пользоваться им не от случая к случаю. Об этом сообщает Marie Claire.

Почему зимой губам нужна отдельная защита

Кожа губ тонкая и чувствительная, поэтому холод и низкая влажность действуют на неё сильнее, чем на остальные участки лица. Когда губы пересыхают, они становятся более уязвимыми к микротрещинам и воспалению, а любое дополнительное раздражение — от ветра до привычки облизывать губы — только усугубляет состояние. Регулярный бальзам в таком сезоне работает как "щит": он снижает потерю влаги и помогает восстановить комфорт.

Как выбрать бальзам для холодного сезона

Зимний бальзам должен одновременно увлажнять и создавать защитный барьер от внешней среды. При выборе стоит смотреть не на красивые обещания на упаковке, а на состав — он подскажет, как именно продукт будет работать.

Какие ингредиенты особенно полезны

В материале советуют обращать внимание на компоненты с питательным и успокаивающим действием: какао-масло, алоэ вера, мёд, кокосовое масло и витамин E. Такие ингредиенты помогают смягчать губы, уменьшать ощущение сухости и поддерживать восстановление, когда кожа уже раздражена. Плюсом будет и наличие УФ-фильтров: зимой солнце не исчезает, а губы остаются чувствительными к его воздействию.

На что ориентироваться в ощущениях

Хороший зимний бальзам не должен "исчезать" через пять минут и оставлять губы ещё суше. Если средство даёт краткий эффект, а потом хочется наносить его снова и снова, это повод присмотреться к альтернативе с более выраженной защитной текстурой.

Как применять, чтобы эффект был заметным

Если губы уже потрескались и обезвожены, бальзам стоит наносить регулярно в течение дня — не только тогда, когда дискомфорт стал явным, а заранее, профилактически. Такой подход помогает не доводить кожу до состояния, когда появляется болезненная сухость и трещины.

Отдельная рекомендация — мягкое отшелушивание один-два раза в неделю. Аккуратное удаление сухих частиц помогает бальзаму работать эффективнее, потому что средство лучше распределяется и меньше "цепляется" за шелушения. Главное — делать это бережно, без агрессивного трения, чтобы не усиливать раздражение.