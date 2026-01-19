Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сельдерей
Сельдерей
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 15:00

Остатки из холодильника превратила в зимний ужин: тёплое суфле и яркий салат удивили вкусом

Сельдерейное суфле готовят без бешамеля на сливках и яйцах - The Guardian

Зимний день легко "подсветить" тарелкой, в которой есть и тепло, и кислые яркие ноты. И самое приятное — для этого не нужно бежать за редкими продуктами: многое уже лежит в холодильнике после праздников. В этих рецептах остатки корнеплодов и сыров превращаются в полноценный ужин, а цитрусы добавляют нужный контраст. Об этом сообщает The Guardian.

Как не тратить продукты и готовить вкуснее

Идея проста: чем аккуратнее хранение и чем внимательнее ревизия запасов, тем меньше еды отправится в мусор. Картофелю полезнее прохлада и темнота, сырам — плотная упаковка, а варёным овощам — понятный срок в холодильнике. Когда под рукой есть "база" вроде картофеля и корневого сельдерея, её легко превратить в блюдо, которое выглядит празднично даже в обычный день.

Суфле из сельдерея, лука и сыра

Это суфле собирается без соуса бешамель: текстуру дают корнеплоды, сливки, кисломолочная добавка и яйца.
Время: подготовка 10 минут, готовка 1 час 30 минут. Порции: 4-6.

Понадобится: 300 г корневого сельдерея, 200 г мучного картофеля, соль, 45 г масла и ещё немного для формы, 1 большой красный лук, листья тимьяна, 1-2 зубчика чеснока, 200 г двойных сливок, 100 г греческого йогурта или заквашенной сливки, 250 г тёртого сыра, мускатный орех, 7 яиц (белки и желтки отдельно).

Сельдерей и картофель нарежьте и отварите в солёной воде 18-20 минут до мягкости (если есть готовые отварные остатки — используйте их). Параллельно потомите на масле лук с солью, перцем и тимьяном около 10 минут, в конце добавьте чеснок. Корнеплоды слейте и разомните на слабом огне, вмешайте сливки и йогурт, затем три четверти сыра и прогрейте до однородности. Добавьте луковую смесь, приправьте и щедро натрите мускатный орех.

Духовку разогрейте до 210°C (190°C с конвекцией). Вмешайте желтки в овощную массу. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно соедините с пюре в два этапа, сохраняя воздушность. Переложите в смазанную форму, посыпьте оставшимся сыром и запекайте 40-45 минут. Если верх темнеет слишком быстро, через полчаса снизьте температуру до 200°C (180°C с конвекцией). Подавайте сразу. 13 января 2026 года в рецепте отдельно уточнили, на каком этапе добавлять оставшийся сыр.

Цитрусовый салат с мёдом, рукколой и гранатом

Этот салат нужен не "для галочки", а как баланс: сладость мёда, горчинка листьев и сочные зёрна граната освежают жирность сыра и сливок.
Время: 25 минут. Порции: 4.

Понадобится: 1 кровавый апельсин, 1 розовый грейпфрут, ½ красного лука, 100 г рукколы, 2 кочанчика цикория (лучше розового), 1 небольшой гранат, 50 г обжаренных семечек подсолнечника.
Заправка: 1 ч. л. мёда, 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. дижонской горчицы, 75 мл оливкового масла.

Срежьте кожуру и белую сердцевину с цитрусовых, нарежьте ломтиками, сок собирайте в миску. В этот сок взбейте мёд, уксус, горчицу и масло, приправьте и добавьте мелко нарезанный лук. Разберите гранат, сок, который выделится, тоже вмешайте в заправку. На блюдо выложите рукколу и цикорий, сверху — цитрусы, часть гранатовых зёрен и семечки, затем аккуратно перемешайте с заправкой и подавайте вместе с суфле.

Такой дуэт хорош тем, что одновременно "утилизирует" остатки и создаёт ощущение нового блюда: тёплая, сырная основа и холодный, яркий салат работают как один продуманный зимний ужин.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре вчера в 11:13
Тофу ругают за "никакой" вкус — пока не попробуют этот хрустящий сэндвич

Тофу в сэндвиче хрустит благодаря крахмалу, плотной текстуре и жарке на раскалённой сковороде. Крем из кешью, азиатский салат и авокадо доводят вкус до идеала.

Читать полностью » Авокадо с лососем включили в обед для долголетия — gastronom вчера в 9:55
Жиры, белок и спокойствие для организма: обед, который выбирают те, кто стареет медленно

Диетологи обратили внимание на обед, который часто выбирают сторонники долголетия. Авокадо и лосось объединяют жиры, белок и витамины, важные для здоровья.

Читать полностью » Луковое варенье превратили в глазурь для запечённого лосося — Southern Living вчера в 8:36
Намазала это на лосося и отправила в духовку — результат удивил даже меня

Луковое варенье — густой карамелизированный джем из лука, который служит идеальной глазурью для лосося, сыра и свинины: простой рецепт и советы.

Читать полностью » Салат с курицей, ананасами и копченым сыром сохраняет баланс вкусов — повар вчера в 2:40
Всего 5 минут на сборку, а результат — вау: как обычные ингредиенты превратить в праздничный шедевр

Салат с ананасами и копченым сыром сочетает нежную курицу, сладкие фрукты и насыщенные акценты, создавая эффектное и сбалансированное блюдо для праздничного стола.

Читать полностью » Формула 4321 упростила приготовление блинного теста — Мариотт шеф-повар 17.01.2026 в 19:20
Эти блины получаются всегда: рецепт 4-3-2-1 без весов и мерных стаканов готовят дома — проще не бывает

Французский шеф предложил формулу блинов, которую легко запомнить. Рецепт 4-3-2-1 позволяет готовить без весов и подходит для любых начинок.

Читать полностью » Кейл рекомендуют сначала обработать маслом, чтобы листья стали мягче — Serious Eats 17.01.2026 в 16:03
Делаю салат с кейлом — и он перестаёт быть “резиновым”: решает один шаг до заправки

Кейл часто остаётся жёстким даже с лимоном и тонкой нарезкой. Всё решает простой шаг: сначала масло и соль, а уже потом кислота — и салат становится нежным.

Читать полностью » Мусс Контичини готовят на горячем ганаше из двух видов шоколада — Femina 17.01.2026 в 13:19
Шоколадный мусс, который тает раньше, чем ложка касается дна: рецепт с эффектом вау

Французский шеф Филипп Контичини предлагает по-новому взглянуть на классический шоколадный мусс, добавив воздушность, баланс вкуса и неожиданный хруст.

Читать полностью » Сироп для арахисовой ломкости рекомендуют доводить до 149°C — Chowhound 17.01.2026 в 10:04
Думала, дело в рецепте, а виновато другое: арахисовая ломкость стала хрустящей, как в детстве

Узнайте ключевые секреты приготовления арахисовой ломкости: точная температура, правильные ингредиенты и работа с влажностью — сделайте свой десерт совершенством.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Водители сталкиваются с конфликтами из-за снежных отвалов — автоинструкторы
Красота и здоровье
Возрастные боли в коленях и спине чаще связаны с износом суставов — врачи
Туризм
Шри-Ланка подходит для активного отдыха и спорта — Виноградов путешественник
Туризм
Мошенники используют чаты поиска попутчиков для обмана — МВД России
Спорт и фитнес
Ходьба на улице задействует больше мышц чем беговая дорожка — исследователи
Питомцы
Кошки выбирают любимого человека по ощущению безопасности — Le Mag du Chat
Туризм
Январь даёт самые низкие цены на отели в Греции - Go2Africa
Дом
Кондиционер для белья используют как антистатик вне стирки – эксперты по уходу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet