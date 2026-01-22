Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка в брюках и рубашке
Девушка в брюках и рубашке
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 4:40

Монохромный тотал-лук собрался легче, чем кажется — фактуры решают больше, чем цвет

Монохром советуют собирать на сочетании разных фактур — Папули

Зимой легко скатиться в "униформу": один и тот же пуховик, одни и те же ботинки, и каждый день кажется копией предыдущего. Но холод не обязан убивать стиль — наоборот, многослойность даёт больше инструментов, чем любой летний гардероб. Достаточно пары приёмов, чтобы привычные вещи заиграли по-новому и работали с утра до вечера. Об этом пишет Крисса Папули.

Свежие сочетания из базовых вещей

Самый простой способ оживить повседневный комплект — по-другому собрать знакомые элементы. Например, белая футболка под вязаным кардиганом моментально переводит образ из "офисного" в более расслабленный. Чтобы это выглядело собранно, важно добавить правильные опоры: свободные брюки, удобную верхнюю одежду и кожаные аксессуары, которые держат силуэт и придают аккуратности. Такой вариант хорош тем, что не требует новых покупок — вы просто меняете порядок и логику слоёв.

Свитер как аксессуар: на плечи или узлом

Трикотаж в этом сезоне носят не только "как положено". Свитер можно набросить на плечи поверх пальто, завязать узлом на груди или сделать более смелый ход — обернуть рукава вокруг шеи. Этот приём добавляет образу динамики и сразу делает его моднее, даже если под верхней одеждой всё предельно базовое. Плюс есть практичный бонус: в помещении свитер легко снять или, наоборот, быстро утеплиться без лишних поисков.

Водолазка под что угодно

Это классический трюк из 90-х, который снова выглядит актуально. Тонкая водолазка отлично работает как "второй слой" под рубашки и оверсайз-пиджаки, добавляя тепла и визуальной глубины. Главный секрет — выбирать максимально тонкие, качественные материалы, чтобы под жакетом или рубашкой не появлялся лишний объём. Дальше всё просто: свободные брюки, шерстяное пальто, и получаем готовый зимний комплект, который выглядит дороже своей стоимости.

Монохром, но с разными фактурами

Тотал-лук в одном цвете всегда производит впечатление собранности и уверенности, хотя собирается легче, чем кажется. Чтобы образ не выглядел плоско, играйте на текстурах: шерсть, кожа, трикотаж, замша, плотный хлопок — всё в одной гамме, но разной "на ощупь". Если яркий монохром кажется слишком смелым, есть спокойная альтернатива сезона — тёплый коричневый. Он мягче воспринимается, легко комбинируется и при этом сохраняет эффект цельного, продуманного образа.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

