Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Иней на траве
Иней на траве
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:12

Теперь всегда подготавливаю газон к зиме правильно — вот как я это делаю после последней стрижки

После последней стрижки газона нужно удалить листву и удобрить почву

Подготовка газона к зиме — ключевая задача для того, чтобы весной получить пышный и здоровый травяной покров. После последней стрижки газона осенью есть несколько важных шагов, которые помогут вам обеспечить долговечность и красоту вашего газона в следующем сезоне.

Почему стрижка газона осенью так важна?

После последнего укоса важно не только остановить стрижку, но и подкорректировать высоту травы. Для большинства видов травы оптимальная длина — около 5 см. Это не только защитит газон от зимней сырости, но и поможет избежать такой проблемы, как снежная плесень. Снежная плесень — это грибковое заболевание, которое может повредить газон, оставив его неухоженным и изменив его цвет после таяния снега. Чтобы предотвратить это, нужно заранее позаботиться о подготовке газона.

Три ключевых шага после последней стрижки

1. Полив газона

Многие считают, что после последней стрижки можно прекратить полив, но это не всегда так. Если осень была тёплой, а зима обещает быть мягкой, корни газона все ещё нуждаются в воде. Поливайте газон при необходимости — когда температура выше 4°C и нет снега или льда на земле. В тёплую, сухую осень можно поливать газон пару раз в неделю.

2. Уборка опавших листьев

Оставленные на земле листья могут задушить газон, повысив риск грибковых заболеваний. Чтобы избежать этого, используйте газонокосилку для измельчения листвы. Мелкие частицы можно оставить на газоне, они будут разлагаться и улучшать состав почвы. Если вы не хотите оставить листья на газоне, их можно собрать в мешки или использовать для компостирования.

3. Удобрение газона перед зимой

Не забывайте про удобрения! Важно подкармливать газон в последние недели осени. Зимние удобрения или осенние удобрения для газонов поддержат корневую систему в хорошем состоянии и подготовят её к весне. Важно выбрать удобрение, подходящее для вашего типа травы — оно должно быть совместимо с прохладными или тёплыми сезонами. Если не уверены, выбирайте универсальные удобрения, подходящие для всех типов газона.

Ошибки при подготовке газона к зиме

  • Прекращение полива слишком рано: это приведёт к обезвоживанию газона. Убедитесь, что земля не промёрзла, прежде чем прекратить полив.

  • Оставление толстого слоя листвы на газоне: это может вызвать заболевания и помешать газону дышать. Лучше использовать газонокосилку или собрать листья вручную.

  • Отсутствие удобрения газона осенью: отсутствие удобрений перед зимой может ослабить корни, что скажется на качестве газона весной.

Плюсы и минусы зимней подготовки газона

Плюсы Минусы
Обеспечивает здоровую корневую систему Требует времени и усилий
Способствует хорошему росту весной Неправильное удобрение может привести к ожогам
Защищает от зимних заболеваний Могут возникнуть проблемы с плесенью

FAQ

1. Когда остановиться с косить газон осенью?

Останавливайте стрижку, когда температура начнёт снижаться, но трава всё ещё активно растёт. Обычно последний укос проводят, когда трава достигает высоты 5 см.

2. Нужно ли поливать газон зимой?

Поливайте газон в тёплые, бездождевые дни, пока температура не опустится ниже 4°C.

3. Какое удобрение лучше использовать для газона осенью?

Выбирайте удобрение для газонов в холодный сезон или универсальные удобрения, подходящие для всех типов трав.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рассада томатов требует регулярного осмотра и контроля — агроном Илья Калюжный сегодня в 19:22
Отказалась от старого метода полива — теперь моя рассада томатов стала гораздо крепче

Правильный выбор почвы, соблюдение дистанции между семенами и регулярный контроль помогают вырастить крепкую рассаду томатов и обеспечить будущий богатый урожай.

Читать полностью » Смешивание сортов ухудшает хранение картофеля — агроном Инна Фролова сегодня в 14:41
Разложила картофель по сортам — и на следующий год чуть в обморок не упала от разницы

Почему нельзя смешивать сорта картофеля? Разбираем три главные причины — разный срок созревания, сложность хранения и пересортицу. Грамотный подход спасёт урожай.

Читать полностью » Зелень с грядки успешно продолжает рост на подоконнике — агрономы сегодня в 14:24
Когда дачный сезон заканчивается, не выбрасываю зелень: делаю так — и всю зиму срезаю ароматные листья

Осенью многие овощные культуры ещё полны сил — и часть из них отлично продолжают расти в квартире. Разбираемся, кого можно безопасно пересадить на домашний подоконник.

Читать полностью » Свёкла формирует нежную ботву для салатов в домашних условиях — агроном Галина Орлова сегодня в 13:41
Нашла проросшие овощи и уже хотела выбросить — теперь выращиваю зелень бесплатно весь январь

Проросшие овощи — это не мусор, а идеальная основа для домашнего зимнего огорода. Узнайте, как превратить морковь, свёклу, лук и чеснок в источник свежей витаминизированной зелени.

Читать полностью » Колючие кактусы требуют яркого солнца для стабильного роста — ботаники сегодня в 13:13
Завожу колючие кактусы — и больше не знаю проблем: один секрет ухода делает их неубиваемыми

Узнайте, какие кактусы считаются самыми неприхотливыми, как правильно ухаживать за колючими видами и какие ошибки чаще всего приводят к проблемам.

Читать полностью » Выращивание овощей на балконе позволяет получать свежие продукты круглый год — садоводы сегодня в 12:42
Выращиваю свежие овощи прямо на балконе — вообще забыла о магазинных продуктах: вот какие секреты надо знать

Узнайте, как правильно выращивать овощи и фрукты дома, начиная с микрозелени и постепенно переходя к более сложным культурам.

Читать полностью » Размножение замиокулькаса листом позволяет бесплатно вырастить здоровое растение дома самостоятельно сегодня в 12:41
Нашла у коллеги один листик замиокулькаса — вырастила из него целое денежное дерево: способ, о котором молчат продавцы цветов

Вырастить замиокулькас бесплатно проще, чем кажется: достаточно одного листочка. Разбираем пошагово, как подготовить черенок, выбрать правильный грунт и дождаться появления молодого растения.

Читать полностью » Бумажные пакеты сохраняют чеснок сухим и защищают от конденсата — агроном Анастасия Коврижных сегодня в 11:41
Беру обычную соль и банку — чеснок хранится год без плесени и гнили: способ, который знали ещё наши бабушки

Существует несколько надёжных способов сохранить чеснок свежим до года. Разбираем лучшие методы хранения — от банок с солью до открытых корзин и бумажных пакетов.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Тюмени таксопарки подняли комиссии за заказы для водителей — партнёр агрегатора
Питомцы
Доктор Смит: кошки тяжело переживают утрату другого питомца
Туризм
Мексиканские пограничники изъяли продукты у россиян, включая бананы и мясо — блогер Ершова
СФО
В Новосибирске начали обкатку двух новых трамваев — мэр Кудрявцев
УрФО
Восемь участников бунта в колонии №9 признаны виновными — Следственное управление
Красота и здоровье
Привычка ежедневной работы над собой укрепляет уверенность, заявила Доминик Элисса
Садоводство
Преимущества и недостатки подзимнего посева моркови
ПФО
В Казани при взрыве газа в квартире погиб мужчина — прокуратура Татарстана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet