Теперь всегда подготавливаю газон к зиме правильно — вот как я это делаю после последней стрижки

Подготовка газона к зиме — ключевая задача для того, чтобы весной получить пышный и здоровый травяной покров. После последней стрижки газона осенью есть несколько важных шагов, которые помогут вам обеспечить долговечность и красоту вашего газона в следующем сезоне.

Почему стрижка газона осенью так важна?

После последнего укоса важно не только остановить стрижку, но и подкорректировать высоту травы. Для большинства видов травы оптимальная длина — около 5 см. Это не только защитит газон от зимней сырости, но и поможет избежать такой проблемы, как снежная плесень. Снежная плесень — это грибковое заболевание, которое может повредить газон, оставив его неухоженным и изменив его цвет после таяния снега. Чтобы предотвратить это, нужно заранее позаботиться о подготовке газона.

Три ключевых шага после последней стрижки

1. Полив газона

Многие считают, что после последней стрижки можно прекратить полив, но это не всегда так. Если осень была тёплой, а зима обещает быть мягкой, корни газона все ещё нуждаются в воде. Поливайте газон при необходимости — когда температура выше 4°C и нет снега или льда на земле. В тёплую, сухую осень можно поливать газон пару раз в неделю.

2. Уборка опавших листьев

Оставленные на земле листья могут задушить газон, повысив риск грибковых заболеваний. Чтобы избежать этого, используйте газонокосилку для измельчения листвы. Мелкие частицы можно оставить на газоне, они будут разлагаться и улучшать состав почвы. Если вы не хотите оставить листья на газоне, их можно собрать в мешки или использовать для компостирования.

3. Удобрение газона перед зимой

Не забывайте про удобрения! Важно подкармливать газон в последние недели осени. Зимние удобрения или осенние удобрения для газонов поддержат корневую систему в хорошем состоянии и подготовят её к весне. Важно выбрать удобрение, подходящее для вашего типа травы — оно должно быть совместимо с прохладными или тёплыми сезонами. Если не уверены, выбирайте универсальные удобрения, подходящие для всех типов газона.

Ошибки при подготовке газона к зиме

Прекращение полива слишком рано : это приведёт к обезвоживанию газона. Убедитесь, что земля не промёрзла, прежде чем прекратить полив.

Оставление толстого слоя листвы на газоне : это может вызвать заболевания и помешать газону дышать. Лучше использовать газонокосилку или собрать листья вручную.

Отсутствие удобрения газона осенью: отсутствие удобрений перед зимой может ослабить корни, что скажется на качестве газона весной.

Плюсы и минусы зимней подготовки газона

Плюсы Минусы Обеспечивает здоровую корневую систему Требует времени и усилий Способствует хорошему росту весной Неправильное удобрение может привести к ожогам Защищает от зимних заболеваний Могут возникнуть проблемы с плесенью

FAQ

1. Когда остановиться с косить газон осенью?

Останавливайте стрижку, когда температура начнёт снижаться, но трава всё ещё активно растёт. Обычно последний укос проводят, когда трава достигает высоты 5 см.

2. Нужно ли поливать газон зимой?

Поливайте газон в тёплые, бездождевые дни, пока температура не опустится ниже 4°C.

3. Какое удобрение лучше использовать для газона осенью?

Выбирайте удобрение для газонов в холодный сезон или универсальные удобрения, подходящие для всех типов трав.