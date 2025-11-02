Безвиз и скидки: почему зима — лучшее время для поездки в Иорданию
Путешествие в Иорданию в декабре-феврале имеет свои преимущества. Турпоток меньше, цены на жилье снижаются, а температура комфортна для прогулок по историческим местам. В Акабе в это время можно купаться, а в Петре гулять без изнуряющей жары. При этом многие санатории у Мертвого моря продолжают работать круглый год, предлагая программы талассотерапии и СПА.
Плюсы и минусы отдыха
|
Плюсы
|
Минусы
|
Безвизовый въезд с декабря 2025 года
|
Высокие цены на отели у моря
|
Богатая история и библейские места
|
Местами слабая транспортная инфраструктура
|
Возможность лечебного отдыха
|
Летом слишком жарко
|
Приветливые местные жители
|
Не везде распространены карты и банкоматы
|
Безопасность и стабильность
|
Ограниченное количество прямых рейсов
Интересные факты
- В Иордании находится одно из семи новых чудес света — древний город Петра.
- Мертвое море — самая низкая точка планеты, его соленость почти в десять раз выше океанской.
- В пустыне Вади-Рам снимались десятки фильмов, включая "Звездные войны".
FAQ
Сколько стоит тур в Иорданию?
Минимальная цена — от 170-180 тысяч рублей за двоих на неделю.
Когда лучше ехать?
С марта по май и с октября по ноябрь — комфортная погода и меньше туристов.
Можно ли арендовать машину?
Да, аренда автомобиля обойдется примерно в 4-5 тысяч рублей в сутки, дороги в стране хорошие.
Какие сувениры стоит привезти?
Местные специи, косметика на основе грязей Мертвого моря, изделия ручной работы.
Нужна ли вакцинация?
Нет, специальных требований для въезда в Иорданию нет.
Мифы и правда
Миф: Иордания — это пустыня без инфраструктуры.
Правда: В стране активно развиваются курорты, дороги и отели высокого класса.
Миф: В Иордании небезопасно путешествовать.
Правда: Страна считается одной из самых стабильных и мирных в регионе.
Миф: Отдых в Иордании дорогой.
Правда: По сравнению с соседями — один из самых доступных вариантов на Ближнем Востоке.
