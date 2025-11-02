Безвиз и скидки: почему зима — лучшее время для поездки в Иорданию

Путешествие в Иорданию в декабре-феврале имеет свои преимущества. Турпоток меньше, цены на жилье снижаются, а температура комфортна для прогулок по историческим местам. В Акабе в это время можно купаться, а в Петре гулять без изнуряющей жары. При этом многие санатории у Мертвого моря продолжают работать круглый год, предлагая программы талассотерапии и СПА.

Плюсы и минусы отдыха

Плюсы Минусы Безвизовый въезд с декабря 2025 года Высокие цены на отели у моря Богатая история и библейские места Местами слабая транспортная инфраструктура Возможность лечебного отдыха Летом слишком жарко Приветливые местные жители Не везде распространены карты и банкоматы Безопасность и стабильность Ограниченное количество прямых рейсов

Интересные факты

В Иордании находится одно из семи новых чудес света — древний город Петра. Мертвое море — самая низкая точка планеты, его соленость почти в десять раз выше океанской. В пустыне Вади-Рам снимались десятки фильмов, включая "Звездные войны".

FAQ

Сколько стоит тур в Иорданию?

Минимальная цена — от 170-180 тысяч рублей за двоих на неделю.

Когда лучше ехать?

С марта по май и с октября по ноябрь — комфортная погода и меньше туристов.

Можно ли арендовать машину?

Да, аренда автомобиля обойдется примерно в 4-5 тысяч рублей в сутки, дороги в стране хорошие.

Какие сувениры стоит привезти?

Местные специи, косметика на основе грязей Мертвого моря, изделия ручной работы.

Нужна ли вакцинация?

Нет, специальных требований для въезда в Иорданию нет.

Мифы и правда

Миф: Иордания — это пустыня без инфраструктуры.

Правда: В стране активно развиваются курорты, дороги и отели высокого класса.

Миф: В Иордании небезопасно путешествовать.

Правда: Страна считается одной из самых стабильных и мирных в регионе.

Миф: Отдых в Иордании дорогой.

Правда: По сравнению с соседями — один из самых доступных вариантов на Ближнем Востоке.