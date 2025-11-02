Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Иордания
Иордания
© commons.wikimedia.org by Berthold Werner is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:33

Безвиз и скидки: почему зима — лучшее время для поездки в Иорданию

Зимой в Иордании комфортная погода для путешествий и отдыха у Мертвого моря

Путешествие в Иорданию в декабре-феврале имеет свои преимущества. Турпоток меньше, цены на жилье снижаются, а температура комфортна для прогулок по историческим местам. В Акабе в это время можно купаться, а в Петре гулять без изнуряющей жары. При этом многие санатории у Мертвого моря продолжают работать круглый год, предлагая программы талассотерапии и СПА.

Плюсы и минусы отдыха

Плюсы

Минусы

Безвизовый въезд с декабря 2025 года

Высокие цены на отели у моря

Богатая история и библейские места

Местами слабая транспортная инфраструктура

Возможность лечебного отдыха

Летом слишком жарко

Приветливые местные жители

Не везде распространены карты и банкоматы

Безопасность и стабильность

Ограниченное количество прямых рейсов

Интересные факты

  1. В Иордании находится одно из семи новых чудес света — древний город Петра.
  2. Мертвое море — самая низкая точка планеты, его соленость почти в десять раз выше океанской.
  3. В пустыне Вади-Рам снимались десятки фильмов, включая "Звездные войны".

FAQ

Сколько стоит тур в Иорданию?
Минимальная цена — от 170-180 тысяч рублей за двоих на неделю.

Когда лучше ехать?
С марта по май и с октября по ноябрь — комфортная погода и меньше туристов.

Можно ли арендовать машину?
Да, аренда автомобиля обойдется примерно в 4-5 тысяч рублей в сутки, дороги в стране хорошие.

Какие сувениры стоит привезти?
Местные специи, косметика на основе грязей Мертвого моря, изделия ручной работы.

Нужна ли вакцинация?
Нет, специальных требований для въезда в Иорданию нет.

Мифы и правда

Миф: Иордания — это пустыня без инфраструктуры.
Правда: В стране активно развиваются курорты, дороги и отели высокого класса.

Миф: В Иордании небезопасно путешествовать.
Правда: Страна считается одной из самых стабильных и мирных в регионе.

Миф: Отдых в Иордании дорогой.
Правда: По сравнению с соседями — один из самых доступных вариантов на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Основные достопримечательности Челябинска - от метеорита до пешеходных улиц сегодня в 5:05
Главные достопримечательности Челябинска: от парков до легендарного метеорита

Улицы с историей, метеорит в музее и прогулки вдоль пруда — Челябинск умеет удивлять. Этот маршрут поможет увидеть город с другой стороны.

Читать полностью » Глэмпинги в России: где находятся, сколько стоит и как туда добраться сегодня в 4:58
Отель в лесу и звёзды над головой: что такое глэмпинг и почему все туда рвутся

Глэмпинг — это отдых на природе без лишений: палатка превращается в уютный дом, а костёр — в вечер с видом на звёзды. Узнайте, почему этот формат стал таким популярным.

Читать полностью » Автолюбителям напомнили, какие инструменты и документы нужны для безопасного путешествия сегодня в 3:53
Собираетесь в дальнюю поездку? Эти 15 вещей спасут вас на трассе

Готовитесь к дальнему путешествию на машине? Узнайте, что обязательно взять с собой, чтобы поездка была комфортной и без неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Эксперт по туризму: Агуас-де-Линдойя — идеальный выбор для восстановления здоровья сегодня в 2:16
Агуас-де-Линдойя: где покой встречается с активным отдыхом — ваши лучшие маршруты

Откройте для себя целебные термальные воды Агуас-де-Линдойя — идеальное место для отдыха, приключений и оздоровления в самом сердце Бразилии.

Читать полностью » Туристка Евгения поделилась впечатлениями от путешествия по Абхазии в 2025 году сегодня в 1:15
Гагра, Пицунда, Рица: удивительные уголки Абхазии, которые стоит увидеть

Абхазия — уникальное место с богатой историей и природой. Узнайте, что ожидать от отдыха, от сталинских дач до древних сосен Красной книги.

Читать полностью » Эксперты: аренда жилья на Новый год в 2026 году подешевела по всей России сегодня в 0:27
Новогодние праздники без затрат: какие регионы России предлагают скидки на аренду жилья

Снижение цен на аренду жилья по всей России на Новый 2026 год откроет новые возможности для бюджетных путешествий. Не упустите шанс сэкономить!

Читать полностью » Доступные пляжные курорты: туры с перелетом и завтраками за 47 тысяч рублей вчера в 23:26
Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Откройте для себя недорогие туры на пляжный отдых в высокий сезон за 47 тысяч рублей с перелетом и завтраками.

Читать полностью » Тревел-блогер о Панаме: высококачественный сервис и безопасность в вчера в 22:26
Панама: как блогер развеял мифы и нашел комфортную страну вместо развалин "третьего мира"

Российский блогер делится неожиданно положительными впечатлениями от Панамы, развенчивая мифы о бедности и опасности страны.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пищевая сода, лимонный сок и уксус помогают удалить запах пота с одежды
Еда
Креветки замороженные в панцире нужно варить с солью и специями для сохранения сочности и нежности
Садоводство
Древовидные пионы требуют весенней санитарной обрезки для формирования кроны — Анна Соловьёва
Спорт и фитнес
Бокс и карьера: как тренировки развивают дисциплину и эмоциональную устойчивость
Наука
Обнаружение захоронения митрополита Иллариона подтвердило легенду о святыне Суздаля — Тарасов
Питомцы
Кошки тратят на вылизывание своей шерсти до 30% времени бодрствования
Питомцы
Правильно воспитанный бультерьер терпелив и нежен с детьми
Еда
Куриные желудки по-корейски готовятся с луком, перцем и соевым соусом для пикантного вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet