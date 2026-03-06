Шкаф не резиновый, но место найдётся: хитрый способ превращает пуховик в плоский конверт

Компактное хранение пуховиков превращает громоздкие зимние вещи в аккуратные свертки, освобождая до половины пространства в шкафу. Эксперт по домоводству и блогер Марина Жукова раскрыла секреты использования вакуумных пакетов и техники свертывания верхней одежды для сезонного хранения. Физика вакуумного сжатия удаляет воздух, минимизируя объем под действием атмосферного давления, что делает метод идеальным для городских интерьеров. Об этом сообщает MosTimes.

Вакуумные пакеты — доступное решение, продающееся в магазинах и на маркетплейсах, позволяют уменьшить объем вещей в три-четыре раза. Регулируя степень откачки воздуха, можно избежать чрезмерного сжатия, учитывая естественное проникновение воздуха со временем. По словам Жуковой, после хранения одежда распрямляется без повреждений, сохраняя эстетику и структуру пуха.

"Такие современные приспособления везде продаются, и в обычных магазинах, и на массмаркетах. Вещи складываешь и вакуумируешь. Они занимают в три-четыре раза объема меньше, чем если бы просто их положить на хранение в шкаф", — рассказала Марина Жукова.

Дополнительно эксперт рекомендует свертывание пуховиков с закладкой рукавов спереди и завертыванием в капюшон, после чего вещи помещаются в чехлы с замками или коробки для зимней одежды. Хранение комплектами — пуховик с шапкой, шарфом и перчатками — упрощает подготовку к сезону, минимизируя хаос в гардеробе. Антропология быта подчеркивает: организованное пространство снижает стресс, превращая хранение в ритуал элегантности.