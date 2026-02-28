Асфальт превратился в каток — а кошелёк пустеет: как заставить виновных платить за ваши травмы

Получить компенсацию за травму от гололеда можно, установив организацию, ответственную за уборку территории, составив акт с свидетелями, зафиксировав вред здоровью в медучреждении и обратившись в суд. По словам сопредседателя НП "Управдом", эксперта по ЖКХ Евгении Юнисовой, добиться выплат удается редко из-за трудностей с определением виновника. Об этом сообщает Pravda.Ru.

После выявления ответственной стороны требуется документально зафиксировать инцидент. Юнисова отметила, что акт нужно составлять с представителем организации или очевидцами, готовыми подписаться. Найти таких свидетелей часто бывает сложно, но это ключевой шаг.

"За уборку общественных пространств, улиц и пешеходных зон, которые относятся не к дворовым территориям, а к улично-дорожной сети, отвечает одна организация. А за уборку придомовых территорий — управляющая организация. Первое, что нужно сделать — установить, в чьем ведении находится данный участок, где произошла травма. Без этого все дальнейшие действия не имеют смысла, поскольку предъявлять претензии будет просто некому", — пояснила Евгения Юнисова.

Далее подается требование о возмещении с меддокументами, подтверждающими травму и утрату трудоспособности, но выплаты добровольно не признаются — нужен суд. Если есть страховка, обращайтесь сначала к ней, иначе готовьте полный пакет доказательств причинно-следственной связи. При бытовой травме от гололеда больничный выдается после трех дней, в отличие от производственной.