Добавил в зимний рацион 5 продуктов — и почувствовал, что организм стал выносливее

Зимой многие замечают, что организм становится более уязвимым: легче "цепляются" простуды, усиливаются аллергии, пересыхает кожа, чаще появляется першение в горле. Причины понятны — холодный воздух, меньше солнца, больше перепадов температур, да и питание нередко становится более тяжёлым. Кардиолог с 40-летним опытом доктор Алок Чопра считает, что в такой период важно не искать "волшебную таблетку", а выстраивать иммунитет через ежедневные привычки и сезонные продукты. Об этом сообщает материал со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Почему "быстрый иммунитет" — миф

Доктор Чопра прямо опровергает популярное заблуждение: укрепить иммунитет "за ночь" невозможно — ни добавками, ни разовыми средствами. По его словам, иммунная система формируется постепенно, через регулярные решения в рационе. Именно поэтому зимой особенно полезно делать ставку на еду, которая одновременно поддерживает пищеварение, помогает организму согреваться и уменьшает воспалительные процессы.

"Иммунитет не формируется за одну ночь, а ежедневно через продукты, которые вы едите", — отметил доктор Чопра.

Врач подчёркивает: сезонное питание работает не только как профилактика простуд, но и как способ держать организм в "рабочем" состоянии, когда ресурсы снижаются — например, из-за усталости, недостатка свежих овощей или смены режима.

Пять зимних суперфудов, которые советует кардиолог

Доктор Чопра выделил пять продуктов, которые, по его мнению, особенно полезны в холодное время года. Важно: он говорит о пищевых привычках и натуральных источниках нутриентов, а не о лекарственных эффектах.

1) Горчичная зелень (Sarson)

Сарсон — один из самых популярных зимних листовых овощей в северной Индии. Врач называет его "ежедневной необходимостью" в холодный сезон. По его словам, горчичная зелень богата витаминами A, C и K, а также содержит много клетчатки, что помогает пищеварению и снижает риск запоров. Дополнительный плюс — поддержка сердечно-сосудистой системы за счёт питательного состава и овощной основы рациона.

2) Свежая куркума (Kachi haldi)

Свежую куркуму врач рекомендует как источник антиоксидантов и натуральный противовоспалительный компонент. Он отмечает, что она может поддерживать иммунитет и здоровье кожи — то, что зимой часто становится проблемой. Чопра также делится личной привычкой: он добавляет свежую куркуму в bullet coffee, вместе с гхи или MCT-маслом и корицей, чтобы усилить противовоспалительный эффект напитка.

3) Финики (Khajur)

Зимой важна не только защита от вирусов, но и ощущение энергии и внутреннего тепла. Поэтому доктор Чопра выделяет финики как продукт, который даёт быструю энергию и помогает согреваться естественным образом. Он подчёркивает, что финики содержат железо, что важно для крови и общего тонуса, а также калий и магний, которые поддерживают выносливость и восстановление. Особенно полезными они могут быть при сезонной слабости или в период восстановления после болезни.

4) Амла (Amla)

Индийский крыжовник, или амла, врач называет одним из самых сильных натуральных источников витамина C. Он обращает внимание на интересную особенность: амла не окисляется сразу после разрезания, поэтому её легче использовать в разных формах без ощутимой потери полезных веществ. По словам доктора Чопры, амла может поддерживать иммунитет, а также состояние кожи и волос — важная деталь в зимний период.

5) Кунжутные семена (Til)

Последний продукт в списке — кунжут. Доктор Чопра подчёркивает, что он термогенен, то есть помогает организму сохранять тепло, поэтому неслучайно часто появляется в зимних блюдах. Он приводит примеры традиционных вариантов — тил ладду, папад, кичди. Также врач отмечает, что кунжут — один из лидеров по содержанию кальция среди семян, а значит, он полезен для костей и суставов, которые в холодный сезон у многих реагируют особенно чувствительно.

Как использовать этот список без фанатизма

Главный смысл рекомендаций доктора Чопры — не в том, чтобы "лечиться едой", а в том, чтобы сделать зимний рацион более поддерживающим: больше листовой зелени и клетчатки, природные источники антиоксидантов, продукты, которые дают мягкую энергию и помогают согреваться. Такие продукты особенно хорошо работают, если они становятся привычкой, а не разовой попыткой "поднять иммунитет" перед сезоном простуд.

Именно поэтому врач повторяет: иммунная система — это долгий процесс, и лучший вклад в неё - регулярное питание, которое поддерживает пищеварение, уменьшает воспаление и помогает организму адаптироваться к холоду.