Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
финики
финики
© Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 7:50

Добавил в зимний рацион 5 продуктов — и почувствовал, что организм стал выносливее

Алок Чопра связывает иммунитет с ежедневным рационом зимой

Зимой многие замечают, что организм становится более уязвимым: легче "цепляются" простуды, усиливаются аллергии, пересыхает кожа, чаще появляется першение в горле. Причины понятны — холодный воздух, меньше солнца, больше перепадов температур, да и питание нередко становится более тяжёлым. Кардиолог с 40-летним опытом доктор Алок Чопра считает, что в такой период важно не искать "волшебную таблетку", а выстраивать иммунитет через ежедневные привычки и сезонные продукты. Об этом сообщает материал со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Почему "быстрый иммунитет" — миф

Доктор Чопра прямо опровергает популярное заблуждение: укрепить иммунитет "за ночь" невозможно — ни добавками, ни разовыми средствами. По его словам, иммунная система формируется постепенно, через регулярные решения в рационе. Именно поэтому зимой особенно полезно делать ставку на еду, которая одновременно поддерживает пищеварение, помогает организму согреваться и уменьшает воспалительные процессы.

"Иммунитет не формируется за одну ночь, а ежедневно через продукты, которые вы едите", — отметил доктор Чопра.

Врач подчёркивает: сезонное питание работает не только как профилактика простуд, но и как способ держать организм в "рабочем" состоянии, когда ресурсы снижаются — например, из-за усталости, недостатка свежих овощей или смены режима.

Пять зимних суперфудов, которые советует кардиолог

Доктор Чопра выделил пять продуктов, которые, по его мнению, особенно полезны в холодное время года. Важно: он говорит о пищевых привычках и натуральных источниках нутриентов, а не о лекарственных эффектах.

1) Горчичная зелень (Sarson)

Сарсон — один из самых популярных зимних листовых овощей в северной Индии. Врач называет его "ежедневной необходимостью" в холодный сезон. По его словам, горчичная зелень богата витаминами A, C и K, а также содержит много клетчатки, что помогает пищеварению и снижает риск запоров. Дополнительный плюс — поддержка сердечно-сосудистой системы за счёт питательного состава и овощной основы рациона.

2) Свежая куркума (Kachi haldi)

Свежую куркуму врач рекомендует как источник антиоксидантов и натуральный противовоспалительный компонент. Он отмечает, что она может поддерживать иммунитет и здоровье кожи — то, что зимой часто становится проблемой. Чопра также делится личной привычкой: он добавляет свежую куркуму в bullet coffee, вместе с гхи или MCT-маслом и корицей, чтобы усилить противовоспалительный эффект напитка.

3) Финики (Khajur)

Зимой важна не только защита от вирусов, но и ощущение энергии и внутреннего тепла. Поэтому доктор Чопра выделяет финики как продукт, который даёт быструю энергию и помогает согреваться естественным образом. Он подчёркивает, что финики содержат железо, что важно для крови и общего тонуса, а также калий и магний, которые поддерживают выносливость и восстановление. Особенно полезными они могут быть при сезонной слабости или в период восстановления после болезни.

4) Амла (Amla)

Индийский крыжовник, или амла, врач называет одним из самых сильных натуральных источников витамина C. Он обращает внимание на интересную особенность: амла не окисляется сразу после разрезания, поэтому её легче использовать в разных формах без ощутимой потери полезных веществ. По словам доктора Чопры, амла может поддерживать иммунитет, а также состояние кожи и волос — важная деталь в зимний период.

5) Кунжутные семена (Til)

Последний продукт в списке — кунжут. Доктор Чопра подчёркивает, что он термогенен, то есть помогает организму сохранять тепло, поэтому неслучайно часто появляется в зимних блюдах. Он приводит примеры традиционных вариантов — тил ладду, папад, кичди. Также врач отмечает, что кунжут — один из лидеров по содержанию кальция среди семян, а значит, он полезен для костей и суставов, которые в холодный сезон у многих реагируют особенно чувствительно.

Как использовать этот список без фанатизма

Главный смысл рекомендаций доктора Чопры — не в том, чтобы "лечиться едой", а в том, чтобы сделать зимний рацион более поддерживающим: больше листовой зелени и клетчатки, природные источники антиоксидантов, продукты, которые дают мягкую энергию и помогают согреваться. Такие продукты особенно хорошо работают, если они становятся привычкой, а не разовой попыткой "поднять иммунитет" перед сезоном простуд.

Именно поэтому врач повторяет: иммунная система — это долгий процесс, и лучший вклад в неё - регулярное питание, которое поддерживает пищеварение, уменьшает воспаление и помогает организму адаптироваться к холоду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шведское исследование связывает жирный сыр с меньшим риском Альцгеймера — The Conversation вчера в 14:47
Решила, что сыр защищают мозг — а потом разобралась, что на самом деле могло сработать

Новые данные шведского исследования связывают жирный сыр и сливки с понижением риска деменции, но не спешите радоваться — читайте дальше.

Читать полностью » Врач советует пить воду перед каждым тостом — нарколог Тюрин вчера в 14:45
Похмелье — не приговор: что нужно сделать до застолья, чтобы утро не стало адом

Врач рассказал, как снизить риск похмелья ещё до начала застолья и какие простые привычки помогают избежать тяжёлого утра.

Читать полностью » Жирная и острая пища увеличивает риск панкреатита — врач Мингазова вчера в 14:39
Едите каждый день — и мучаетесь от изжоги: продукты, которые незаметно бьют по желудку

Острая, жирная и кислая еда может вызывать изжогу и боли даже у здоровых людей. Врач объяснила, какие продукты чаще всего вредят ЖКТ.

Читать полностью » Спиртное повышает риск тромбов у доноров — Станция переливания вчера в 14:17
Один бокал — и кровь под запретом: почему донорство не терпит алкоголя

Медики объяснили, почему даже бокал вина может сорвать донацию и чем алкоголь опасен для качества донорской крови.

Читать полностью » Наркологи Коми работают с повышенной нагрузкой полгода — замглавврача Пироженко вчера в 14:10
Праздники только начинаются, а система уже на пределе: что происходит с наркологией зимой

Наркологи Коми предупредили о росте обращений в праздники и рассказали, почему последствия злоупотребления алкоголем ощущаются месяцами.

Читать полностью » Гонконгский грипп идёт на спад, но расслабляться рано: сезон готовит неприятную замену вчера в 13:22
Переболевшие осенью могут заразиться гриппом повторно — терапевт Паньковецкий

Гонконгский грипп пойдёт на спад, но эпидсезон может получить продолжение. Эксперты объяснили, какой вирус способен прийти ему на смену.

Читать полностью » Нападения обезьян в Дели стали причиной обращений россиян — врач Панфилова вчера в 13:13
Улыбка обезьяне может закончиться больницей: туристов в Индии подстерегают неожиданные опасности

Врач посольства России в Индии предупредила туристов о рисках, связанных с животными, водой и фруктами, и напомнила о базовых правилах безопасности.

Читать полностью » Врач заявила об отсутствии препаратов для быстрого усиления иммунитета — Сеченовский университет вчера в 10:09
Ждали быстрого эффекта — получили сбой: как длинные выходные подтачивают иммунитет

Иммунолог объяснила, почему не существует "таблеток для иммунитета" и как праздничный режим сна может ослабить организм.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физическая активность усилила ощущение радости после нагрузки — учёные
Туризм
Париж предлагает более 1 000 км велодорожек и прокат Vélib’ — The New York Times
Еда
Аманда Сейфрид готовит сырный капустный суп с пармезаном — EatingWell
Дом
Белые вещи желтеют из-за ошибок при стирке — эксперты по быту
Наука
Химики собрали молекулу из двух атомов лазером — Science
Общество
Пенсионеры в России могут получить льготы по налогу на имущество — Мельникова
Технологии
В 2025 году для России актуальны DDoS-атаки и кибершпионаж — Станислав Кузнецов
Авто и мото
Сизый выхлоп возникает при износе поршневых колец и клапанов двигателя — автоспециалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet