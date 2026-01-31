Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Участок зимой
Участок зимой
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 13:04

Домашние тропинки стали безопасными — и без соли: метод, который не портит сад

Зимняя наледь на садовых дорожках легко превращает обычный выход во двор в полосу препятствий. Скользко становится в самых привычных местах — у входа, рядом с компостом или у мусорных контейнеров. Многие по инерции берут соль, потому что она быстро "съедает" лёд, но последствия часто проявляются уже весной, когда исправлять ущерб поздно. Об этом сообщает marianne. cz.

Почему соли на участке лучше избегать

Соль действительно ускоряет таяние, но вместе с талой водой она уходит в почву и попадает к корням деревьев, кустарников и многолетников. В засолённой среде растения хуже регулируют водный обмен: корневая система ослабевает, а зелень рядом с дорожками может вянуть и терять цвет. Типичная картина после зимы — выгоревшие края газона, сухие участки клумб и "уставшие" посадки вдоль тропинок.

Страдает и сам грунт. Засоление ухудшает структуру почвы: ей сложнее удерживать влагу, а полезная почвенная жизнь чувствует себя хуже. Отдельный риск — домашние питомцы: соль может раздражать кожу и травмировать подушечки лап, особенно если животное часто бегает по обработанным тропинкам.

Чем посыпать дорожки вместо соли

Самый надёжный вариант для сада — гравий. Он делает поверхность более шероховатой, помогает ноге "цепляться" даже под тонким слоем снега и не вступает в нежелательные реакции с почвой. Практичный плюс — гравий можно просто собрать или подмести после сезона и использовать снова, если продумать место для складирования.

Песок тоже применяют, но он капризнее: мелкая фракция быстрее разносится по дому и может становиться менее эффективной в слякоть. Лучше работает более крупный песок и на небольших участках, где его легко контролировать. Опилки — ещё один удобный выход для садовых дорожек: они лёгкие, не так скользят, а весной их можно отправить в компост. Правда, по долговечности они уступают гравию и иногда требуют подсыпки.

Отдельно упоминают керамическую посыпку из обожжённой глины. Она не содержит химических добавок, хорошо "цепляется" за поверхность и, попадая на грядки, скорее улучшает рыхлость, чем вредит. Минус у такого решения обычно один — цена, поэтому его чаще выбирают для небольших зон или "ключевых" тропинок.

Как посыпать правильно, чтобы был эффект

Рабочая схема простая: сначала убрать снег, потом добавлять противоскользящий материал. Посыпка не заменяет лопату, но заметно снижает риск падения, особенно на поворотах, уклонах и в местах, где ходят чаще всего. Чтобы весной не собирать камешки по газону, стоит заранее подумать, куда вы отбрасываете снег при расчистке и не переносите ли вы вместе с ним гравий на траву.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
