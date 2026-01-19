Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка наносит крем на руки
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 5:35

Отопление сушит лицо за сутки: наношу слои в правильном порядке — стянутость исчезает

Зимой кожу увлажняют поэтапно перед защитным слоем – Богумил Краус

Зимой кожа часто "сдаётся" быстрее, чем хочется: в помещении сушит отопление, на улице кусает мороз, а перепады температуры добивают защитный барьер. В такие дни одного плотного крема действительно может не хватить — особенно если нанести его на плохо подготовленную кожу. Вместо попыток "замазать" сухость предлагают другой подход: мягко и поэтапно насытить кожу влагой, а затем запечатать её защитным слоем. Об этом пишет Богумил Краус.

Почему густой крем не всегда спасает

Многие интуитивно берут самый плотный крем, но это не решает проблему, если коже не хватает именно влаги, а не только липидов. Кроме того, без правильной подготовки средства впитываются хуже, а ощущение стянутости возвращается уже через пару часов. Метод "насыщения" строится на многослойности: сначала создают условия для увлажнения, затем удерживают его.

Очищение как старт для увлажнения

Первый шаг — деликатное очищение, чтобы убрать загрязнения, остатки макияжа и лишний себум. Если пропустить этап, на поверхности остаётся плёнка, которая мешает уходу работать полноценно и может провоцировать забитые поры и воспаления.

Лучше выбирать мягкие средства с увлажняющей формулой и гелевой текстурой: они очищают без ощущения "скрипа" и не перегружают кожу. После умывания лицо должно чувствоваться чистым и лёгким, без пересушивания.

Тоник, который возвращает баланс

Далее идёт тонизация — этап, который многие игнорируют, хотя зимой он особенно важен. После очищения баланс кожи может временно смещаться, а тоник помогает быстрее восстановить комфорт и поддержать барьерные функции. Плюс он усиливает дальнейшее увлажнение, потому что кожа лучше "принимает" следующие слои ухода.

Важно, чтобы средство было без спирта и с мягкой формулой. Для чувствительной кожи, склонной к покраснениям, подойдут варианты с успокаивающими компонентами вроде пантенола, аллантоина, бетаина или алоэ вера.

Увлажняющий крем для "подпитки" и защиты

После тоника используют увлажняющий крем: он восполняет липиды и помогает укрепить защитный слой, чтобы кожа спокойнее реагировала на ветер, мороз и смог. Именно на этом этапе уходит ощущение шероховатости, а кожа становится мягче. Если крем пропускать, сухость быстрее перерастает в раздражение и покраснение.

Финальный слой, который удерживает влагу

Последний шаг — барьерный крем, который создаёт тонкую защитную плёнку и снижает испарение влаги. Зимой это важно не меньше, чем само увлажнение: без "закрепления" даже хороший уход быстро теряет эффект. Днём такой слой часто совмещают с защитой от солнца, а вечером, если кожа очень сухая, финалом может стать масло или масляная сыворотка — особенно для обезвоженной и чувствительной кожи.

Такой ритуал работает именно за счёт последовательности: не пытаться спасать кожу одним плотным кремом, а сначала дать ей влагу, затем укрепить барьер и только потом "закрыть" результат защитным слоем.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

