Гортензия
Гортензия
© Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 3:20

Как укрыть гортензию, чтобы весной не плакать над обмерзшими побегами

Крупнолистная гортензия цветёт на прошлогодних побегах и теряет бутоны без зимнего укрытия

Пышные шары цветов крупнолистной гортензии способны превратить обычный дачный участок в уголок южного сада. Этим летом о своём опыте ухода за гортензиями поделилась садовод Наталия Филатова, рассказавшая на Т-Ж, как она готовит свои кусты к холодам. Её советы особенно ценны для жителей Подмосковья, где зима нередко бывает непредсказуемой. Ведь именно здесь гортензия становится настоящим испытанием для терпения садоводов: под её роскошными соцветиями скрывается растение с довольно капризным нравом. Чтобы оно пережило морозы и вновь зацвело летом, важно не просто укрыть куст, а сделать это правильно.

Почему укрытие важно

Крупнолистная гортензия отличается от метельчатой и древовидной не только формой листьев, но и характером. Она теплолюбива и чувствительна к заморозкам. Даже если куст переживёт зиму без укрытия, его почки могут подмерзнуть, и тогда летом вместо привычного цветочного фейерверка вы получите лишь зелёную массу листьев. Чтобы этого избежать, нужно защитить верхушки побегов, где формируются будущие бутоны.

Гортензии сортотипа "Бесконечное лето" — одни из самых популярных у дачников. Эти растения способны цвести несколько раз за сезон, если условия позволяют. По словам Наталии, её кустам уже больше пятнадцати лет, и они каждый год радуют глаз огромными розовыми, голубыми и фиолетовыми соцветиями.

Подготовка гортензии к зиме: пошаговый план

Шаг 1. Пригибаем побеги

В конце сентября или в первые недели октября растение всё ещё сохраняет часть листвы, но это подходящее время для начала подготовки. Ветви гортензии пока остаются гибкими, поэтому их можно аккуратно пригнуть к земле, не рискуя повредить. Для фиксации удобно использовать пластиковые дуги для парника или шпильки из проволоки. Главное — делать это плавно, без резких движений. Если осень тёплая, на этом этапе можно сделать паузу: пусть куст постепенно адаптируется к понижению температуры.

Шаг 2. Лёгкое укрытие от первых заморозков

Когда ночи становятся холоднее, а первые заморозки уже не редкость, пора добавить защиту. Поверх прижатых ветвей укладывают спанбонд белого цвета плотностью 60 г/м². Это лёгкое полотно создаёт комфортный микроклимат: защищает от перепадов температур, но при этом пропускает воздух. Важно оставить небольшие просветы у основания для проветривания, чтобы под укрытием не скапливалась влага.

"Некоторые садоводы рекомендуют обрезать соцветия и листву, но я обычно не трачу на это время. Листва опадёт сама, а соцветия я обрезаю весной", — рассказала садовод Наталия Филатова.

Шаг 3. Основное зимнее укрытие

Когда дожди утихли, ночные температуры стабильно держатся ниже нуля, наступает момент окончательного укрытия. Теперь просветы закрывают, а поверх первого слоя спанбонда устанавливают второй ряд дуг. Это нужно, чтобы верхнее полотно не соприкасалось с ветвями — при контакте ткань примерзает, и кончики побегов могут обмерзнуть. Затем добавляют второй слой укрывного материала той же плотности. Края фиксируют подручными средствами — колышками, кирпичами, камнями. Материал должен быть натянут ровно, без провисаний, чтобы не рвался под тяжестью снега. В таком "домике" куст спокойно перезимует до весны.

Ошибки садоводов и их последствия

  1. Ошибка: слишком раннее укрытие.
    Последствие: под слоем ткани накапливается влага, почки могут сопреть.
    Альтернатива: ждать устойчивых холодных ночей и сухой погоды, прежде чем закрывать полностью.
  2. Ошибка: использование полиэтилена.
    Последствие: отсутствует вентиляция, повышается риск гнили и плесени.
    Альтернатива: применять воздухопроницаемые материалы — агроволокно, спанбонд, мешковину.
  3. Ошибка: плотное натяжение укрывного слоя.
    Последствие: при обильных снегопадах материал рвётся, повреждая побеги.
    Альтернатива: оставлять небольшой "запас" ткани и второй слой на дугах для амортизации.

Что будет, если не укрывать гортензию

Без защиты крупнолистная гортензия редко погибает полностью — корни выдерживают мороз. Но обмерзание побегов лишает растение способности цвести. Весной куст придётся обрезать почти "под ноль", и весь сезон уйдёт на восстановление зелёной массы. То есть вы сохраните растение, но потеряете его главную ценность — цветение. Кроме того, без укрытия страдает структура почек, и куст со временем теряет форму.

Плюсы и минусы разных способов укрытия

Способ

Плюсы

Минусы

Спанбонд на дугах

Лёгкий, пропускает воздух, защищает от снега и ветра

Требует точной установки и контроля провисаний

Сухие листья и лапник

Экологично, удерживает тепло

Может привлечь грызунов

Каркас из коробов и укрывного материала

Надёжная защита даже при сильных морозах

Более трудоёмкий, требует места для хранения конструкций летом

А что если зима без снега?

Снежное покрывало — лучший утеплитель. Но в последние годы зимы в Подмосковье бывают непредсказуемыми: от оттепелей до морозов без снега. В таких случаях важно контролировать состояние укрытия. Если снега нет, можно дополнительно насыпать слой сухих листьев или лапника поверх спанбонда — это создаст воздушную подушку. При обильном снеге, наоборот, стоит слегка стряхивать его, чтобы не повредить каркас.

Полезные советы для надёжного укрытия

  • Перед укрытием подсыпьте к основанию куста компост или перегной — это добавит питательных веществ и улучшит теплоизоляцию.
  • Проверьте состояние дуг и креплений — под тяжестью снега слабые конструкции могут сломаться.
  • Весной снимайте укрытие постепенно: сначала откройте торцы для проветривания, а потом уберите верхний слой, чтобы избежать ожогов на почках.
  • Для гортензий, растущих в горшках, лучше переместить контейнеры в неотапливаемую теплицу или подвал, где температура держится около +2…+5 °C.

Мифы и правда о зимовке гортензии

Миф 1. Гортензия не выживет без полного обрезания осенью.
Правда. Крупнолистные сорта цветут на прошлогодних побегах — при обрезке вы удалите будущие соцветия.

Миф 2. Чем больше укрытия, тем теплее.
Правда. Избыточная изоляция приводит к запариванию почек. Главное — не количество слоёв, а воздушная прослойка.

Миф 3. Все гортензии нуждаются в одинаковом уходе.
Правда. Метельчатая и древовидная зимуют без проблем, а крупнолистная требует особого внимания.

Частые вопросы

Как узнать, что куст готов к зиме?
Когда ночные температуры стабильно ниже +2 °C, листья начинают опадать — это сигнал, что пора действовать.

Можно ли использовать чёрный спанбонд?
Нет, он нагревается на солнце и вызывает перегрев внутри укрытия. Лучше выбирать белый материал.

Когда снимать укрытие весной?
После того как минует угроза сильных заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Делайте это постепенно, чтобы не шокировать растение.

Три интересных факта

  1. Цвет гортензии напрямую зависит от кислотности почвы: чем она кислее, тем насыщеннее голубой оттенок.
  2. В Японии гортензия считается символом искренних чувств и раскаяния.
  3. Сорт "Бесконечное лето" получил своё название за способность цвести почти непрерывно — с июня до первых холодов.

