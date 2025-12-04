Сделала дом уютным за 5 минут: вот что нужно для идеальной зимней атмосферы

Когда на улице становится темно и холодно, нам хочется, чтобы дом был настоящим укрытием — теплым, уютным и расслабляющим. Чтобы создать такую атмосферу, не нужно тратить большие суммы — достаточно внести несколько изменений в интерьер. Какие детали могут подарить вашему дому тепло и комфорт, сообщает дзен-канал РБК Недвижимость.

Заменить легкие шторы на плотные

Окна — это своего рода переход между внешним миром и вашим домом. Именно от того, как они оформлены, зависит, насколько уютно будет в помещении зимой. Эксперты советуют заменить легкие шторы на плотные, такие как бархат, велюр или твид, которые не только красиво смотрятся, но и сохраняют тепло, защищая от холодных сквозняков.

Подойдут ткани с мягкими, природными оттенками, такими как теплый серо-бежевый, песочный, терракотовый. Тяжелые портьеры визуально сделают помещение теплее и добавят атмосферу защищенности, особенно в длинные зимние вечера.

Воспользоваться подушками и пледами

Зимой хочется, чтобы интерьер был не только красивым, но и тактильным. Для этого идеально подойдут мягкие бархатные и вельветовые подушки, а также шерстяные или искусственные меховые пледы. Эти аксессуары не только создают физическое тепло, но и дарят уют и комфорт.

Бархат и вельвет отлично сочетаются с другими текстурами, такими как шерсть и букле. Для интерьеров в стиле бохо или скандинавии лучше выбрать фактурные пледы с крупной вязкой, а для классического стиля подойдут более спокойные материалы — матовый бархат или твид.

Использовать текстиль в теплых оттенках

Одним из способов добавить тепла в интерьер — это использовать текстиль в теплых оттенках. Глубокие красные, терракотовые, шоколадные или горчичные тона создают атмосферу уюта, напоминающую о зимних вечерах у огня. Пледы, декоративные подушки или даже чайный сервиз могут стать отличными акцентами в интерьере.

Особое внимание стоит уделить глубоким оттенкам, таким как бордо или жженая охра, которые привнесут тепло, не перегружая пространство яркими цветами. Поддержка таких оттенков в интерьере создаст ощущение гармонии и уюта.

Впустить в дом природу

Для создания уюта в зимний период стоит добавить в интерьер элементы природы. Сушеные ветки, шишки, корни и другие природные материалы можно использовать для создания композиций. Эти простые и натуральные элементы наполнят дом свежестью и создадут атмосферу зимнего леса.

Для таких композиций лучше использовать глиняные вазы, деревянные подносы и корзины из ротанга. Размещение таких предметов в просторных зонах поможет избежать перегрузки интерьера лишними мелочами и создаст гармоничное пространство.

Использовать корзины

Корзины — это не только практичный элемент для хранения, но и стильный аксессуар, который помогает упорядочить пространство. В корзины можно сложить детские игрушки, журналы или лишние пледы. Такие предметы несут в себе эстетику ручной работы, создавая в интерьере атмосферу домашнего тепла и уюта.

Для современных и классических интерьеров подойдут корзины из ротанга или плотного текстиля в спокойных оттенках: серо-бежевый, мокко или теплый графит. Главное — выбрать функциональные корзины, которые не перегрузят пространство, но помогут упорядочить вещи.

Создать уютные уголки

Чтобы ваш дом стал местом для отдыха и уединения, организуйте уютные уголки. Лучшие места для таких зон — у окна, в нишах или рядом с книжными стеллажами. Удобное кресло, мягкий плед, маленький столик и лампа с теплым светом — вот идеальные элементы для комфортного уголка.

Такие зоны создают пространство для личных ритуалов, например, вечерних чаепитий или чтения книг. Важно, чтобы в этом уголке было достаточно мягкого освещения, которое будет создавать расслабляющую атмосферу.

Использовать теплое освещение

Освещение — ключевая деталь в создании уюта. Теплый свет помогает сделать помещение более комфортным и расслабляющим. Светильники с теплым цветом создадут нужный эффект, а гирлянды или настольные лампы с абажурами теплых оттенков добавят уют.

Для создания комфортной атмосферы полезно использовать диммеры, которые позволяют регулировать яркость света, а также гирлянды с лампочками-шариками, развешанные на стенах или зеркале.

Создать зимние ароматы

Ароматы также играют важную роль в создании уюта. Зимой стоит использовать запахи, которые ассоциируются с теплом и праздниками. Ароматы корицы, ванили, хвои или запеченных фруктов создадут ощущение уюта и спокойствия.

Однако не стоит перегружать пространство слишком сильными запахами. Лучше зонировать ароматы по зонам: для кухни — специи и выпечка, для гостиной — хвойные и древесные ноты, для спальни — более спокойные ароматы, такие как хлопок или зеленый чай.

Что еще можно сделать для уюта в доме

Есть еще несколько простых способов добавить уюта в дом зимой:

Ковер на полу. Даже если у вас есть напольное покрытие, пушистый или ворсовый ковер придаст комнате ощущение тепла и уюта. Теплая полка. Оформите одну открытую полку в стеллаже, разместив на ней плед, книги и декоративные предметы. Свечи. Разместите свечи разной высоты на подносе или в подсвечниках, и комната сразу наполнится теплым светом.

Эти простые идеи помогут создать в вашем доме атмосферу уюта и тепла, в которой приятно проводить зимние вечера.

Плюсы и минусы использования текстиля в зимнем декоре

Плюсы: Текстиль помогает создать ощущение уюта, тепло и защищенность, не требуя крупных финансовых вложений.

Минусы: Некоторые материалы требуют ухода, и их нужно регулярно стирать и чистить.

