Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чашка, свеча и мандарины
Чашка, свеча и мандарины
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 16:33

Сделала дом уютным за 5 минут: вот что нужно для идеальной зимней атмосферы

Тёплое освещение создаст расслабляющую атмосферу зимой — РБК Недвижимость

Когда на улице становится темно и холодно, нам хочется, чтобы дом был настоящим укрытием — теплым, уютным и расслабляющим. Чтобы создать такую атмосферу, не нужно тратить большие суммы — достаточно внести несколько изменений в интерьер. Какие детали могут подарить вашему дому тепло и комфорт, сообщает дзен-канал РБК Недвижимость.

Заменить легкие шторы на плотные

Окна — это своего рода переход между внешним миром и вашим домом. Именно от того, как они оформлены, зависит, насколько уютно будет в помещении зимой. Эксперты советуют заменить легкие шторы на плотные, такие как бархат, велюр или твид, которые не только красиво смотрятся, но и сохраняют тепло, защищая от холодных сквозняков.

Подойдут ткани с мягкими, природными оттенками, такими как теплый серо-бежевый, песочный, терракотовый. Тяжелые портьеры визуально сделают помещение теплее и добавят атмосферу защищенности, особенно в длинные зимние вечера.

Воспользоваться подушками и пледами

Зимой хочется, чтобы интерьер был не только красивым, но и тактильным. Для этого идеально подойдут мягкие бархатные и вельветовые подушки, а также шерстяные или искусственные меховые пледы. Эти аксессуары не только создают физическое тепло, но и дарят уют и комфорт.

Бархат и вельвет отлично сочетаются с другими текстурами, такими как шерсть и букле. Для интерьеров в стиле бохо или скандинавии лучше выбрать фактурные пледы с крупной вязкой, а для классического стиля подойдут более спокойные материалы — матовый бархат или твид.

Использовать текстиль в теплых оттенках

Одним из способов добавить тепла в интерьер — это использовать текстиль в теплых оттенках. Глубокие красные, терракотовые, шоколадные или горчичные тона создают атмосферу уюта, напоминающую о зимних вечерах у огня. Пледы, декоративные подушки или даже чайный сервиз могут стать отличными акцентами в интерьере.

Особое внимание стоит уделить глубоким оттенкам, таким как бордо или жженая охра, которые привнесут тепло, не перегружая пространство яркими цветами. Поддержка таких оттенков в интерьере создаст ощущение гармонии и уюта.

Впустить в дом природу

Для создания уюта в зимний период стоит добавить в интерьер элементы природы. Сушеные ветки, шишки, корни и другие природные материалы можно использовать для создания композиций. Эти простые и натуральные элементы наполнят дом свежестью и создадут атмосферу зимнего леса.

Для таких композиций лучше использовать глиняные вазы, деревянные подносы и корзины из ротанга. Размещение таких предметов в просторных зонах поможет избежать перегрузки интерьера лишними мелочами и создаст гармоничное пространство.

Использовать корзины

Корзины — это не только практичный элемент для хранения, но и стильный аксессуар, который помогает упорядочить пространство. В корзины можно сложить детские игрушки, журналы или лишние пледы. Такие предметы несут в себе эстетику ручной работы, создавая в интерьере атмосферу домашнего тепла и уюта.

Для современных и классических интерьеров подойдут корзины из ротанга или плотного текстиля в спокойных оттенках: серо-бежевый, мокко или теплый графит. Главное — выбрать функциональные корзины, которые не перегрузят пространство, но помогут упорядочить вещи.

Создать уютные уголки

Чтобы ваш дом стал местом для отдыха и уединения, организуйте уютные уголки. Лучшие места для таких зон — у окна, в нишах или рядом с книжными стеллажами. Удобное кресло, мягкий плед, маленький столик и лампа с теплым светом — вот идеальные элементы для комфортного уголка.

Такие зоны создают пространство для личных ритуалов, например, вечерних чаепитий или чтения книг. Важно, чтобы в этом уголке было достаточно мягкого освещения, которое будет создавать расслабляющую атмосферу.

Использовать теплое освещение

Освещение — ключевая деталь в создании уюта. Теплый свет помогает сделать помещение более комфортным и расслабляющим. Светильники с теплым цветом создадут нужный эффект, а гирлянды или настольные лампы с абажурами теплых оттенков добавят уют.

Для создания комфортной атмосферы полезно использовать диммеры, которые позволяют регулировать яркость света, а также гирлянды с лампочками-шариками, развешанные на стенах или зеркале.

Создать зимние ароматы

Ароматы также играют важную роль в создании уюта. Зимой стоит использовать запахи, которые ассоциируются с теплом и праздниками. Ароматы корицы, ванили, хвои или запеченных фруктов создадут ощущение уюта и спокойствия.

Однако не стоит перегружать пространство слишком сильными запахами. Лучше зонировать ароматы по зонам: для кухни — специи и выпечка, для гостиной — хвойные и древесные ноты, для спальни — более спокойные ароматы, такие как хлопок или зеленый чай.

Что еще можно сделать для уюта в доме

Есть еще несколько простых способов добавить уюта в дом зимой:

  1. Ковер на полу. Даже если у вас есть напольное покрытие, пушистый или ворсовый ковер придаст комнате ощущение тепла и уюта.

  2. Теплая полка. Оформите одну открытую полку в стеллаже, разместив на ней плед, книги и декоративные предметы.

  3. Свечи. Разместите свечи разной высоты на подносе или в подсвечниках, и комната сразу наполнится теплым светом.

Эти простые идеи помогут создать в вашем доме атмосферу уюта и тепла, в которой приятно проводить зимние вечера.

Плюсы и минусы использования текстиля в зимнем декоре

  • Плюсы: Текстиль помогает создать ощущение уюта, тепло и защищенность, не требуя крупных финансовых вложений.

  • Минусы: Некоторые материалы требуют ухода, и их нужно регулярно стирать и чистить.

Популярные вопросы о создании уюта в доме

  1. Как выбрать подходящие шторы для зимнего интерьера?
    Для зимы лучше всего подходят плотные шторы из бархата, льна, шерсти или твида. Эти материалы не только хорошо сохраняют тепло, но и создают уютную атмосферу в помещении.

  2. Как добавить текстиль в интерьер для создания тепла?
    Используйте подушки и пледы из мягких тканей, таких как бархат, вельвет или шерсть. Эти материалы придают интерьеру тактильный комфорт и визуально создают ощущение тепла.

  3. Какие цвета лучше использовать для создания уюта зимой?
    Для зимнего интерьера идеально подходят теплые оттенки, такие как терракотовый, бордо, шоколадный и жженая глина. Эти цвета создают уютную атмосферу и гармонично вписываются в зимний декор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Современные кухни объединяют гостиную и рабочую зону — дизайнер интерьеров вчера в 8:06
Один элемент на кухне оказался лишним — и именно он делал интерьер дешёвым

Какой будет кухня будущего? Разбираем главные тренды 2026 года: гибкость планировки, скрытая техника, натуральные оттенки и умные системы хранения.

Читать полностью » Ёлки с литой хвоей имеют наивысший уровень пожаробезопасности — технологи вчера в 4:50
Делаю один тест рукой — и понимаю, стоит ли покупать именно эту искусственную ёлку

Как выбрать искусственную ёлку, которая прослужит много лет? Разбираем типы хвои — ПВХ, леску и литые ветки — и объясняем, чем они отличаются по цене, качеству и реалистичности.

Читать полностью » Стеклянные игрушки трескаются от перепадов температуры — специалисты по декору вчера в 0:34
Эту ошибку совершают 9 из 10 хозяек — и теряют любимые новогодние игрушки ещё до следующего Нового года

Как сохранить новогодние игрушки в идеальном состоянии до следующего сезона? Разбираем правила хранения стеклянных, пластиковых и ватных украшений и типичные ошибки.

Читать полностью » Сифон задерживает волосы и формирует пробку в изгибе — сантехники 02.12.2025 в 20:01
Вода начала уходить медленно: причина оказалась такой банальной, что даже стыдно — спасла ванну за 5 минут

Если вода в ванной уходит медленно, проблема может скрываться в сифоне. Разбираем рабочие способы очистки и профилактики, которые реально помогают.

Читать полностью » Интерьер 2026 отражает личность владельца и уходит от шаблонов — дизайнеры 02.12.2025 в 16:48
Картинка из Pinterest сдала позиции: дизайнеры массово избавились от белого минимализма

Главный тренд интерьеров 2026 года — индивидуальность. Дизайнеры рассказывают, почему стерильный минимализм ушёл, а сложные фактуры и локальные материалы выходят на первый план.

Читать полностью » Гибкий смеситель ускоряет мойку и экономит воду — дизайнеры 02.12.2025 в 12:22
Обновила кухню без ремонта — результат удивил так, что теперь заходить туда приятно как никогда

Современные решения помогают сделать кухню удобнее уже сегодня. Разбираем функциональные новинки — от магнитных розеток до встроенной вытяжки и бесшовных фартуков.

Читать полностью » Недосушенная одежда вызывает затхлый запах — эксперты по хранению текстиля 02.12.2025 в 8:12
Одежда пахнет странно, хотя всё постирано — ответ скрывается в одной привычке, о которой забывают

Затхлый запах в шкафу нарушает ощущение свежести даже у чистой одежды. Разбираем, как полностью устранить источник аромата и подобрать правильные средства для ароматизации.

Читать полностью » Перегрузка барабана снижает качество стирки — эксперты по бытовой технике 02.12.2025 в 4:05
Стирка перестала радовать — одна привычка годами портила результат, даже не догадывалась

Даже современная стиральная машина не гарантирует идеальной стирки, если допускать распространённые ошибки. Разбираем, что влияет на свежесть вещей и как это исправить.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Жесткие диеты вызывают потерю мышц и откат веса — диетолог Ханна Хоуп
Наука
После 75 лет организм хуже восстанавливается после болезней — arXiv
Красота и здоровье
Баланс тренировка укрепляет глубокие мышцы и снижает риск падений — физиолог
Авто и мото
Автопроизводители меняют названия моделей из-за культурных и юридических особенностей — Авто Mail
Наука
Умеренное потребление алкоголя помогает повысить доход на 10-14% — JEBO
Еда
В настоящие манты мясо и лук необходимо рубить тесаком, а не прокручивать через мясорубку — кулинары
Наука
Регулярные прогулки и упражнения снижают риск деменции — JPAH
Туризм
Поселение Ганги формирует уникальный ландшафт благодаря расположению на Монте-Марон — географы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet