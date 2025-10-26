Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Греция зимой
Греция зимой
© commons.wikimedia.org by Vagrand is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:42

Греция без жары и туристов: страна открывается с неожиданной стороны

Зимой в Греции можно гулять по Акрополю без туристических толп и жары

Когда мы думаем о Греции, воображение рисует белоснежные пляжи и лазурные воды Эгейского моря. Но за пределами туристического сезона эта страна открывает совсем другую, не менее завораживающую сторону. Греция зимой — это мягкое солнце, уютные кафе, древние храмы без очередей и неспешная жизнь островов. Этот сезон позволяет увидеть страну такой, какой её знают сами греки: гостеприимной, живой и удивительно разнообразной.

1. Афины и Пелопоннес без спешки

Зимой столица словно оживает по-новому. Когда поток туристов утихает, Афины становятся местом, где можно по-настоящему прочувствовать атмосферу современного города. В кофейнях кипит жизнь, улицы наполняются разговорами, а вечерами на площади Синтагма загораются огни.

Посетите Акрополь, пока вокруг тихо и спокойно, загляните в Археологический музей или музей Бенаки — зимой здесь почти нет очередей. После прогулки можно устроить неспешный обед в таверне с узо и тарелкой свежих мидий.

Если есть день-два в запасе, отправляйтесь на Пелопоннес. Дороги петляют между оливковыми рощами, а небольшие города дышат историей. Особенно приятно остановиться в Нафплионе — уютном венецианском городке с мощной крепостью и атмосферными улочками. Зимой здесь проходят выставки и концерты, а вечером можно просто прогуляться вдоль моря и вдохнуть тёплый солёный воздух.

2. Острова вне сезона: Корфу, Крит и Лесбос

Многие удивляются, но зимой острова не закрываются. Да, туристов меньше, зато атмосфера становится почти семейной. Местные жители рады гостям, и повсюду царит неспешное дружелюбие.

Корфу очаровывает своим старым городом, в котором колокола звенят над узкими улочками. Здесь проходят выставки, концерты и гастрономические фестивали. На Крите можно гулять по гаваням Ханьи и Ретимно, пробовать блюда местной кухни и заезжать в горные деревни, где вас угостят оливковым маслом нового урожая. Лесбос поражает масштабом своих оливковых плантаций и уютными узери — тавернами, где подают закуски к ароматному узо.

Если попасть сюда в октябре или ноябре, можно увидеть, как собирают оливки и давят первое масло года. Этот процесс сопровождается песнями, ароматами и, конечно, дегустацией.

3. Пешеходные маршруты и тропы с видом на море

Зима — лучшее время для прогулок по горам и тропам Греции. Температура мягкая, солнце не палит, а воздух напоён ароматами сосен и тимьяна. На Крите и Корфу проложены десятки маршрутов, соединяющих прибрежные деревни и монастыри. По пути встречаются виноградники, старинные церкви и смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды на Эгейское море.

На острове Гидра нет автомобилей, поэтому все дороги ведут пешком. Узкие каменные лестницы, бухты с прозрачной водой и полное отсутствие суеты делают это место идеальным для тех, кто ищет тишину. А на Андросе или в Загорохории (на северо-западе материка) можно пройтись по старинным каменным тропам между деревнями, где до сих пор сохранился традиционный уклад.

Для любителей альпинизма — гора Олимп. Её вершины покрыты снегом, и виды отсюда будто сошли со страниц древних мифов. Добраться проще всего из городка Литохоро — отсюда начинается большинство маршрутов.

4. Древние памятники без туристических толп

Если летом к Акрополю или храму Посейдона выстраиваются километровые очереди, то зимой всё иначе. Можно спокойно гулять среди руин, не спеша рассматривать детали и фотографировать без спешки.

Главные античные достопримечательности — Акрополь, Дельфы, Метеоры, Олимпия и Эпидавр — особенно прекрасны в этот сезон. В Метеорах монастыри, словно парящие на вершинах скал, окутаны лёгким туманом, создавая атмосферу мистики. В Дельфах почти слышно эхо древних пророчеств, а на мысе Сунион храм Посейдона стоит в одиночестве, как на старых открытках.

На островах тоже есть чем восхищаться. На Делосе, священном острове Аполлона, царит особая тишина. На Наксосе — руины храмов Аполлона и Деметры, а на Эгине — прекрасно сохранившийся храм Афайи. Любителям истории стоит заглянуть в Кносский дворец на Крите — яркие фрески и древние залы здесь расскажут о жизни минойской цивилизации.

5. Фестивали, кино и греческое Рождество

Зимой Греция не замирает — наоборот, страна живёт в ритме праздников. В Салониках проходит знаменитый Международный кинофестиваль, где показывают независимые картины со всего мира. На улицах царит особая атмосфера — смесь искусства, музыки и молодёжной энергии.

Декабрь — время рождественских огней. В портах загораются гирлянды, а лодки украшаются как ёлки. Вместо привычных зимних ярмарок можно увидеть уличные хоры, детей с колокольчиками и запах свежей выпечки — традиционной василопиты, которую пекут к Новому году. В один из кусочков кладут монетку: кому она достанется, тому весь год будет сопутствовать удача.

6 января Греция отмечает Богоявление. В разных городах священники бросают крест в море, а мужчины ныряют за ним в ледяную воду. Самая торжественная церемония проходит в Пирее, где тысячи людей наблюдают за этим древним обрядом.

А завершает сезон Апокреас — греческий карнавал. Он проходит перед Великим постом и превращает улицы в пёстрое шествие. Маски, смех, музыка и ароматы жареного мяса наполняют города Патры, Скироса и Ретимно, где праздник сочетается с венецианскими традициями.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к зимней поездке в Грецию

  1. Выберите направление. Для культурного отдыха подойдут Афины и Салоники, для природы — Крит, Загорохория или Корфу.
  2. Планируйте заранее. Некоторые островные маршруты зимой ходят реже, поэтому уточняйте расписание паромов.
  3. Возьмите тёплую одежду. Вечерами на островах может быть прохладно, особенно в горах.
  4. Арендуйте автомобиль. Он пригодится для поездок по Пелопоннесу и удалённым деревням.
  5. Забронируйте жильё заранее. Зимой меньше туристов, но многие отели работают с сокращённым штатом.

А что если поехать впервые?

Если вы никогда не были в Греции зимой, начните с Афин. Здесь можно совместить прогулки по древним руинам, дегустации в уютных ресторанах и короткие поездки к морю. Тем, кто ищет романтику и уединение, понравятся Корфу и Гидра. А любителям активного отдыха — треккинг по Олимпу и скалы Метеор.

Плюсы и минусы зимней Греции

Плюсы

Минусы

Мало туристов, низкие цены

Не все пляжи доступны

Мягкий климат, солнечные дни

Возможны перебои с паромами

Аутентичная атмосфера

Сокращённый график музеев

Богатая культурная жизнь

Некоторые отели закрыты

Отличная кухня и вина

Вечера прохладные

2 интересных факта

  1. В Греции вместо ёлок часто украшают маленькие лодки — символ моря и удачи.
  2. Греческий карнавал Апокреас существовал ещё в античные времена и был посвящён Дионису.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юристы заявили, что некоторые ошибки в билетах на самолет могут пропустить сегодня в 10:29
Паспортные данные в билете указали неверно? Этот промах может стоить поездки

Ошиблись в фамилии, дате или паспорте при покупке билета? Разбираем, какие неточности допустимы, как их исправить и когда билет придется оформить заново.

Читать полностью » Эксперты заявили, что вернуть можно даже невозвратные билеты сегодня в 9:21
Как вернуть билет и не ждать месяцами: советы юристов для путешественников

Отменили рейс или передумали лететь? Рассказываем, в каких случаях авиакомпания обязана вернуть деньги, как оформить возврат и какие документы понадобятся.

Читать полностью » Сопровождающий в путешествиях отличается от гида зоной ответственности сегодня в 8:19
Кто на самом деле отвечает за туристов в дороге - гид или сопровождающий

Сопровождающий и гид — не одно и то же. Почему турлидеров не хватает, какие у них обязанности и зачем России нужно узаконить эту профессию — разбираем с экспертами.

Читать полностью » РЖД обязаны вернуть пассажирам до 100% цены билета за опоздание поезда сегодня в 7:16
Поезд опоздал, а настроение улучшилось: как получить прибыль с компенсации

Что делать, если поезд опоздал на несколько часов? Рассказываем, как оформить компенсацию, какие документы нужны и когда РЖД обязаны вернуть полную стоимость билета.

Читать полностью » Апрель, июль и октябрь - самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году сегодня в 6:13
Отпуск, который окупается: как выбрать даты и получить максимум выплат

Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году и как не потерять ни дня отдыха? Разбираем, как правильно рассчитать отпускные и в каких случаях можно отдохнуть в любое время.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как вернуть билет на поезд РЖД в 2025 году - сроки, тарифы и нюансы сегодня в 5:10
Билет на поезд можно вернуть даже после отправления - вот когда и как это работает

Что делать, если не получилось поехать? Узнайте, когда и как можно вернуть железнодорожный билет, какие документы потребуются и в каких случаях деньги не вернут.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как избежать переплаты при перевозке лыж - нормы веса и правила упаковки сегодня в 4:08
Перевозка лыж в 2025–2026: новые правила, которые сэкономят деньги и нервы

Как перевезти лыжи на самолёте, не заплатив лишнего и не испортив снаряжение? Разбираемся в правилах авиакомпаний и делимся секретами опытных путешественников.

Читать полностью » Эксперты указали, какие авиакомпании разрешают бесплатный провоз зимнего снаряжения до 23 кг сегодня в 3:05
Всё, что нужно знать о провозе сноуборда в 2025–2026 году - правила, о которых молчат

Как перевезти сноуборд в самолёте, не заплатив ни рубля лишнего? Узнайте, какие авиакомпании предлагают бесплатный провоз и как избежать ошибок при упаковке и регистрации.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Check Point обнаружила более 3000 вредоносных роликов на YouTube
Питомцы
Инстинкт прикрывать еду помогает кошкам чувствовать безопасность во время кормления
Садоводство
Листья грецкого ореха можно компостировать при правильной переработке
Туризм
Срок рассмотрения виз Португалии для россиян вырос до трёх месяцев
Наука
Кузнецова: в древнем городе на Тамани обнаружена золотая пластинка с магическим текстом о любви
Спорт и фитнес
Калистеника Френка Медрано: расписание тренировок на каждый день недели
Наука
Археолог Куприянова: в погребении на Южном Урале найден церемониальный убор возрастом 4000 лет
Наука
Астроном Доминик: SETI представил обновлённый план действий при обнаружении инопланетных сигналов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet