Трава зимой
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 8:21

Зимой газон не "спит" — одна ошибка сейчас аукается проплешинами весной

Повышайте высоту стрижки тёплосезонных трав перед холодами — Southern Living

Зима — не пауза в жизни газона, а важный подготовительный этап, от которого напрямую зависит его внешний вид весной и летом. Даже когда трава кажется "уснувшей", процессы в почве продолжаются, и без базового ухода газон может войти в новый сезон ослабленным. Грамотные действия в холодные месяцы помогают сохранить плотность дерна и заложить основу для активного роста. Об этом сообщает Southern Living.

Какие газоны требуют ухода зимой

Не вся газонная трава ведёт себя одинаково в холодное время года. Травы холодного сезона — овсяница, кентуккийский мятлик, райграс и мелкая овсяница — остаются зелёными и продолжают медленно расти даже зимой, поэтому нуждаются в регулярном уходе. Травы тёплого сезона, такие как бермудская трава, зойзия, сент-Огастин и сороконожка, в большинстве регионов впадают в состояние покоя.

Даже в состоянии покоя газон не стоит полностью игнорировать. Почва должна сохранять влагу, а поверхность — оставаться чистой от сорняков и плотного слоя листвы, который может спровоцировать болезни.

Стрижка газона в холодный период

У тёплосезонных трав рост замедляется по мере сокращения светового дня и снижения температуры. Косить их можно до тех пор, пока ночные температуры не опустятся ниже 21 °C. После этого высоту скашивания лучше немного увеличить. Более высокая трава служит естественным утеплителем и защищает корневую систему от холода. Частоту стрижки стоит снизить, соблюдая правило одной трети — за один раз срезают не более трети высоты листа.

Газоны холодного сезона продолжают расти и зимой, поэтому нуждаются в регулярной стрижке. Оптимальная высота — около 5-7 сантиметров. Это помогает поддерживать плотный покров и препятствует появлению сорняков. Скошенную траву можно оставлять на поверхности — она послужит дополнительной органической подпиткой.

Что делать с опавшими листьями

Опавшая листва полезна для цветников, но на газоне она может стать проблемой. Листья задерживают влагу, перекрывают доступ воздуха и света, создавая условия для грибковых заболеваний.

На газонах тёплого сезона листья допустимо измельчать мульчирующей косилкой, если их немного. Для газонов холодного сезона листья лучше убирать полностью: этим травам нужен солнечный свет даже зимой. Собранную листву можно использовать как мульчу для грядок или отправить в компост.

Питание газона и баланс pH

Зимой газоны тёплого сезона не удобряют. Внесение удобрений в этот период может нарушить естественный цикл покоя. Газоны холодного сезона получают основное питание осенью и в конце зимы — в период активного роста.

Оптимальный ориентир — анализ почвы. Он помогает определить дефицит питательных веществ и необходимость корректировки кислотности. Большинство газонных трав предпочитают pH в диапазоне 6,0-7,0, тогда как сороконожке подходит более кислая почва. Зима — подходящее время для внесения извести или серы, если требуется корректировка показателей.

Полив зимой: нужен ли он

Даже в холодное время газон может пострадать от обезвоживания. Тёплосезонные травы в состоянии покоя всё равно нуждаются во влаге, особенно в засушливые периоды. При отсутствии осадков полезен редкий, но глубокий полив.

Газоны холодного сезона требуют больше воды, поскольку продолжают рост. В среднем им нужно около 25 миллиметров влаги каждые 10-14 дней. Признаками нехватки воды служат следы от шагов, скручивание листьев и серо-голубоватый оттенок травы. Поливать лучше утром, выбирая дни с температурой выше нуля, и никогда не проводить полив по снегу.

Борьба с зимними сорняками

Зимние сорняки активно развиваются в прохладную погоду. К ним относятся звездчатка, яснотка и другие однолетники. Самая эффективная защита — плотный, здоровый газон, который сам подавляет рост нежелательных растений.

При небольшом количестве сорняков подойдёт ручная прополка. Для профилактики используют гербициды до появления всходов — их применяют осенью или в конце зимы, но только там, где не планируется подсев травы. При использовании средств важно учитывать тип газона и стадию покоя, чтобы не повредить основное покрытие.

В итоге зимний уход за газоном сводится не к сложным процедурам, а к внимательному наблюдению и поддержанию баланса. Регулярная стрижка, контроль влаги, уборка листьев и аккуратная борьба с сорняками помогают газону спокойно пережить холод и встретить весну густым и здоровым.

