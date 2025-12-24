Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Герань
Герань
© commons.wikimedia.org by Höstblomma is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 22:38

Сею этот многолетник в декабре — весной он просыпается сам и растёт крепче других

Семена журавельника прорастают после зимовки при 1-5 градусах — House Digest

Декабрьские грядки кажутся пустыми, но именно сейчас можно "запрограммировать" весеннее цветение. Есть многолетник, которому холод не мешает, а помогает — без него семена просто не проснутся. Посеяв его зимой, вы экономите время весной и получаете более крепкие всходы. Об этом сообщает House Digest.

Какой цветок стоит посеять в декабре

Речь о журавельнике — морозостойкой многолетней герани (Geranium spp.), которую иногда называют "геранью журавля" из-за формы семенных коробочек. Важно не путать её с пеларгонией (Pelargonium): это родственники из одного семейства, но пеларгония обычно выращивается как нежное сезонное растение, а журавельник спокойно зимует и возвращается из года в год.

Фишка журавельника в том, что семенам нужна холодная стратификация — период прохлады, который выводит их из покоя. Для этого подходят температуры чуть выше нуля: примерно от +1 до +5°C. Зимний посев в декабре удобен тем, что "холодильник" уже включила природа, и вам не нужно имитировать зиму вручную.

Почему зимний посев даёт преимущество

Если семена остаются на улице всю зиму, они проходят естественный цикл и часто дают рассаду, которая лучше адаптируется к погоде, чем растения, выращенные в помещении. При этом не стоит ждать фейерверка цветов сразу: в первое лето цветение может быть умеренным, потому что многолетник активно наращивает корневую систему. Зато такой старт помогает получить более уверенное и яркое цветение позже, а у журавельника оно бывает не только фиолетовым — встречаются белые, розовые, красные и голубоватые оттенки.

Отдельно отмечается, что этот подход подходит почти для всех морозостойких гераней, кроме теплолюбивых видов.

Как посеять на улице или сделать мини-питомник

Если почва ещё доступна, можно сеять прямо в грунт, позволяя зиме сделать своё дело. Но когда земля уже промёрзла или вам удобнее контролировать процесс, выручает уличный "зимний питомник".

Вариант с контейнерами

  1. Наполните небольшие горшки качественным субстратом для посева.
  2. Разложите семена по поверхности и присыпьте тонким слоем субстрата или вермикулита.
  3. Уберите контейнеры в защищённое место на улице — холодный парник, неотапливаемую теплицу или под укрытие, где сохраняется прохлада, но грунт не превращается в ледяной монолит.

Журавельнику нужна влажная, но хорошо дренированная почва: застой воды повышает риск загнивания, поэтому важно, чтобы лишняя влага уходила, а не стояла "лужей" в горшке.

Когда пересаживать рассаду весной

Весной спешка не нужна. Пересадку на постоянное место проводят, когда риск сильных заморозков уже минимален, а ночные температуры стабильно держатся выше +4°C. Для посадки подойдёт участок с хорошим дренажом и солнцем или полутенью, а в жарком климате лучше предусмотреть дневное притенение, чтобы листва не страдала.

Если сделать всё спокойно и вовремя, декабрьская посадка превращается в приятный "задел" на сезон: весной вы получаете готовые к росту растения и меньше суеты в самый загруженный период садовых работ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лунный календарь помогает организовать работу в саду, а не предсказывает урожай — ТУТ НОВОСТИ сегодня в 18:16
Использую лунный календарь для посадки — и теперь не боюсь пропустить лучший момент

Лунный календарь — не просто традиция, а инструмент для осознанного садоводства. Как Луна помогает организовать процесс ухода за растениями и найти гармонию с природой.

Читать полностью » Ошибки при пересадке мешают спатифиллуму расти и цвести — цветоводы сегодня в 14:32
Этот цветок прощает многое, но не это: из-за одной ошибки спатифиллум годами стоит на месте

Почему спатифиллум перестаёт расти и цвести после пересадки и какие три ошибки чаще всего губят растение, даже если уход кажется правильным.

Читать полностью » Груша Nova даёт крупные десертные плоды в холодном климате — House Digest сегодня в 10:33
Эта груша не боится морозов до −40 и плодоносит щедро — находка для холодных регионов

Груша Nova — это зимостойкий сорт, который дает крупные десертные плоды даже при морозах до -40°C. Узнайте, что делает его таким привлекательным для садоводов.

Читать полностью » Титановая лопата удобна, но лишает работы смысла — мнение специалистов сегодня в 6:16
Взяла лопату из титана и сразу почувствовала разницу: почему неудобство может быть важным

Лопаты из титана и с тефлоновым покрытием кажутся идеальными, но их лёгкость отчуждает от процесса. Реальная лопата должна быть тяжёлой и неудобной, чтобы стать настоящим продолжением тела.

Читать полностью » Комнатные растения зимой теряют силу — цветоводы сегодня в 2:27
Комнатные цветы зимой чахли — пока не добавила это аптечное средство

Почему комнатные растения зимой теряют силу и как простая таблетка глицина помогает вернуть им рост, яркие листья и готовность к цветению без сложных подкормок.

Читать полностью » Рододендроны и самшиты советуют укрывать мешковиной от иссушения — The Spruce вчера в 21:58
Считала их зимостойкими — весной остались одни сухие ветки: главная ошибка дачников

Зимой растения продолжают страдать от холода даже при морозостойкости. Узнайте, как защитить свой сад, чтобы избежать потерь весной.

Читать полностью » Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы вчера в 17:11
Кофе для комнатных растений использую выборочно — разница видна уже через неделю

Кофе всё чаще используют для комнатных растений, но подходит он не всем. Какие цветы любят кислую почву и когда кофейная гуща может навредить.

Читать полностью » Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы вчера в 13:32
Орхидея не цвела месяцами — пока не переставила горшок в это место

Правильно выбранное место для орхидеи напрямую влияет на её рост и цветение. Освещение, влажность и температура определяют, будет ли растение активно развиваться или постепенно терять декоративность. В статье разобрано, где лучше всего размещать орхидеи в квартире, чтобы они регулярно цвели и сохраняли здоровый вид.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Длина без формы утяжеляет тонкие седые волосы — Рафа Ортис
Наука
Учёные создали биоразлагаемый пластик на основе молочных белков — Polymers
Мир
Повышение МРОТ в Турции разгоняет цены в сфере услуг — госбанк Турции
Красота и здоровье
Сыр улучшает липидный обмен в организме — врач Вялов
ДФО
Якутия фиксирует самые низкие температуры в России — Mash
Еда
Домашний шоколадный торт с текстурой трюфелей готовится за час — кулинары
Туризм
Выделяйте время на Большой базар и держите маршрут по кварталам в Стамбуле — Lonely Planet
Мир
Премьер Британии называет цены главным вызовом года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet