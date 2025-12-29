Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Елена Малинина Опубликована вчера в 23:49

После мокрого снегопада у меня ломались кусты — теперь готовлю сад заранее: спасает один приём

Вечнозелёные породы чаще страдают от снежной нагрузки — Martha Stewart Living

Снегопады зимой выглядят красиво, но для сада они могут стать настоящим испытанием. Тяжёлый мокрый снег способен за считанные часы искривить кустарники, сломать ветви и испортить форму вечнозелёных растений. Особенно обидно, когда страдают посадки, которые весь сезон радовали цветением и аккуратной кроной. Об этом сообщает Martha Stewart Living.

Какие растения страдают сильнее всего

Не все культуры одинаково хорошо переносят снежную нагрузку. По словам специалистов, в зоне риска чаще всего оказываются вечнозелёные породы — например, болиголов и кедр, а также раннецветущие декоративные кустарники вроде азалий и бугенвиллий. Их ветви могут деформироваться под тяжестью снега, а восстановить форму весной удаётся не всегда.

Отдельная группа — растения с крупными или плоскими листьями. Влажный снег легко "липнет" к листве и быстро накапливается, превращаясь в тяжёлую массу. Кустарники, у которых листва и побеги сосредоточены преимущественно в верхней части, особенно уязвимы: давление сверху иногда приводит к расколу кроны. Также чаще страдают плохо обрезанные культуры и растения с горизонтально направленными ветвями — они хуже распределяют вес снега и льда.

Что сделать до начала снегопада

Лучший способ избежать проблем — подготовить сад заранее. В течение сезона полезно регулярно убирать мусор, сухие листья и отмершие цветы: всё это мешает растениям "дышать" и создаёт лишнюю влажность у основания. Перед сильным снегом важно также хорошо пролить посадки: увлажнённая почва помогает корням легче переносить морозы.

Дополнительную защиту обеспечивает мульча, солома или ландшафтная ткань. Такое укрытие создаёт плотный барьер, который удерживает тепло и помогает почве промерзать медленнее. При этом слой мульчи лучше не подводить вплотную к стеблям — так снижается риск подгнивания и появления плесени.

Укрытия и опоры: когда без них не обойтись

Если прогноз обещает сильный и влажный снег, некоторые посадки стоит укрыть. Подойдут плотные простыни, одеяла, мешковина или другие дышащие материалы — они смягчают воздействие морозного воздуха и не дают снегу напрямую давить на ветви.

"Нежные растения в горшках следует заносить внутрь или в защищённое место, чтобы защитить их от погодных условий", — говорит мастер-садовод и владелица фермы Эмили Скотт.

В регионах, где снежные шапки — обычное дело, иногда полезнее не ткань, а жёсткая конструкция. Например, прочная А-образная рама помогает защитить посадки от схода снега с крыши или от резких нагрузок во время метели. Ещё один простой приём — связывание кустарников: если аккуратно стянуть ветви прочным материалом, снег будет меньше попадать внутрь кроны и раздвигать растение.

Как снег помогает корням и что делать после бури

Интересно, что сам снег может работать как естественное "одеяло". При достаточной толщине он удерживает более стабильную температуру почвы, замедляет её глубокое промерзание и частично защищает растения от сухого ветра.

"Снег — один из лучших изоляторов почвы и корней; это не навредит растениям", — говорит педагог по садоводству Лаура Айриш-Хэнсон.

После метели важно осмотреть кустарники и хвойные. Если ветви заметно прогнулись, снег лучше убрать, но делать это нужно осторожно. Трясти растение нельзя — от холода древесина становится ломкой. Надёжнее мягко сметать снег метлой или щёткой, начиная снизу и постепенно поднимаясь выше. Если часть снега остаётся — не страшно: обычно он сходит сам в течение пары дней.

