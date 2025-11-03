Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:16

Зима зальёт бак по полной: в Тюменской области готовятся к новому скачку цен на бензин

Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой

Жителям Тюменской области стоит готовиться к новому скачку цен на топливо. После осеннего подорожания эксперты прогнозируют очередной рост уже с наступлением зимы. Об этом URA. RU сообщил автоэксперт Дмитрий Демин.

"Зимой бензин традиционно подрастает в цене"

"Зимой бензин традиционно подрастает в цене. Это, в первую очередь, связано с ростом потребления топлива. При минусовых температурах горючее приходится тратить на прогрев двигателя, да и в целом расход становится больше. Я думаю, что в период с декабря по март стоимость литра бензина АИ-92 и АИ-95 может вырасти примерно на три-четыре рубля", — рассказал Демин.

Эксперт пояснил, что зимний рост цен связан не только с холодами, но и с увеличением нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятия. Кроме того, спрос на дизельное топливо в этот период повышается из-за отопительного сезона и активности грузоперевозок.

Сколько стоит топливо сейчас

По данным сервиса Russia Base, на начало ноября средняя стоимость топлива в Тюменской области составляет:

  • АИ-92 - 62 рубля за литр

  • АИ-95 - 66 рублей 79 копеек

  • ДТ (дизель) - 74 рубля 48 копеек

В сентябре и октябре цены на некоторых АЗС региона уже выросли на несколько рублей, что стало одним из самых заметных скачков за год.

Что ждёт водителей зимой

По оценке специалистов, если тенденция сохранится, к марту стоимость бензина может превысить 70 рублей за литр, особенно на трассах и в удалённых районах региона. Водителям советуют заранее планировать расходы и следить за акциями на сетевых заправках.

