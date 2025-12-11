Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото зимнего образа
Фото зимнего образа
© https://ru.freepik.com by lookstudio is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 18:46

Повседневный аксессуар раскрывает скрытую роль: плотное прилегание запускает вспышки прыщей

Зимние прыщи на лбу вызываются ношением шапочки — Femina

Многие замечают, что зимой на лбу внезапно появляются мелкие воспаления, хотя кожа раньше не доставляла особых хлопот. В такие моменты сложно понять, что именно стало причиной изменений, и люди начинают подозревать питание, холод или стресс. Но порой источник проблемы оказывается куда ближе — буквально в повседневных привычках, связанных с уходом и одеждой. Об этом сообщает Femina.

Почему прыщи могут появляться даже у взрослых

Прыщи давно перестали считаться исключительно подростковой проблемой. Угри, белые точки и микрокисты нередко возникают у людей старше двадцати, и это вызывает немало вопросов. По данным французских дерматологов, миллионы взрослых продолжают сталкиваться с воспалениями сальных фолликулов. Причины хронических высыпаний всегда связаны с дисбалансом микробиоты кожи: бактерии Cutibacterium acnes активно размножаются там, где много кожного сала и отмерших клеток, закупоривающих поры.

Чтобы справиться с затяжными воспалениями, необходимы средства с цинком, ниацинамидом и салициловой кислотой, которые назначает специалист. Но иногда на коже, раньше спокойной и устойчивой, вдруг появляется серия новых воспалений без очевидных причин. Такой эффект могут дать гормональные изменения, высокий уровень стресса или нарушения в питании. Нередко виновником становятся плотные средства для макияжа и ухода, создающие окклюзию и мешающие коже дышать. Даже некоторые домашние привычки — например, использование одного полотенца для лица и тела, что обсуждается в материале о нераздельных полотенцах — могут усиливать склонность к воспалениям.

Помимо внутренних причин, важную роль играют и внешние факторы. Ношение защитной маски в последние годы породило термин "маскне" — так называют высыпания, возникающие из-за постоянного трения и ограниченной вентиляции кожи. Контакт с декоративной косметикой, неправильное очищение или избыток силиконов в уходе также приводят к появлению комедонов.

Почему зимой страдает именно лоб

Когда наступает холод, многие замечают специфическую зону риска: лоб оказывается особенно подвержен маленьким болезненным прыщикам. Часто причина кроется в головных уборах, которые мы носим ежедневно. Шапка соприкасается с кожей несколько часов подряд, и этого достаточно, чтобы создать условия для закупорки пор.

"Ткань находится в прямом контакте с кожей, накапливая кожное сало, косметику, средства для ухода за волосами и загрязнения", — отмечается в издании Femina.

В итоге эта смесь становится плотной плёнкой на поверхности кожи, со временем приводя к стойким воспалениям. Особенно это касается плотных и тёплых материалов, которые плохо пропускают воздух и сохраняют влагу.

Похожий эффект могут давать плотные кепки или велосипедные шлемы, которые перекрывают доступ воздуха к верхней части лба. Для людей с густой челкой риск повышается: волосы впитывают кожный жир и средства для укладки, а затем трутся о ткань головного убора.

Как уменьшить риск зимних высыпаний

Отказываться от тёплой шапки, конечно, никто не призывает — зимой она необходима. Но есть несколько мер, которые помогают защитить кожу. Самая важная — регулярно стирать головные уборы. Хлопковые и синтетические модели допускают машинную стирку, тогда как шерсть требует деликатного ухода.

Не менее полезно иметь несколько вариантов головных уборов, чтобы чередовать их и давать время материалу "отдохнуть". Вечером важно уделить внимание очищению кожи: двойное очищение помогает убрать остатки косметики и себума, скопившиеся под шапкой. Масляное средство растворяет загрязнения, а мягкая пенка завершает процесс.

Для обладателей густой челки есть простое правило: по возможности убирать волосы с лба перед надеванием шапки. Средства для волос тоже играют роль — их лучше наносить точечно, избегая попадания на кожу лица.

"Многие средства для укладки могут вызывать комедоны и провоцировать появление прыщей на лбу у взрослых", — отмечается в издании Femina.

Дополнительная поддержка коже бывает особенно полезна зимой, когда из-за холода и перепадов температур нарушается барьерная функция. В такие периоды помогают увлажняющие средства и мягкие очищающие формулы. Похожую роль выполняют и процедуры, направленные на улучшение микроциркуляции лица — этот подход описывается в материале о том, почему появляются отёки по утрам.

Сравнение зимних и летних факторов, влияющих на кожу

Зимние высыпания имеют свои особенности. Если летом кожу чаще тревожат ультрафиолет и избыток пота, то зимой к этим факторам добавляются холод, трение тканей и пересушенный воздух. Холод замедляет работу сальных желёз, а затем резкое тепло в помещении провоцирует их активизацию. В таких колебаниях кожа не всегда успевает адаптироваться.

Летом на первый план выходит защита от солнца, регулярное умывание и контроль жирного блеска. Зимой же уход должен быть направлен на смягчение кожи, устранение последствий трения и восстановление барьера. В обоих сезонах важны гигиена и правильный выбор уходовых средств, но акценты различаются.

Плюсы и минусы ношения головных уборов зимой

Ношение шапки приносит коже как пользу, так и определённые риски.

С положительной стороны головной убор:
• защищает кожу от холода и обветривания;
• уменьшает риск обморожения;
• помогает сохранить тепло и улучшает общее самочувствие;
• предотвращает пересушивание кожи ветром.

Но есть и минусы, о которых важно помнить:
• создаётся тёплая влажная среда, благоприятная для бактерий;
• трение ткани может вызвать раздражение;
• накапливаются кожное сало и косметика;
• плотные материалы уменьшают вентиляцию кожи.

Понимание этих особенностей помогает корректно выстроить уход и избежать сезонных воспалений.

Советы шаг за шагом: как защитить лоб от зимних прыщиков

  1. Стирайте головные уборы не реже одного раза в неделю, учитывая ткань.

  2. Чередуйте шапки, чтобы материал успевал просохнуть.

  3. Используйте мягкие очищающие средства вечером.

  4. Убирайте волосы со лба, особенно если используете средства для укладки.

  5. Избегайте комедогенных продуктов в макияже и уходе.

  6. Следите за тем, чтобы кожа была увлажнённой и защищённой.

Популярные вопросы о зимних прыщах

Почему прыщи появляются именно зимой?
Из-за сочетания холода, трения головных уборов и недостаточной вентиляции кожи.

Можно ли носить шапку каждый день?
Да, если регулярно её стирать и следить за гигиеной кожи.

Как выбрать уход, чтобы уменьшить воспаления?
Используйте мягкие очищающие средства, избегайте плотной косметики и подбирайте увлажняющие кремы, укрепляющие барьер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Детокс-чаи вызвали временную потерю веса из-за обезвоживания — врач Соломатина сегодня в 16:27
Чай, который сжигает жир, на деле сушит тело: правда, от которой худеют не все

Диетолог рассказала Pravda.Ru, почему модные детокс-чаи не помогают худеть и могут привести к обезвоживанию и сбоям в работе сердца.

Читать полностью » Онкомаркеры не дают полной картины и требуют допобследований — Иван Карасев сегодня в 16:13
Боялся наследственности — а оказалось, что мои же привычки рисков добавляют куда больше

Почему образ жизни влияет на риск онкологии сильнее генетики и какие привычки действительно помогают защитить ЖКТ — объясняет эксперт Иван Карасев.

Читать полностью » Восстановление волос после родов может занять год — трихолог Ткачев сегодня в 14:39
Болезнь позади, а волосы падают: простой способ понять, когда пора бить тревогу

Трихолог Владислав Ткачев рассказал NewsInfo что делать при выпадении волос после родов или болезни.

Читать полностью » Погодные колебания вызывают реакцию нервной системы в рубце — эксперт Лидов сегодня в 14:35
Новая ткань — старые проблемы: регенерация создаёт зоны, которые могут болеть всю жизнь

Эксперт объясняет, почему ткани после травм восстанавливаются неидеально и как эта особенность приводит к боли, реагирующей даже на изменения погоды.

Читать полностью » Рисовая вода разглаживает мелкие морщины — косметологи сегодня в 14:22
Всего два дня — и моя кожа стала как у кореянок: эта вода творит чудеса

Рисовая вода — древний азиатский секрет идеальной кожи. Узнайте, как её правильно приготовить, использовать и какие результаты вы увидите уже через неделю.

Читать полностью » Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews сегодня в 13:53
Спортсмен снаружи — рак внутри: редчайший случай четырёх опухолей у одного пациента потряс врачей

Тайваньский врач рассказал о редком случае: у спортсмена выявили сразу четыре вида рака, и история показала, как долгие вредные привычки перекрывают внешнее здоровье.

Читать полностью » Симптомы гонконгского гриппа отличили от обычного — Софья Субботина сегодня в 13:34
Гонконгский грипп идёт по России, как пожар по сухой траве: врачи в тревоге

Медики фиксируют рост случаев гонконгского гриппа в Псковской области и предупреждают: вирус отличается внезапным началом и высокой заразностью.

Читать полностью » Пальмовое масло не представляет угрозы при здоровом ЖКТ — диетолог Сюракшина сегодня в 13:23
Сладкая ловушка на тарелке: еда, от которой страдает даже здоровое сердце

Пальмовое масло признано безопасным, но при определённых заболеваниях может стать фактором риска. Диетолог объяснила, кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Гири увеличили силу рук и выносливость у бегунов — специалисты Fitseven
Туризм
В Калужской области можно увидеть водопад, висячий мост на Угре и парк птиц "Воробьи" — OneTwoTrip
Авто и мото
Страховые отказы после ДТП законны из-за ошибок водителей — автоюрист
Наука
Вулкан вызвал голод и чуму в XIV веке — CEE
Спорт и фитнес
Правильный выбор тренера улучшает результаты тренировок – Femina
Мир
Госкомпания Senate Properties продаёт офисный центр Karvi — Деловой Петербург
Еда
Чебуреки с луком готовятся без мяса и подходят для постного меню — кулинары
Авто и мото
Кипяток повреждает лак при разморозке дверных ручек — Авто Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet