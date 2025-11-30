Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:08

Погода развернулась неожиданно — Россия оказалась между теплом и холодом одновременно

Зима начнётся с туманов и понижения температуры — центр погоды Фобос

Серия тёплых дней, которая удерживалась в южных регионах почти до начала зимы, подходит к концу: синоптики предупреждают о заметном похолодании. Об этом сообщает издание "Кубанские новости", ссылаясь на прогноз центра погоды "Фобос", где отмечается, что Краснодарский край и другие южные территории станут редким исключением из общей картины мягкого декабря в стране.

Южные регионы — в зоне прохлады

По данным синоптиков, на большей части Европейской территории России первый зимний месяц окажется теплее нормы. Северные районы Краснодарского края, наоборот, попадут в область "перегрева", где температура местами превысит обычные значения на 4-6 градусов. Но южные районы региона ждёт прохладная погода, выделяющаяся на фоне тёплого сценария в других частях страны.

В Сибири ожидается необычно тёплая зима, за исключением юго-восточных районов, где сохранится холодная аномалия. На Дальнем Востоке морозный вариант декабрьской погоды затронет лишь Якутию. В Центральной России первую половину месяца температура будет осенней, и только потом начнёт устойчиво снижаться.

"В области особенного перегрева окажется север региона… А вот южан, наоборот, ждет сравнительно прохладная погода", — говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

Переход осени к зиме в Краснодарском крае

Замначальника краевого гидрометцентра Светлана Попова ранее отмечала, что окончание осени в Краснодарском крае пройдёт под облачностью, туманами и постепенным снижением температуры. К концу ноября днём ожидаются +8…+13 °C, что соответствует мягкому межсезонью, но не зимнему формату.

С началом календарной зимы синоптическая ситуация изменится: 1 декабря на регион выйдет циклон с центром над северной частью Чёрного моря. Связанные с ним фронтальные разделы принесут дожди, которые сохранятся и 2 декабря. Такой характер погоды означает, что стабильного зимнего антуража в ближайшие дни ждать не стоит: оттепель и отсутствие снежного покрова продолжат доминировать, а условия для формирования снега появятся лишь в середине месяца.

