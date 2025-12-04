Хотите поддержать иммунитет зимой? Эти продукты не дадут вам замерзнуть и оставят в форме

В холодное время года потребности организма в энергии значительно возрастают, а витамины расходуются быстрее. Как поддержать иммунитет и сохранить здоровье зимой? Врач-диетолог Вера Сережина поделилась советами, какие продукты обязательно должны быть на столе в зимний период. Об этом сообщает РИАМО.

Согревающая диета: как поддержать организм зимой?

Зимой особенно важно поддерживать тело теплом и энергией. Один из самых простых и эффективных способов — это употребление орехов и сухофруктов. Кедровые орехи, миндаль и кунжут содержат растительные масла, антиоксиданты и микроэлементы, которые помогают организму вырабатывать тепло и поддерживать стабильный обмен веществ. Эти продукты можно использовать для приготовления паст, таких как урбеч или хумус, а также употреблять в сыром виде в качестве перекуса.

Орехи и сухофрукты помогают организму справляться с холодами, поскольку их состав поддерживает работу обменных процессов и стабилизирует уровень энергии.

Топливо для мозга и сердца: что должно быть в рационе?

Зимой важно обеспечивать организм необходимыми нутриентами, которые поддерживают работу сердца и мозга. Жирные сорта рыбы, такие как лосось и сельдь, а также морепродукты, включая печень трески и икру, содержат омега-3 жирные кислоты, йод и витамины A, D и E. Эти компоненты способствуют улучшению работы сердца, стабилизируют гормональный фон и поддерживают теплообразование в клетках.

Продукты, богатые омега-3 и витаминами, играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца и мозга зимой.

Традиционная русская еда: зимние продукты, которые не стоит игнорировать

Согласно мнению Сережиной, русская кухня идеально подходит для зимнего рациона, так как традиционные продукты отвечают физиологическим потребностям организма в холодное время года. Сало, например, богато витамином D, который укрепляет иммунную систему. Яйца, в свою очередь, обеспечивают организм всеми необходимыми белками, жирами и витаминами, что способствует правильному синтезу гормонов.

Особое внимание стоит уделить холодцу, который богат коллагеном и витаминами. Он не только полезен для кожи, но и способствует восстановлению тканей. Хрен, который часто подают к холодцу, усиливает его антибактериальные свойства. Зимний рацион, включающий традиционные русские блюда, помогает поддержать здоровье и стабилизировать обмен веществ.

Включение ферментированных продуктов в рацион зимой поможет поддерживать иммунитет, и квашеная капуста — один из таких продуктов. Вы можете ознакомиться с дополнительной информацией о здоровых консервированных продуктах, которые помогут вам укрепить здоровье в холодное время года.

Какие овощи и грибы полезны зимой

Для полноценного зимнего рациона важно выбирать овощи, которые способны выдерживать холодные условия. К капусте, свекле, моркови и тыкве стоит добавить редьку, которая также полезна в холодное время года. Эти овощи не теряют своих питательных свойств при низких температурах и помогают поддерживать иммунную систему.

Особенно полезна квашеная капуста — источник витамина C и полезных лактобактерий, которые укрепляют иммунитет и поддерживают нормальную работу кишечника. Включение грибов в рацион также окажет положительное влияние на здоровье, так как они являются ценным источником растительного белка и других полезных веществ.

"Для улучшения работы кишечника полезно включать в рацион ферментированные продукты, такие как квашеная капуста", — говорит эксперт по диетологии.

Что исключить из рациона зимой

Несмотря на разнообразие зимних продуктов, важно помнить о том, что некоторые продукты лучше ограничить в холодное время года. Мучные изделия, булочки, а также макароны — это углеводы, которые могут привести к набору лишнего веса. Особенно это касается тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Зимняя хандра и желание "перекусить для настроения" могут сыграть злую шутку с физической формой.

"Зимой важно избегать излишков углеводов, особенно если у вас низкая физическая активность", — рекомендует Вера Сережина.

