Хотите поддержать иммунитет зимой? Эти продукты не дадут вам замерзнуть и оставят в форме
В холодное время года потребности организма в энергии значительно возрастают, а витамины расходуются быстрее. Как поддержать иммунитет и сохранить здоровье зимой? Врач-диетолог Вера Сережина поделилась советами, какие продукты обязательно должны быть на столе в зимний период. Об этом сообщает РИАМО.
Согревающая диета: как поддержать организм зимой?
Зимой особенно важно поддерживать тело теплом и энергией. Один из самых простых и эффективных способов — это употребление орехов и сухофруктов. Кедровые орехи, миндаль и кунжут содержат растительные масла, антиоксиданты и микроэлементы, которые помогают организму вырабатывать тепло и поддерживать стабильный обмен веществ. Эти продукты можно использовать для приготовления паст, таких как урбеч или хумус, а также употреблять в сыром виде в качестве перекуса.
Орехи и сухофрукты помогают организму справляться с холодами, поскольку их состав поддерживает работу обменных процессов и стабилизирует уровень энергии.
Топливо для мозга и сердца: что должно быть в рационе?
Зимой важно обеспечивать организм необходимыми нутриентами, которые поддерживают работу сердца и мозга. Жирные сорта рыбы, такие как лосось и сельдь, а также морепродукты, включая печень трески и икру, содержат омега-3 жирные кислоты, йод и витамины A, D и E. Эти компоненты способствуют улучшению работы сердца, стабилизируют гормональный фон и поддерживают теплообразование в клетках.
Продукты, богатые омега-3 и витаминами, играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца и мозга зимой.
Традиционная русская еда: зимние продукты, которые не стоит игнорировать
Согласно мнению Сережиной, русская кухня идеально подходит для зимнего рациона, так как традиционные продукты отвечают физиологическим потребностям организма в холодное время года. Сало, например, богато витамином D, который укрепляет иммунную систему. Яйца, в свою очередь, обеспечивают организм всеми необходимыми белками, жирами и витаминами, что способствует правильному синтезу гормонов.
Особое внимание стоит уделить холодцу, который богат коллагеном и витаминами. Он не только полезен для кожи, но и способствует восстановлению тканей. Хрен, который часто подают к холодцу, усиливает его антибактериальные свойства. Зимний рацион, включающий традиционные русские блюда, помогает поддержать здоровье и стабилизировать обмен веществ.
Включение ферментированных продуктов в рацион зимой поможет поддерживать иммунитет, и квашеная капуста — один из таких продуктов. Вы можете ознакомиться с дополнительной информацией о здоровых консервированных продуктах, которые помогут вам укрепить здоровье в холодное время года.
Какие овощи и грибы полезны зимой
Для полноценного зимнего рациона важно выбирать овощи, которые способны выдерживать холодные условия. К капусте, свекле, моркови и тыкве стоит добавить редьку, которая также полезна в холодное время года. Эти овощи не теряют своих питательных свойств при низких температурах и помогают поддерживать иммунную систему.
Особенно полезна квашеная капуста — источник витамина C и полезных лактобактерий, которые укрепляют иммунитет и поддерживают нормальную работу кишечника. Включение грибов в рацион также окажет положительное влияние на здоровье, так как они являются ценным источником растительного белка и других полезных веществ.
"Для улучшения работы кишечника полезно включать в рацион ферментированные продукты, такие как квашеная капуста", — говорит эксперт по диетологии.
Что исключить из рациона зимой
Несмотря на разнообразие зимних продуктов, важно помнить о том, что некоторые продукты лучше ограничить в холодное время года. Мучные изделия, булочки, а также макароны — это углеводы, которые могут привести к набору лишнего веса. Особенно это касается тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Зимняя хандра и желание "перекусить для настроения" могут сыграть злую шутку с физической формой.
"Зимой важно избегать излишков углеводов, особенно если у вас низкая физическая активность", — рекомендует Вера Сережина.
Также важно помнить о том, как контроль физической активности и правильное питание могут помочь вам зимой. Вы можете почитать об этом в рекомендациях по утренним привычкам для здоровья, которые помогут вам сохранять хорошую форму в зимний период и не набирать лишних килограммов.
Популярные вопросы о зимнем рационе
Как выбрать правильные продукты для зимнего питания?
Важно включать в рацион продукты, которые поддерживают теплообразование и содержат необходимые витамины и минералы. Это рыба, орехи, сухофрукты, а также традиционные русские блюда, такие как сало и яйца. Ещё важны и ферментированные продукты питания.
Как часто нужно есть рыбу и морепродукты зимой?
Желательно включать жирные сорта рыбы и морепродукты, такие как печень трески и икру, хотя бы два-три раза в неделю для обеспечения организма омега-3 жирными кислотами и витаминами.
Какие овощи лучше всего есть зимой?
Особенно полезны зимой капуста, свекла, морковь, тыква и редька. Квашеная капуста и грибы также играют важную роль в поддержании иммунной системы и общего состояния здоровья.
