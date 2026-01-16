Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:44

Пока зима убаюкивает хозяев, блохи устраивают тихий захват дома и выбирают собаку

Собака может заразиться блохами в доме в холодное время — Fanpage

Многие владельцы уверены, что с наступлением морозов проблема блох для собак исчезает сама собой. Зима действительно снижает активность паразитов на улице, но полностью риск заражения не устраняет. Более того, в холодный сезон опасность может быть менее заметной и от этого более коварной. Об этом сообщает Fanpage.

Почему блохи не исчезают с приходом зимы

Существует устойчивое мнение, что блохи и клещи активны только весной и летом, однако на практике это не так. Эти паразиты предпочитают тепло и умеренную влажность, но способны прекрасно выживать в закрытых пространствах. Квартиры, частные дома, подъезды, гаражи и даже подвалы создают для них комфортную среду, где жизненный цикл продолжается независимо от времени года.

Дополнительную роль играют более мягкие зимы, особенно в городах и регионах с умеренным климатом. Температура редко опускается до экстремальных значений, поэтому паразиты сохраняют активность дольше, чем принято считать. В этот период у собак меняется режим прогулок и терморегуляция, а у щенков и пожилых животных чувствительность к условиям среды выше, что отмечают специалисты, говоря о том, что щенки и пожилые собаки хуже регулируют температуру тела зимой.

Может ли собака заразиться блохами зимой

Заражение возможно даже без прямого контакта с улицей. Блохи легко попадают в дом вместе с людьми на одежде или обуви, а также с другими животными. Внутри помещения они находят все условия для размножения, откладывая яйца в коврах, мягкой мебели, подстилках и щелях пола.

"Блохи способны завершать полный цикл развития в отапливаемых помещениях, независимо от сезона", — отмечается на сайте издания Fanpage.

Опасность заключается в том, что зимой симптомы могут проявляться медленно. Лёгкий зуд или беспокойство часто списываются на сухой воздух, линьку или сезонный дискомфорт, поэтому истинная причина долго остаётся незамеченной.

В каких ситуациях риск особенно высок

Даже в холодное время года собака может контактировать с источниками заражения. Посещение ветеринарных клиник, гостиниц для животных, груминг-салонов или закрытых площадок для выгула увеличивает вероятность передачи паразитов. В подобных местах контакт с другими животными происходит постоянно, а блохи легко перемещаются между носителями.

Дополнительным фактором могут стать другие животные, включая кошек и городских обитателей, которые проникают в подъезды и на балконы. Зимой владельцы чаще сокращают осмотры шерсти, сосредотачиваясь на других сезонных угрозах — например, реагентах и холоде, о чём напоминают рекомендации по безопасности собаки зимой на прогулке.

Как защитить собаку от блох зимой

Профилактика должна продолжаться круглый год, независимо от сезона. Регулярное использование противопаразитарных средств помогает не только защитить собаку, но и предотвратить распространение блох в доме. Не менее важно периодически осматривать шерсть животного и отслеживать изменения в поведении.

Чистота окружающей среды играет ключевую роль. Регулярная уборка, стирка лежанок и внимание к местам, где собака проводит больше всего времени, снижают вероятность выживания личинок и яиц. Зимой особенно важно не прекращать защитные меры, ошибочно считая проблему неактуальной.

Паразиты не ориентируются на календарь, поэтому забота о здоровье собаки должна оставаться постоянной. Своевременная профилактика помогает избежать скрытых рисков и сохранить комфорт питомца даже в холодное время года.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

