Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Лёд ещё не встал, а снасти уже наточены: на Урале начинается сезон рыбацкого ожидания

На Урале начинается ледостав: рыбаки готовятся к зимней рыбалке — Сергей Пересыпкин

На уральских водоемах перед ледоставом наступило спокойствие — рыба стала менее активной, а на малых реках уже начали появляться первые ледяные корки. Однако рыбаки не унывают: зимние снасти готовы, и все ждут момента, когда можно будет выйти на лёд.

Об этом рассказал Сергей Пересыпкин, опытный рыболов из Каменска-Уральского, в разговоре с URA. RU.

"Мы, рыбаки, уже все снасти достали"

"Сейчас межсезонье, затишье, перед ледоставом рыба не так активна. Малые реки уже местами покрываются льдом, думаем, что и на больших реках начнет вставать лед. Мы, рыбаки, в ожидании, всем охота на лед. Потому что большинство рыбаков любят зимнюю рыбалку", — рассказал Пересыпкин.

Пока реки медленно остывают, заядлые рыболовы проверяют бур, сматывают леску и перебирают мормышки. Настоящее оживление начнется, когда лёд станет достаточно прочным.

Что клюет зимой

С приходом зимы на водоемах Свердловской области можно будет поймать ротана, окуня и щуку. Эти виды активны даже в холодное время года и особенно часто попадаются на первой и последней воде.

Рыбаки знают: удачная ловля требует терпения и осторожности, ведь погода в регионе часто непредсказуема.

Когда можно выходить на лед

По словам Пересыпкина, выходить на замерзшие водоемы можно только тогда, когда толщина льда достигает не менее 10 сантиметров.

"Нынче осень теплая, скорее всего, лед вставать будет долго. Возможно, начнем рыбачить только в начале декабря", — отметил он.

Рыболов также напоминает: даже если лед прочный, на нем не должно находиться больше трёх человек одновременно. Безопасность на зимней рыбалке — главное правило, которое спасает жизнь.

