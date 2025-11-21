Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 5:34

Проезжаем 50 км по льду: где в Пермском крае ловят самую крупную рыбу зимой

Зимняя рыбалка в Пермском крае: от прудов до рек — советы известного рыбака Рахматуллина

В Пермском крае множество мест для зимней рыбалки, которые привлекают любителей подледного клева. Рыбаки выбирают свои локации в зависимости от времени года и типа рыбы, которую они хотят поймать. О лучших местах для рыбалки рассказал один из самых известных рыбаков региона, Рафаэль Рахматуллин, владелец паблика "Банда РПК Рыбалка в Пермском крае".

Особенности зимней рыбалки в Пермском крае

Рафаэль отметил, что раньше люди рыбачили в местах шаговой доступности, но с развитием рыболовной культуры принципы изменились. Современные рыбаки часто меняют места в зависимости от того, как давно встал лед и какая рыба ловится. Иногда рыбакам приходится проезжать по 50-60 километров по льду, чтобы найти хорошее место для рыбалки.

Пруды: начало зимы

Первый лед обычно появляется на прудах.

"В прошлом году мы рыбачили уже в середине ноября, но в этом году все еще ждем", — рассказывает Рафаэль.

В таких местах ловят ротанов, окуня и плотву. Однако большие пруды, такие как Нытвенский и Очерский, застывают позже, но здесь можно поймать щуку и судака. Эти водоемы хороши в начале зимы, но потом, когда вода сильно охлаждается, рыба перестает клевать.

Заливы рек: лучшие условия для рыбалки

После прудов замерзают заливы крупных рек региона, таких как Кама, Сылва и Чусовая. Здесь лед встает быстрее, а ветер менее сильный, что делает рыбалку комфортной. В заливах ловят судака, окуня, плотву и щуку. Рафаэль отметил, что рыба клюет как на мормышку, так и на блесну, а также на силиконовые приманки.

Реки: поздняя рыбалка на больших водоемах

Самые большие водоемы замерзают позже всего, и как только на реках образуется достаточный для рыбалки слой льда, рыбаки направляются туда. Каждый выбирает место в зависимости от того, какую рыбу он хочет поймать. Например, окунь предпочитает обитать на бровках или возле кочек, где не очень глубоко. Плотву можно ловить как на глубине, так и на мели, но для этого важно использовать прикорм. Судак, как правило, требует поисковой рыбалки. В день рыбаки могут проехать на снегоходах 30-50 километров, проверяя перспективные места.

