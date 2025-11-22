Мороз держит в тисках, но рыбаки знают секрет: правильная экипировка делает лёд комфортнее дивана

Зимняя рыбалка в Прикамье требует не только выносливости, но и вдумчивой подготовки. По данным URA. RU, опытные рыбаки уверены: ошибки в выборе одежды и экипировки способны испортить весь выезд, тогда как правильно подобранные слои и снасти делают процесс комфортным даже при суровом морозе.

Одежда как главный элемент безопасности

Один из самых известных рыбаков региона Рафаэль Рахматуллин подчёркивает, что начинать подготовку следует с костюма.

"В первую очередь стоит купить костюм. Он должен быть мембранный. В значениях должно быть как минимум 5000 влагопроницаемость и 5000 паровыведения", — рассказал рыбак.

Такой уровень защиты позволяет сохранить тепло при дожде, сильном ветре и перепадах температуры на льду.

Под костюм он советует надевать два дополнительных слоя — термобельё и флис, которые выводят влагу и формируют необходимую многослойность. Именно эта структура, по словам экспертов, помогает избегать переохлаждения во время длительных переходов по льду.

Обувь и защита головы

При выборе сапог важно учитывать не рекламируемый минимум температуры, а реальный "порог комфорта". Указанные производителем -40 градусов, как объясняет Рахматуллин, означают экстремальную, а не рабочую отметку, поэтому комфорт ощущается при показателях значительно выше. Для рыбалки в -30 рекомендуется добавлять к маркировке не меньше 20 градусов, чтобы избежать переохлаждения ног.

Не менее важны шапка и бафф: вязанные модели требуют флисовой подкладки, а ушанка остаётся одним из наиболее практичных вариантов. Плотный бафф защищает шею и уши, что особенно важно на открытом ветреном пространстве замёрзшей реки.

Снасти и инвентарь

Зимний набор снастей обходится заметно дешевле летнего — удочка на мормышку начинается от 150 рублей. Основная стоимость приходится на леску и приманки, которые подбираются под конкретную рыбу и водоём. По словам Рахматуллина, продавцы в специализированных магазинах помогают комплектовать снасти с учётом хищника или мирной рыбы, а средняя цена позиции составляет одну-две тысячи рублей.

Для удобства на льду рыбаки используют ящики, которые одновременно служат местом хранения и сиденьем. Альтернативой становится рюкзак, однако его приходится постоянно носить. Многие выбирают волокуши — небольшие сани на верёвке, позволяющие перевозить всё снаряжение без нагрузки на плечи.

Бур и современные решения

Создание лунки остаётся обязательной частью подлёдной рыбалки. Если раньше на льду преобладали ручные буры, то сегодня всё больше рыболовов используют шуруповёрт, который вращает бур вместо человека. Это экономит силы и ускоряет процесс, позволяя уделить больше внимания самой рыбалке.

Подготовка к выезду на лёд включает множество деталей, но грамотный подбор одежды и экипировки делает зимнюю рыбалку безопасной и по-настоящему увлекательной.