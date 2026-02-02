Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Артём Кожин Опубликована сегодня в 19:14

Зимняя покраска держится годами — если сделать одну подготовку, которую все пропускают

Зимний пейзаж за окном не означает, что фасад придётся терпеть до весны. Если нужно освежить сайдинг, подкрасить забор или обновить входную дверь, это реально сделать и в холодный сезон. Главное — понимать, как мороз и влажность влияют на сцепление и высыхание покрытия, и подстроить график работ. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Почему зимой к покраске нужен другой подход

При низких температурах краска медленнее образует прочную плёнку, а резкие перепады между днём и ночью повышают риск дефектов. Если поверхность не успела нормально подсохнуть, могут появиться пузыри, пятнистость, шелушение или растрескивание. Влажный воздух тоже мешает равномерному высыханию: внешне слой может выглядеть "схватившимся", но внутри он будет оставаться мягким дольше, чем ожидается.

Эксперты советуют не начинать работу, если прогноз обещает резкие качели температуры или повышенную влажность. Отдельный ориентир — не красить, когда становится холоднее 2°C, даже если выбран состав для прохладной погоды.

Подготовка поверхности: то, что нельзя пропускать

Зимой особенно важно не полагаться на видимую чистоту. На фасаде остаются пыль, дорожные загрязнения и плёнка от влаги, которые ухудшают адгезию.

"Подготовка крайне важна для любого проекта по живописи, особенно зимой. Все внешние поверхности следует тщательно очистить перед покраской краски, так как скрытые загрязнения могут оставаться даже на поверхностях, которые выглядят чистыми. Если поверхность глянцевая, может потребоваться нанесение грунта или шлифовки", — говорит Лиза Алларди, владелица CertaPro Painters из Роанока.

Она также напоминает о тайминге: стартовать лучше ближе к середине дня, когда прогреются воздух и сама поверхность, и не затягивать до вечера, чтобы краска успела подсохнуть до ночного похолодания.

Выбор краски для холодной погоды

Для зимних работ рекомендуют составы, рассчитанные на низкие температуры и устойчивые к влаге: они быстрее формируют плёнку и стабильнее переносят ночные "минусы". Часто речь идёт о современных акриловых системах, которые лучше работают в прохладе, чем многие традиционные решения.

"В акриловых красках было много разработок, которые позволяют хорошей плёнке формироваться даже в холодные месяцы. Из-за изменений в производстве красок теперь можно красить, когда температура достигает тридцатых градусов, но избегать покраски, если температура опускается ниже 2°С, даже при использовании специализированных красок", — объясняет Кевин Хендерсон, владелец CertaPro Painters из Касл-Рока.

Контроль температуры и влажности: как не промахнуться с "окном"

Даже зимой можно поймать удачный день, но условия нужно проверять не один раз. Удобно отслеживать температуру воздуха, влажность и прогноз на ночь: важно, чтобы покрытие не попало под резкое похолодание до того, как начнёт стабильно схватываться.

"У большинства людей есть смартфоны, чтобы проверять текущие температуры и уровень влажности. Мы тщательно контролируем эти условия, начиная работы позже в течение дня, пока температура поверхности и воздуха не достигнут идеальных диапазонов. Мы завершаем покраску в рекомендованные часы, чтобы обеспечить правильную сушку до того, как температура упадёт слишком низко", — говорит Алларди.

Когда действительно разумнее дождаться весны

Климат региона решает многое: в местах, где зимой стабильно держится холод и часто бывают осадки, "поймать" подходящее окно сложнее. Хендерсон приводит пример Колорадо: в декабре-феврале наружные проекты идут реже, а активнее к ним возвращаются в марте или апреле, когда условия становятся мягче. Алларди также отмечает, что в самые холодные месяцы компании чаще предпочитают переносить фасадные работы на весенний сезон.

Зимняя покраска — не авантюра, если действовать аккуратно: подготовить основание, подобрать состав под прохладу и строго следить за погодными условиями в течение дня и ночью. Тогда обновление фасада можно выполнить без спешки и с качественным результатом, а весной заняться уже другими задачами по дому.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
