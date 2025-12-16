Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 0:34

Хочешь, чтобы двигатель служил дольше? Перестань делать это, садясь в холодную машину

Включение печки зимой замедляет прогрев двигателя — автомеханики

Зимой многие водители совершают одни и те же действия, даже не задумываясь о последствиях. Привычка включать отопитель сразу после запуска двигателя кажется безобидной, но на практике может влиять на ресурс мотора. Автомастера регулярно сталкиваются с последствиями таких ошибок при диагностике машин в холодный сезон. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему печка может замедлять прогрев двигателя

В холодное время года водители часто включают печку на максимум сразу после запуска, направляя поток воздуха на лобовое стекло. Это помогает быстрее убрать запотевание и наледь, но у такого подхода есть обратная сторона. Воздух для обогрева салона забирается из подкапотного пространства, а на его место поступает холодный уличный поток.

В результате двигатель дольше выходит на рабочую температуру, особенно при сильных морозах. Чем холоднее на улице, тем заметнее разница во времени прогрева. В некоторых случаях мотору приходится работать почти вдвое дольше, прежде чем температура охлаждающей жидкости поднимется до нужного уровня.

"Многие не учитывают, что включённый отопитель фактически охлаждает моторный отсек, из-за чего двигатель прогревается медленнее", — отмечается в материале портала naavtotrasse. ru.

Чем опасен длительный прогрев на холостом ходу

Современные автомобили не рассчитаны на продолжительную работу без движения. Уже через несколько минут после запуска двигатель переходит в режим холостого хода, при котором топливо сгорает не полностью. Это приводит к образованию нагара на деталях и ускоренному засорению сажевого фильтра, если он предусмотрен конструкцией.

Кроме того, в холодном моторе масло густеет и не сразу достигает верхних узлов. В первые минуты возникает эффект масляного голодания, что постепенно увеличивает износ. Производители заявляют, что кратковременный холостой ход допустим, но регулярный затяжной прогрев всё равно сокращает ресурс силового агрегата.

Как прогревать автомобиль без вреда

Оптимальный вариант — дать мотору поработать 5-7 минут, после чего начинать движение без резких ускорений. В первые километры важно избегать высоких оборотов и сильной нагрузки. Такой режим позволяет двигателю прогреваться уже в движении, что считается более щадящим для всех систем.

Штатный отопитель при этом можно включать, но постепенно увеличивать скорость вентилятора по мере роста температуры. При дистанционном запуске рекомендуется заранее оставить климатическую установку на минимальной мощности, чтобы она не охлаждала мотор сразу после старта. Если управление печкой удалённо недоступно, комфортную температуру в салоне лучше набирать уже во время поездки.

Как избежать обледенения стекол

Отдельная зимняя проблема — ледяная корка на стёклах. Часто она появляется из-за влажного воздуха, оставшегося в салоне после поездки. Простое проветривание помогает избежать утренних сложностей.

Достаточно после остановки открыть двери с противоположных сторон на пару минут. За это время тёплый влажный воздух выйдет наружу, и стёкла не покроются сплошным льдом за ночь. Такой приём не требует дополнительных затрат, но заметно упрощает эксплуатацию автомобиля зимой.

Внимательное отношение к прогреву и работе печки помогает не только сохранить комфорт, но и продлить срок службы двигателя. Небольшие корректировки привычек со временем дают ощутимый эффект, особенно в условиях регулярных морозов.

