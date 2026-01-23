Холодный мотор зимой изнашивается в первые минуты: правильный прогрев решает это без фанатизма

Зимой спор о прогреве мотора вспыхивает снова и снова — одни советуют "греть до победного", другие призывают сразу ехать. Ошибка в выборе режима может обернуться лишним износом, особенно в первые минуты после запуска. Разобраться помогает инженерный взгляд на то, что именно происходит с металлом и маслом на морозе. Об этом сообщает autojournal.

Что мешает холодному двигателю работать "как обычно"

Главная неприятность на старте в минус — масло. При низкой температуре его вязкость резко растёт: смазка становится густой и хуже проходит по узким каналам, а значит, отдельные пары трения какое-то время остаются почти без защитной плёнки. Для двигателя это самый чувствительный момент, потому что именно смазка отделяет металл от металла и снижает микроповреждения.

Есть и второй фактор — тепловое расширение деталей. Разные металлы меняют размеры по-разному, и в холодном состоянии зазоры в узлах оказываются не такими, как при нормальной рабочей температуре. Пока мотор не "ожил" теплом, геометрия деталей остаётся неидеальной, а любая нехватка смазки усиливает риск ускоренного износа.

Почему современные моторы иногда страдают сильнее

По словам Эндрю Рэндольфа, руководителя ECR Engines и специалиста по моторостроению для проектов General Motors в NASCAR, проблему усугубляет распространение алюминия. У алюминиевых блоков и картеров тепловое расширение заметно выше, чем у старых чугунных конструкций, а рядом работают стальные элементы вроде коленчатого вала и подшипников. На морозе алюминий сжимается сильнее, зазор в критических местах может уменьшаться, и двигатель становится более "требовательным" к качественной смазке с первых секунд.

В такой ситуации вреден не только резкий старт "в пол", но и крайность с бесконечным холостым ходом. Долгое тарахтение без движения не всегда помогает прогреть узлы равномерно и может создавать нежелательные режимы работы для цилиндров и колец.

Компромисс, который работает в реальной зиме

Рэндольф предлагает понятную схему: дать мотору несколько минут спокойного холостого хода, чтобы масло успело разойтись по системе, а детали получили минимальный температурный "запас" для безопасных зазоров.

"Неправильно оставлять двигатель работать на холостом ходу 15 минут и более. Это может повредить цилиндры и поршневые кольца, например", — говорит руководитель ECR Engines Эндрю Рэндольф.

Далее лучше ехать тихо, без резких ускорений: умеренная нагрузка прогревает двигатель быстрее, чем продолжение стоянки, и параллельно помогает раньше вывести каталитический нейтрализатор на рабочий режим — это важно и для стабильности работы, и для выбросов. Логика проста: короткий холостой ход снижает риск "сухих" контактов, а спокойное движение доводит температуру до нормы быстрее и мягче.