Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Машина на морозе
Машина на морозе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:16

Секрет легкого пуска двигателя в мороз: вместо того, чтобы нагружать аккумулятор, сделайте наоборот

Дальний свет может помешать запуску двигателя в мороз — автоэксперт

Зимой двигатель испытывает нагрузку ещё до того, как машина тронется с места. Мороз делает масло гуще, аккумулятор теряет часть ёмкости, а запуск становится настоящей проверкой для всей системы. Именно в этот момент многие водители совершают ошибки, которые кажутся мелочью, но в перспективе могут обернуться проблемами и лишними тратами. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

"Оживить аккумулятор" дальним светом: миф, который живёт до сих пор

Одна из самых популярных зимних рекомендаций — перед запуском двигателя кратковременно включить дальний свет фар. Считается, что так можно "разбудить" аккумулятор и заставить его работать активнее на морозе. Эту привычку иногда практикуют даже опытные водители, потому что совет давно гуляет по форумам и передаётся "по цепочке".

Частично такая логика действительно имеет основания. Если аккумулятор не старый, не разряжен и машина простояла всего пару дней, то кратковременная нагрузка может немного "активировать" батарею. Однако в реальной жизни это работает далеко не всегда, а иногда приводит к обратному эффекту.

Почему включение фар может помешать запуску

Дальний свет — один из самых энергоёмких потребителей. И если аккумулятор уже ослаблен холодом, остаток заряда может уйти не на прокрутку стартера, а именно на эти несколько секунд работы фар. Итог довольно типичный: водитель включает свет, затем пытается заводить двигатель, а батареи уже не хватает, чтобы провернуть мотор.

В результате приходится искать "донора" для прикуривания, подключать пусковое устройство или вовсе снимать АКБ и нести её на подзарядку. Особенно неприятно, когда это происходит утром перед работой или в дороге, где нет помощи рядом.

Почему этот приём был актуален раньше, но плохо подходит современным машинам

Секрет в том, что правило про дальний свет пришло из эпохи автомобилей прошлых десятилетий. Тогда электросистема была проще, а постоянных потребителей тока — минимум. Даже при выключенном зажигании автомобиль почти ничего не "ел", поэтому аккумулятор сохранял заряд стабильнее, и лёгкая нагрузка могла действительно дать эффект.

Современная техника устроена иначе. Даже на стоянке электроника продолжает работать: сигнализация, блоки управления, память настроек, датчики. В сумме это создаёт постоянное потребление энергии, и аккумулятор зимой быстрее теряет запас. Поэтому в мороз главный способ помочь батарее — не "оживлять" её нагрузкой, а наоборот, максимально разгрузить перед пуском.

Что делать правильно перед запуском ДВС зимой

Специалисты рекомендуют перед запуском отключить как можно больше потребителей: свет, обогревы, мультимедиа, зарядки, климат. Тогда вся доступная энергия пойдёт на стартер, и шанс успешного пуска будет выше. Именно по этой причине производители стали устанавливать аккумуляторы с большим запасом мощности — чтобы они могли справляться с нагрузкой современной электроники и уверенно запускать мотор даже в холода, особенно при запуске двигателя в мороз.

Но даже усиленная батарея не вечна. Если аккумулятор уже "уставший", ни дальний свет, ни хитрые приёмы не спасут.

Главная профилактика — своевременная замена аккумулятора

Чтобы не сталкиваться с зимними отказами запуска, важно следить за состоянием АКБ. Современные необслуживаемые аккумуляторы в среднем служат около 5-6 лет, после чего их эффективность заметно падает. В сильный мороз это проявляется быстрее всего: машина может заводиться через раз, стартер крутит вяло, а напряжение проседает почти мгновенно.

Вывод простой: зимой лучше не экспериментировать с "народными методами", которые могут забрать последние амперы. Гораздо надёжнее заранее подготовить автомобиль, проверить батарею и запускать двигатель с минимальной нагрузкой на электросистему — особенно если под рукой есть пусковое устройство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двигатель теряет мощность из-за засорения фильтров — автоэксперт вчера в 11:06
Машина подаёт эти сигналы перед серьёзной поломкой: вы их точно игнорируете

Потеря тяги, дым из выхлопа и долгий прогрев могут быть первыми сигналами серьёзной поломки двигателя. Какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Клиенты вчера в 11:01
Цифровой судья не верит погоде: "Делимобиль" наказал клиентов за резкий старт в период снегопадов

Клиенты "Делимобиля" недовольны падением рейтинга из-за снегопада в Москве. Какие проблемы возникли и как на это реагирует компания?

Читать полностью » Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырос до 750 рублей — ТАСС вчера в 7:52
Езда без ОСАГО обойдется в 5 тысяч рублей: почему повторное нарушение стало караться так строго

Штрафы за нарушения ПДД существенно выросли: за какие проступки водителям теперь грозит наказание до 45 тысяч рублей.

Читать полностью » Двигатели Theta II Hyundai и Kia получили репутацию проблемных — автоэксперт вчера в 7:49
Масляные форсунки и новый катализатор: как корейцы пытались спасти репутацию своих двигателей

Эксперты объяснили, почему двигатели Hyundai и Kia получили репутацию одних из самых проблемных и какие ошибки производители попытались исправить.

Читать полностью » Автомобиль должен двигаться плавно без пробуксовки на льду — Ревин вчера в 7:47
Если машина буксует на льду, поверните руль в сторону: как найти зацеп на обледенелом подъеме

Автоэксперт объяснил, как без риска подняться на обледенелую горку зимой — от правильной техники движения до нестандартных решений.

Читать полностью » Вторая передача снижает рывки при начале движения — автолюбители вчера в 7:18
Эта привычка пришла со старых машин — современные коробки к ней не готовы

Некоторые водители намеренно пропускают первую передачу при старте. В каких ситуациях это оправдано и когда такая привычка вредит автомобилю — разбираемся подробнее.

Читать полностью » WD-40 может повредить резиновые уплотнители дверей автомобиля — автоэксперт вчера в 3:41
Брызгаете WD-40 на стекло и дворники? Ждите неприятных сюрпризов на дороге

WD-40 спасает при ржавом крепеже, но может испортить дворники, уплотнители, кузов и диски. Разбираемся, где её применять нельзя.

Читать полностью » Развороты в начале кармана и выезд за стоп-линию бесят водителей — Авто Mail 08.01.2026 в 22:55
Едут вроде по правилам — а нервы на пределе: эти мелочи злят сильнее хамства

Повседневные ошибки водителей нередко создают пробки и конфликты на ровном месте. Разбор типичных ситуаций показывает, как мелочи на дороге влияют на всех участников движения.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Правильный полив определяет здоровье орхидей — цветоводы
Наука
Учёные нашли выбросы метана в глубинах Гренландского моря – Ocean Census Arctic Deep
Дом
Пыль в квартире накапливается быстрее из-за лишних предметов — клинеры
Питомцы
Рыбы страдают без ежедневной уборки аквариума — эксперт
Спорт и фитнес
Белки и углеводы поддерживают энергию и восстановление мышц — диетологи
Экономика
Ошибки в документах мешают пенсионерам получить льготу — депутат Госдумы Говырин
Экономика
Поставки российской фанеры в США растут на 12% — РИА Новости
Мир
Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet