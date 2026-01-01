Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поломка на зимней дороге
Поломка на зимней дороге
© Мария Круглова is licensed under public domain
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 3:47

Секрет зимнего запуска, о котором молчат автопроизводители: почему старый трюк с фарами теперь вреден

Дальний свет перед запуском вредит аккумулятору в мороз — автоэксперт

Зимний запуск двигателя часто кажется простой рутиной, но именно в морозы многие привычки могут обернуться неприятностями. Ошибки в первые минуты после поворота ключа иногда ускоряют износ узлов и доводят до дорогого ремонта. Особенно рискуют водители, которые полагаются на советы из интернета, не разбираясь, насколько они актуальны. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему "оживление" аккумулятора светом работает не всегда

Среди популярных рекомендаций — перед запуском кратко включить дальний свет. Логика выглядит убедительно: якобы небольшая нагрузка "будит" аккумулятор, и стартер потом крутит бодрее. Такой прием действительно может помочь, если батарея не просела сильно и машина простояла несколько дней на морозе.
Однако важно понимать, что свет — это не магия, а дополнительный расход энергии. Если аккумулятор уже на грани, включение фар просто отнимет последние проценты заряда. В итоге стартеру банально не хватит мощности, и мотор не запустится с первой попытки.

Что происходит на современных автомобилях

Метод с дальним светом появился во времена, когда электрооборудование в машинах было куда проще. Тогда даже при выключенном двигателе почти не было постоянных потребителей тока. В современных моделях ситуация другая: часть систем остается активной всегда — охрана, блоки управления, датчики, мультимедиа в режиме ожидания.
Поэтому в мороз важнее не "разбудить" АКБ, а снизить нагрузку перед запуском. Именно по этой причине зимой рекомендуют отключать максимум потребителей: обогревы, музыку, зарядки, свет, а также не держать педаль тормоза лишнее время на машинах, где тормозная система "подсвечивает" электронику.

Почему производители ставят более мощные АКБ

Увеличенное количество электроники заставило автокомпании использовать батареи с запасом по емкости и пусковому току. Но даже усиленный аккумулятор не вечен. При регулярных коротких поездках, частых холодных запусках и недозаряде ресурс АКБ заметно сокращается. Слабая батарея вынуждает стартер работать дольше, а это — лишняя нагрузка на проводку, реле и сам стартерный узел.

Как снизить риск проблем зимой

Один из самых надежных способов избежать утреннего "молчания" — вовремя менять аккумулятор. Необслуживаемые батареи в среднем служат около 5-6 лет, после чего их характеристики падают, даже если внешне все выглядит нормально. Также полезно периодически проверять заряд и состояние клемм, особенно перед длительными морозами.
Если двигатель заводится тяжело, не стоит делать много попыток подряд: это быстрее "добивает" АКБ и может перегреть стартер. Гораздо разумнее сначала оценить состояние батареи и снизить нагрузку, чем пытаться "выкрутить" ситуацию силой.

Холодный запуск — это момент, когда машина особенно уязвима, но большинство проблем можно предупредить аккуратным подходом. Зимой важны не трюки, а простая дисциплина: меньше лишних потребителей, исправная батарея и разумный режим запуска. Такой подход помогает сохранить и двигатель, и нервы, и бюджет на обслуживание.

