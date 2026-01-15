Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка стоит рядом со сломанной машиной
Девушка стоит рядом со сломанной машиной
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 16:45

Ключ повернули — и ресурс двигателя тает: зимние привычки с дорогими последствиями

Неправильный зимний запуск двигателя ускоряет поломки авто — Пестриков

Зимний запуск автомобиля для многих водителей давно стал рутиной, однако именно в морозы техника особенно уязвима. Ошибки в первые минуты после поворота ключа зажигания способны ускорить износ двигателя и привести к скрытым поломкам. Специалисты отмечают, что часть проблем формируется незаметно и накапливается от сезона к сезону. Об этом сообщает Lenta. ru со ссылкой на комментарий специалиста.

Масло, которое не справляется с холодом

Одной из самых частых ошибок при эксплуатации автомобиля зимой остается выбор моторного масла, не рассчитанного на низкие температуры. В сильный мороз слишком вязкий состав теряет текучесть и не может быстро распределяться по системе смазки. В результате отдельные элементы двигателя, включая подшипники и трущиеся пары, временно остаются без защиты и работают с повышенным трением.

"Для морозной зимы такое масло не подходит, так как теряет свою текучесть и не может быстро поступить к некоторым деталям двигателя", — пояснил доцент кафедры "Автомобили и технологические машины" Пермского Политеха Сергей Пестриков.

Подобные условия особенно опасны во время холодного запуска двигателя, когда нагрузка на механизмы максимальна, а износ происходит быстрее, чем в прогретом режиме.

Поспешный старт и лишняя нагрузка

Еще одной распространённой ошибкой считается попытка завести автомобиль сразу после включения зажигания. Электронные системы и топливный насос нуждаются в нескольких секундах, чтобы выйти на рабочие параметры. Если этого не дождаться, запуск может пройти нестабильно, а нагрузка на агрегаты возрастёт.
Не рекомендуется и включение фар, подогрева сидений, стекол или аудиосистемы до пуска двигателя. В таком режиме заряд аккумулятора распределяется между электроприборами, а не направляется на стартер. Это особенно критично зимой, когда емкость батареи снижена, и каждая лишняя нагрузка повышает риск отказа запуска.

Ошибки после запуска двигателя

Эксперты также советуют не удерживать ключ зажигания слишком долго. Загустевшее масло в коробке передач создает повышенное сопротивление вращению, из-за чего стартер и аккумулятор работают на пределе возможностей. Со временем это может привести к их преждевременному износу.
Отдельного внимания заслуживает длительный прогрев на холостом ходу. При таком режиме топливо сгорает не полностью, а на деталях двигателя быстрее образуется нагар. В то же время резкий старт и динамичная езда сразу после короткого прогрева также вредны, поскольку узлы не успевают достичь рабочей температуры. Подобные нюансы подробно разбираются в материалах о правилах зимнего запуска, где внимание уделяется балансу между прогревом и началом движения.

В итоге правильный зимний запуск автомобиля требует внимательного подхода и отказа от автоматических привычек. Грамотно подобранное масло, умеренный прогрев и минимизация нагрузки на электросистемы помогают сохранить ресурс двигателя и снизить риск поломок. В условиях продолжительных морозов такие меры становятся не рекомендацией, а необходимостью для повседневной эксплуатации.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.

