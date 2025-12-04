Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина стоит у машины
Мужчина стоит у машины
© Desiggned by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 6:40

Проверка в мороз на двух такси: вот что произошло с двигателем после 10 тысяч км на одном масле

Зимой моторное масло густеет и затрудняет пуск двигателя — моторист

Зимний запуск часто решает не "удача", а правильное масло: в мороз оно густеет, стартеру тяжелее проворачивать коленвал, а первые секунды работы двигателя проходят на повышенной нагрузке. Поэтому производители и эксперты так много говорят о качестве основы и стабильности вязкости. Об этом сообщает "За рулём".

Чем зимнее масло "выдаёт" своё качество

Главная разница между просто "подходящей вязкостью" и действительно качественным продуктом — в том, как масло ведёт себя при отрицательных температурах и в переходных режимах. На холоде смазка становится гуще, и если рецептура или база слабые, появляется риск затруднённого пуска, а дальше — ускоренный износ в первые минуты поездки.

Эксперты Gazpromneft подчёркивают: надёжность масла — это не один тест, а многоступенчатый контроль, который начинается с качества базовой основы и заканчивается проверками в реальном двигателе. В зимний период это принципиально, потому что любое "небольшое отклонение" в составе может проявиться именно в мороз — когда нагрузка на мотор и так выше обычного.

Почему синтетическая база важна именно зимой

Синтетическая основа (в понимании материала — высокоочищенная база) определяет "скелет" свойств масла. Для зимы особенно важны три параметра.

  1. Низкая температура застывания, чтобы запуск в мороз проходил легче.

  2. Высокий индекс вязкости — чтобы масло стабильнее работало при перепадах температур: от утреннего "минуса" до прогретого мотора в пробке.

  3. Стойкость к окислению, которая помогает держать свойства на интервале до замены.

Отдельно отмечается, что база с высокой степенью очистки снижает содержание серы и азота, а это важно для стабильности и "чистоты" работы смазки в реальных режимах.

Что рассказывают о производстве базы и совместимости с уплотнениями

В материале "За рулём" приводится пример технологической площадки — Омского завода смазочных материалов, где у "Газпромнефть — смазочные материалы" работает современный комплекс гидроизодепарафинизации, рассчитанный на выпуск более 220 тысяч тонн базовых синтетических масел в год. Упоминается и возможность разработки базовых масел методом гидрокрекинга.

Также подчёркивается практичный момент: продукты на такой основе "толерантнее" к резиновым уплотнениям (сальникам, манжетам, кольцам), то есть к деталям, от которых зависит герметичность двигателя.

Проверка в такси: что показал мониторинг масла

Отдельный аргумент — наблюдение в жёстких условиях эксплуатации. В материале описан контролируемый мониторинг масла Gazpromneft Premium N 5W-40 в режиме такси: быстрые пробеги, частые запуски, работа в городе.

Уточняются условия: с октября по декабрь 2024 года наблюдали две машины такси — Skoda Octavia 2020 года (пробег 274 239 км) и Hyundai Solaris 2023 года (пробег 12 855 км). У обеих регулярно брали пробы масла, а после контрольной точки на 10 тысячах км сделали выводы по состоянию смазки.

По итогам указывается, что масло:

  1. сохранило вязкость в пределах класса SAE 40;

  2. обеспечило стабильные моющие и диспергирующие свойства;

  3. помогало предотвращать образование отложений на протяжении всего интервала замены.

Сравнение: на что смотреть — 5W-30 или 5W-40 зимой

Выбор "5W-30 против 5W-40" часто подают как спор, но базовое правило простое: лучше тот класс вязкости, который рекомендован производителем двигателя. Разные моторы рассчитаны на разную толщину масляной плёнки при рабочей температуре.

При этом именно "зимняя" часть маркировки 5W означает, что низкотемпературные свойства у 5W-30 и 5W-40 близки, а отличия сильнее проявляются уже на прогреве и в жарких режимах. Поэтому в реальности важнее не "угадать число", а попасть в допуски и спецификации, которые указаны в сервисной книжке, и выбрать масло с устойчивыми свойствами.

Советы шаг за шагом: как выбрать масло на зиму

  1. Откройте руководство по эксплуатации и найдите допуски (API/ACEA и конкретные OEM-одобрения).

  2. Подберите вязкость по рекомендациям производителя (часто это 0W-/5W- классы для зимы).

  3. Учитывайте режим эксплуатации: короткие поездки и городские пробки требуют большей стабильности к окислению и загрязнению.

  4. Покупайте масло у понятного продавца, проверяйте упаковку и признаки оригинальности.

  5. Не растягивайте интервал замены "наугад": зима с частыми холодными запусками может быть тяжелее, чем кажется.

Популярные вопросы о выборе масла для зимы

Как выбрать вязкость масла для зимы, если живу в холодном регионе?

Опирайтесь на рекомендации производителя автомобиля и "зимнюю" часть маркировки (0W/5W). Если сомневаетесь — лучше не экспериментировать с вязкостью без понимания допусков и условий эксплуатации.

Что лучше зимой: 5W-30 или 5W-40?

Зависит от конкретного двигателя: конструктивно одни моторы рассчитаны на более "тонкую" плёнку, другие — на более "плотную". Универсальный ответ — тот класс, который указан производителем.

Сколько стоит перейти на "зимнее" масло?

В прямых расходах — это разница в цене канистры и, иногда, более частая замена при тяжёлых режимах (пробки, короткие поездки). В косвенных — потенциальная экономия на ремонтах и меньший износ при холодных запусках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы вчера в 14:37
Поставить машину на учёт теперь проще, но есть нюанс, который путает всех

Разбираем, какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД: новый, подержанный или ввезённый из-за рубежа. Что изменилось и как избежать ошибок.

Читать полностью » В гололед рекомендуется увеличивать дистанцию и снижать скорость — автоэксперт вчера в 12:46
Как выйти из заноса за 3 секунды: секрет для переднего и заднего привода

Как подготовить авто к зиме и ездить в гололед: омыватель, щетки, запаска, трос и цепи, а также правила прогрева и поведения при заносе.

Читать полностью » Прогрев автомобиля зимой до 5 минут достаточен для безопасной работы двигателя — Авто Mail вчера в 10:43
Зима пришла, а двигатель страдает: как безопасно начать движение сразу

Прогрев автомобиля зимой важен для защиты двигателя и эффективной работы всех систем. Узнайте, сколько минут достаточно для безопасного старта и как правильно действовать.

Читать полностью » Москва стала лидером по числу безаварийных водителей — Российский союз автостраховщиков вчера в 8:25
Без аварий и с выгодой: как москвичи превратили осторожность в деньги

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов с наибольшей долей водителей, получающих максимальные скидки на ОСАГО благодаря безаварийному вождению.

Читать полностью » Инспектор ГАИ не может требовать остановку в запрещенной зоне — автоюрист вчера в 6:44
Раньше делал неправильно, теперь — вот как: простой трюк с телефоном, который спасёт от штрафа

Когда требование ГАИ об остановке можно оспаривать: признаки "не того места", правильный алгоритм и роль видеорегистратора на дороге.

Читать полностью » Для большинства российских автомобилей оптимальный интервал замены масла 8–10 тысяч километров — Авто Mail вчера в 4:30
Проверил уровень масла — результат шокировал: почему срочно нужно менять жидкость

Узнайте, как правильно определять интервал замены масла в двигателе, чтобы продлить срок службы мотора и избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью » В Москве эвакуировали 35 тысяч премиум-авто с начала года — Дептранс Москвы вчера в 2:34
Ferrari на крюке, Rolls-Royce на тросе: столица объявила охоту на роскошь

В Москве за год эвакуировали 35 тысяч автомобилей премиум-класса — от BMW до Rolls-Royce. Почему владельцы дорогих машин нарушают чаще, чем другие?

Читать полностью » Свободное перемещение животного по салону опасно для водителя — автоэксперт вчера в 0:40
Питомец в машине может стоить огромного штрафа: вот о какой опасности не знают водители

Питомец в машине — ответственность: где можно везти, почему нельзя оставлять в авто и как избежать штрафов за нарушения ПДД и риски ДТП.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Lada выпустила обновлённую Niva Travel с новым мотором — Autonews.ru
Красота и здоровье
Новая тушь Clinique обеспечивает стойкость макияжа при любой погоде — ITG
Наука
Учёные обнаружили вещество, поднимающее алмазы с глубины 150 км — Geology
Садоводство
Глоксиния ежегодно проходит обязательный период покоя — цветоводы
Питомцы
Лишний вес повышает риск артрита у кошек — ветеринары
Спорт и фитнес
О лучшем упражнении для упругих ягодиц — рассказала тренер Рэйчел Росс
Еда
Карбонару нужно подавать с тёртым сыром и чёрным молотым перцем — повара
Туризм
Эрмитаж, Русский музей и ГМИИ им Пушкина входят в список ключевых музеев для культурного туризма в России — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet