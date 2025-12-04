Проверка в мороз на двух такси: вот что произошло с двигателем после 10 тысяч км на одном масле

Зимний запуск часто решает не "удача", а правильное масло: в мороз оно густеет, стартеру тяжелее проворачивать коленвал, а первые секунды работы двигателя проходят на повышенной нагрузке. Поэтому производители и эксперты так много говорят о качестве основы и стабильности вязкости. Об этом сообщает "За рулём".

Чем зимнее масло "выдаёт" своё качество

Главная разница между просто "подходящей вязкостью" и действительно качественным продуктом — в том, как масло ведёт себя при отрицательных температурах и в переходных режимах. На холоде смазка становится гуще, и если рецептура или база слабые, появляется риск затруднённого пуска, а дальше — ускоренный износ в первые минуты поездки.

Эксперты Gazpromneft подчёркивают: надёжность масла — это не один тест, а многоступенчатый контроль, который начинается с качества базовой основы и заканчивается проверками в реальном двигателе. В зимний период это принципиально, потому что любое "небольшое отклонение" в составе может проявиться именно в мороз — когда нагрузка на мотор и так выше обычного.

Почему синтетическая база важна именно зимой

Синтетическая основа (в понимании материала — высокоочищенная база) определяет "скелет" свойств масла. Для зимы особенно важны три параметра.

Низкая температура застывания, чтобы запуск в мороз проходил легче. Высокий индекс вязкости — чтобы масло стабильнее работало при перепадах температур: от утреннего "минуса" до прогретого мотора в пробке. Стойкость к окислению, которая помогает держать свойства на интервале до замены.

Отдельно отмечается, что база с высокой степенью очистки снижает содержание серы и азота, а это важно для стабильности и "чистоты" работы смазки в реальных режимах.

Что рассказывают о производстве базы и совместимости с уплотнениями

В материале "За рулём" приводится пример технологической площадки — Омского завода смазочных материалов, где у "Газпромнефть — смазочные материалы" работает современный комплекс гидроизодепарафинизации, рассчитанный на выпуск более 220 тысяч тонн базовых синтетических масел в год. Упоминается и возможность разработки базовых масел методом гидрокрекинга.

Также подчёркивается практичный момент: продукты на такой основе "толерантнее" к резиновым уплотнениям (сальникам, манжетам, кольцам), то есть к деталям, от которых зависит герметичность двигателя.

Проверка в такси: что показал мониторинг масла

Отдельный аргумент — наблюдение в жёстких условиях эксплуатации. В материале описан контролируемый мониторинг масла Gazpromneft Premium N 5W-40 в режиме такси: быстрые пробеги, частые запуски, работа в городе.

Уточняются условия: с октября по декабрь 2024 года наблюдали две машины такси — Skoda Octavia 2020 года (пробег 274 239 км) и Hyundai Solaris 2023 года (пробег 12 855 км). У обеих регулярно брали пробы масла, а после контрольной точки на 10 тысячах км сделали выводы по состоянию смазки.

По итогам указывается, что масло:

сохранило вязкость в пределах класса SAE 40; обеспечило стабильные моющие и диспергирующие свойства; помогало предотвращать образование отложений на протяжении всего интервала замены.

Сравнение: на что смотреть — 5W-30 или 5W-40 зимой

Выбор "5W-30 против 5W-40" часто подают как спор, но базовое правило простое: лучше тот класс вязкости, который рекомендован производителем двигателя. Разные моторы рассчитаны на разную толщину масляной плёнки при рабочей температуре.

При этом именно "зимняя" часть маркировки 5W означает, что низкотемпературные свойства у 5W-30 и 5W-40 близки, а отличия сильнее проявляются уже на прогреве и в жарких режимах. Поэтому в реальности важнее не "угадать число", а попасть в допуски и спецификации, которые указаны в сервисной книжке, и выбрать масло с устойчивыми свойствами.

Советы шаг за шагом: как выбрать масло на зиму

Откройте руководство по эксплуатации и найдите допуски (API/ACEA и конкретные OEM-одобрения). Подберите вязкость по рекомендациям производителя (часто это 0W-/5W- классы для зимы). Учитывайте режим эксплуатации: короткие поездки и городские пробки требуют большей стабильности к окислению и загрязнению. Покупайте масло у понятного продавца, проверяйте упаковку и признаки оригинальности. Не растягивайте интервал замены "наугад": зима с частыми холодными запусками может быть тяжелее, чем кажется.

Популярные вопросы о выборе масла для зимы

Как выбрать вязкость масла для зимы, если живу в холодном регионе?

Опирайтесь на рекомендации производителя автомобиля и "зимнюю" часть маркировки (0W/5W). Если сомневаетесь — лучше не экспериментировать с вязкостью без понимания допусков и условий эксплуатации.

Что лучше зимой: 5W-30 или 5W-40?

Зависит от конкретного двигателя: конструктивно одни моторы рассчитаны на более "тонкую" плёнку, другие — на более "плотную". Универсальный ответ — тот класс, который указан производителем.

Сколько стоит перейти на "зимнее" масло?

В прямых расходах — это разница в цене канистры и, иногда, более частая замена при тяжёлых режимах (пробки, короткие поездки). В косвенных — потенциальная экономия на ремонтах и меньший износ при холодных запусках.