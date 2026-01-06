Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло
Моторное масло
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 20:48

Это масло подводит в мороз чаще всего — многие заливают его по привычке

Всесезонное масло может не обеспечить запуск двигателя при −30 градусах — автоспециалисты

Зимой мотор может преподнести сюрприз даже тем, кто уверен в своей подготовке. На первый взгляд кажется, что раз двигатель исправен, аккумулятор заряжен, а масло всесезонное, проблем быть не должно. Но реальный холод быстро показывает, насколько это заблуждение. Особенно остро разница ощущается в момент утреннего пуска. Об этом сообщает дзен-канал "Автовод со стажем".

Почему обычное масло подводит в мороз

Многие водители считают, что даже при температурах около -30 градусов можно обойтись стандартным всесезонным маслом. Обычно рассчитывают на гараж, возможность прогреть мотор или при необходимости подзарядить аккумулятор. В спокойных условиях такой сценарий действительно иногда срабатывает.

На практике самый сильный мороз часто совпадает с ночёвкой автомобиля на открытой стоянке или на даче, где рассчитывать не на кого. В таких ситуациях именно моторное масло становится ключевым фактором, от которого зависит запуск. Недаром в холодных регионах использование зимнего масла давно воспринимается как такая же необходимость, как зимняя резина. Особенно с учётом того, что моторное масло густеет при сильном охлаждении и затрудняет запуск двигателя.

Как распознать зимнее масло по маркировке

Зимние масла обозначаются по схеме "XW". Число перед буквой W может принимать значения от 0 до 20 с шагом в пять единиц — например, 0W, 5W или 10W. Этот показатель напрямую связан с поведением смазки при низких температурах. Сама система маркировки основана на стандарте SAE J300, разработанном ещё в США.

Чтобы упростить выбор, производители указывают не только индекс, но и два температурных порога. Первый — предел проворачиваемости коленвала, второй — предел прокачиваемости масла по каналам при запуске. Эти параметры позволяют понять, сможет ли стартер провернуть двигатель и дойдёт ли смазка до рабочих узлов в первые секунды после пуска.

Что действительно важно при холодном запуске

Ключевым показателем считается именно проворачиваемость коленвала. Если масло в мороз превращается в плотную, тягучую массу, стартеру приходится преодолевать серьёзное сопротивление. Даже при сохранении минимальной текучести смазка налипает на детали кривошипно-шатунного механизма и резко замедляет их движение.

Прокачиваемость тоже важна, особенно для нагруженных моторов, но она вторична. Не случайно температура прокачиваемости у одного и того же масла обычно на несколько градусов ниже температуры проворачиваемости. Поэтому при выборе ориентируются именно на более высокий температурный предел. Производители автомобилей часто подчёркивают это в рекомендациях, указывая допустимую вязкость для конкретных условий эксплуатации, как и при обсуждении того, что неправильный прогрев автомобиля в мороз повышает расход топлива и риск поломок.

Индекс вязкости как показатель стабильности

Дополнительным ориентиром служит индекс вязкости — VI. Это условный показатель, отражающий, насколько стабильно масло сохраняет свои свойства при изменении температуры. Чем выше индекс, тем меньше масло густеет на морозе и тем увереннее работает двигатель.

Для синтетических масел характерны значения VI в пределах 150-180 единиц. Полусинтетика обычно имеет индекс 130-150, а минеральные масла — 110-135. Именно поэтому качественная синтетика лучше переносит зиму даже при умеренных морозах, тогда как дешёвая "минералка" может превратиться в плотную массу и серьёзно осложнить запуск.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Незаметная утечка антифриза приводит к перегреву двигателя — автомеханики сегодня в 12:12
Антифриз исчезает незаметно: простой способ поймать проблему вовремя

Незаметная утечка антифриза может привести к перегреву двигателя. Простая проверка системы охлаждения помогает вовремя обнаружить проблему и избежать ремонта.

Читать полностью » В России отменят автоматическое продление водительских прав с 2026 года — ГИБДД сегодня в 8:52
Ваши водительские права вот-вот превратятся в штрафной талон: что ждёт всех с 2026 года

С 1 января 2026 года автоматическое продление прав отменено: за езду с просроченным удостоверением грозит штраф до 15 тыс. и эвакуация авто.

Читать полностью » Блокировка задних дверей защищает детей в машине — автоэксперт сегодня в 8:40
Забудьте о страхе за детей в машине: секрет скрыт в двери, о котором все забыли

Маленькие переключатели на торцах задних дверей — не декор, а важная защита. Как работает блокировка, зачем она нужна детям и где ее искать в автомобиле.

Читать полностью » Водителям в линзах грозит штраф из-за скрытой отметки в правах — автоюрист сегодня в 8:36
Один простой предмет в бардачке спасёт вас от штрафа и эвакуации, если вы в линзах

Автоюрист объяснил, почему инспектор может придраться к водителю в линзах и чем это грозит: штраф до 15 тыс. и эвакуация автомобиля.

Читать полностью » Вакуумная откачка масла не всегда полностью удаляет тяжелый осадок — Галоян сегодня в 8:33
Слив через пробку против вакуума: автоэксперт назвал метод, который может незаметно убить мотор

Автоэксперт объяснил, когда лучше сливать масло через пробку, а когда подходит вакуумная откачка через щуп — и почему выбор влияет на двигатель.

Читать полностью » Цены на новые авто в России вырастут в 2026 году — Арабаджи сегодня в 8:30
Автодилеры в панике: новый сбор может увеличить стоимость машин на 3 миллиона рублей

"За рулём" узнал прогноз экспертов: в 2026 году новые авто в России снова могут подорожать, а продажи — снизиться до 1,15 млн машин.

Читать полностью » Audi Q6 лидирует в рейтинге надежности китайских авто — Сеть качества автомобилей Китая сегодня в 8:27
Китайские Audi и Honda оказались надёжнее всех: рейтинг, который удивит скептиков

"За рулём" рассказал о рейтинге надёжных авто китайской сборки: лидируют модели СП, а среди продающихся в России выше всего оценили GAC GS8.

Читать полностью » Haval Jolion вошел в тройку лидеров российского авторынка — Autonews.ru сегодня в 8:23
Топ-3 машин, которые россияне покупают прямо сейчас — вы угадаете лидера

Autonews.ru назвал самые популярные новые автомобили 2025 года в России: лидируют Granta и Vesta, а китайские кроссоверы укрепляют позиции перед 2026-м.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эволюция сформировала органы чувств под среду обитания животных — Science Times
Туризм
Зимой туристы выбирают сафари в пустыне Египта вместо пляжа — ТурПром
Садоводство
Новолуние и полнолуние повышают чувствительность рассады к пересадкам — Антонов сад
Красота и здоровье
Увлажнение губ повышает стойкость помады — визажисты
Наука
Комета 3I/ATLAS пролетела мимо Земли со скоростью 200 тыс км/ч — астрономы
Еда
Рецепт салата Нежность включает варёную курицу, чернослив и грецкие орехи — повар
Авто и мото
Низкое сцепление в ледяной колее раскачивает кузов автомобиля — автоэксперт
Спорт и фитнес
Боль в животе после тренировки возникает из-за перераспределения крови — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet