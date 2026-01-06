Это масло подводит в мороз чаще всего — многие заливают его по привычке

Зимой мотор может преподнести сюрприз даже тем, кто уверен в своей подготовке. На первый взгляд кажется, что раз двигатель исправен, аккумулятор заряжен, а масло всесезонное, проблем быть не должно. Но реальный холод быстро показывает, насколько это заблуждение. Особенно остро разница ощущается в момент утреннего пуска. Об этом сообщает дзен-канал "Автовод со стажем".

Почему обычное масло подводит в мороз

Многие водители считают, что даже при температурах около -30 градусов можно обойтись стандартным всесезонным маслом. Обычно рассчитывают на гараж, возможность прогреть мотор или при необходимости подзарядить аккумулятор. В спокойных условиях такой сценарий действительно иногда срабатывает.

На практике самый сильный мороз часто совпадает с ночёвкой автомобиля на открытой стоянке или на даче, где рассчитывать не на кого. В таких ситуациях именно моторное масло становится ключевым фактором, от которого зависит запуск. Недаром в холодных регионах использование зимнего масла давно воспринимается как такая же необходимость, как зимняя резина. Особенно с учётом того, что моторное масло густеет при сильном охлаждении и затрудняет запуск двигателя.

Как распознать зимнее масло по маркировке

Зимние масла обозначаются по схеме "XW". Число перед буквой W может принимать значения от 0 до 20 с шагом в пять единиц — например, 0W, 5W или 10W. Этот показатель напрямую связан с поведением смазки при низких температурах. Сама система маркировки основана на стандарте SAE J300, разработанном ещё в США.

Чтобы упростить выбор, производители указывают не только индекс, но и два температурных порога. Первый — предел проворачиваемости коленвала, второй — предел прокачиваемости масла по каналам при запуске. Эти параметры позволяют понять, сможет ли стартер провернуть двигатель и дойдёт ли смазка до рабочих узлов в первые секунды после пуска.

Что действительно важно при холодном запуске

Ключевым показателем считается именно проворачиваемость коленвала. Если масло в мороз превращается в плотную, тягучую массу, стартеру приходится преодолевать серьёзное сопротивление. Даже при сохранении минимальной текучести смазка налипает на детали кривошипно-шатунного механизма и резко замедляет их движение.

Прокачиваемость тоже важна, особенно для нагруженных моторов, но она вторична. Не случайно температура прокачиваемости у одного и того же масла обычно на несколько градусов ниже температуры проворачиваемости. Поэтому при выборе ориентируются именно на более высокий температурный предел. Производители автомобилей часто подчёркивают это в рекомендациях, указывая допустимую вязкость для конкретных условий эксплуатации, как и при обсуждении того, что неправильный прогрев автомобиля в мороз повышает расход топлива и риск поломок.

Индекс вязкости как показатель стабильности

Дополнительным ориентиром служит индекс вязкости — VI. Это условный показатель, отражающий, насколько стабильно масло сохраняет свои свойства при изменении температуры. Чем выше индекс, тем меньше масло густеет на морозе и тем увереннее работает двигатель.

Для синтетических масел характерны значения VI в пределах 150-180 единиц. Полусинтетика обычно имеет индекс 130-150, а минеральные масла — 110-135. Именно поэтому качественная синтетика лучше переносит зиму даже при умеренных морозах, тогда как дешёвая "минералка" может превратиться в плотную массу и серьёзно осложнить запуск.