Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт автомобиля на СТО
Ремонт автомобиля на СТО
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 6:25

Эта привычка губит вариатор быстрее мороза — проверь, не делаешь ли ты так

Cordiant: резкие ускорения в мороз могут повредить фрикционный вариатор

Хороший водитель — это не тот, кто просто получил права, а тот, кто знает, как вести себя за рулём в самых разных ситуациях. Настоящее мастерство приходит с опытом, когда движения становятся уверенными, а решения — осознанными. Зима — лучший экзамен для любого автомобилиста. Сегодня вместе с компанией Cordiant разберём, как подготовить себя и машину к холодному сезону, чтобы ездить безопасно и с удовольствием.

Прогрев вариатора: миф или необходимость?

Современные автомобили всё чаще оснащаются вариаторными коробками передач, но далеко не все водители понимают, нужно ли их прогревать. Ответ — да, нужно. Однако способ зависит от конструкции трансмиссии.

Вариаторы делятся на два типа: с гидротрансформатором (ГДТ) и с фрикционными дисками. Например, популярный агрегат WLY CVT18, установленный на множестве кроссоверов и седанов, имеет гидротрансформатор. Такой тип можно прогревать как классическую автоматическую коробку: достаточно перевести селектор в положение D, удерживать тормоз и подождать 2-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы масло в системе стало более вязким, а детали — подвижными.

Двигаться при этом не стоит, но и перемещать селектор по всем положениям — от D до R — тоже не нужно. Гидротрансформатор выделяет тепло сам, и коробка прогревается эффективно даже без движения.

Если же у вашего автомобиля вариатор с фрикционными дисками, то подобный способ прогрева может только навредить. Здесь логика иная: дайте мотору поработать на холостых, пока он не станет хотя бы немного тёплым, затем начинайте движение без резких ускорений. Полный прогрев вариатора происходит именно на ходу, поэтому первые километры важно ехать плавно, избегая нагрузок и резких нажатий на педаль газа.

Советы шаг за шагом: как правильно прогревать коробку

  1. Убедитесь, что стоите на ровной поверхности и ручник затянут.

  2. Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 минуты.

  3. Для вариаторов с ГДТ включите режим D, удерживая тормоз, и подождите ещё пару минут.

  4. Для вариаторов с фрикционными сцеплениями просто дождитесь лёгкого прогрева мотора.

  5. Начинайте движение спокойно, без ускорений и пробуксовок.

Эти простые действия помогут избежать повышенного износа ремня вариатора и продлят срок службы коробки.

Как выбраться из заснеженного двора

Зимой даже выезд из двора может стать приключением. Не всегда коммунальные службы успевают расчистить дороги, и водителям приходится действовать самостоятельно. Главное правило — не спешить.

Если колёса проскальзывают и машина не двигается, не пытайтесь "рвать" газом — так можно моментально закопаться. Лучше использовать метод раскачки: аккуратно двигайтесь назад-вперёд, прокладывая себе путь. Иногда достаточно откатиться всего на полметра, чтобы потом продвинуться вперёд на столько же. Так вы постепенно утрамбуете снег под колёсами, создавая твёрдую основу для сцепления.

Некоторые водители называют этот способ "таранным", хотя точнее было бы сказать — "поступательным". Он действительно помогает выбраться без посторонней помощи, особенно если на автомобиле установлены качественные зимние шины с глубоким протектором.

"Иногда достаточно отъехать всего на полметра, чтобы отвоевать себе те же полметра спереди", — отметил представитель компании Cordiant Иван Петров.

Ошибки водителей зимой

  1. Ошибка: резкое трогание с пробуксовкой.
    Последствие: износ сцепления и перегрев вариатора.
    Альтернатива: использовать плавное нажатие на педаль газа и зимний режим коробки, если он предусмотрен.

  2. Ошибка: езда на спущенных шинах для "лучшего сцепления".
    Последствие: неравномерный износ протектора и ухудшение управляемости.
    Альтернатива: поддерживать давление, рекомендованное производителем.

  3. Ошибка: выключение системы стабилизации (ESP).
    Последствие: потеря контроля на скользкой дороге.
    Альтернатива: оставлять ESP включённой — она помогает удерживать автомобиль на траектории.

Вождение по городу

Город зимой — это постоянный стресс для водителя: сугробы, наледь, редкие места для парковки. Чтобы чувствовать себя увереннее, нужно заранее планировать манёвры.

При торможении избегайте резких движений — используйте импульсное торможение, чтобы не блокировать колёса. Если автомобиль оборудован ABS, просто плавно снижайте скорость, не отпуская педаль. В поворотах держите средний темп: лишняя скорость — главный враг устойчивости.

При парковке обращайте внимание на высоту снежных валов и не заезжайте в глубокие колеи: выехать потом будет сложно даже с полным приводом.

Вождение по трассе

На трассе зимой важно соблюдать дистанцию не менее пяти секунд до впереди идущего автомобиля. При этом не стоит полностью полагаться на полный привод — он помогает тронуться, но не сокращает тормозной путь.

Перед поездкой обязательно проверьте давление в шинах, уровень охлаждающей жидкости и работоспособность омывателя. Возите в багажнике небольшой комплект "зимнего выживания": буксировочный трос, лопату, фонарь и запас жидкости для стеклоомывателя. Эти вещи могут пригодиться в любой момент.

А что если…

Если вы всё-таки застряли и метод раскачки не помогает — не паникуйте. Попробуйте подложить под ведущие колёса резиновый коврик, картон или ткань, чтобы увеличить сцепление. Можно также немного спустить шины, но только временно: после выезда обязательно верните давление в норму.

В крайнем случае вызовите службу помощи — не стоит рисковать здоровьем, толкая машину в одиночку при морозе.

Плюсы и минусы зимнего вождения

Плюсы Минусы
Развивает навыки и внимание Повышенный износ шин и тормозов
Улучшает чувство автомобиля Увеличенный расход топлива
Помогает лучше понимать динамику машины Риск аварий на скользкой дороге

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Ориентируйтесь на тип вашего автомобиля и климат. Для мягких зим подойдут нешипованные шины (липучки), для суровых — шипованные.

Можно ли прогревать двигатель на холостом ходу долго?
Нет, это неэффективно. Лучше начать движение через 2-3 минуты, постепенно нагревая мотор и коробку.

Что делать, если омыватель замёрз?
Не включайте его сразу — можете повредить насос. Лучше занести машину в тёплое помещение или использовать размораживатель.

Мифы и правда

Миф: Вариатор не требует прогрева.
Правда: Прогрев обязателен, просто метод зависит от типа сцепления.

Миф: Полный привод решает все зимние проблемы.
Правда: Он помогает стартовать, но не спасает при торможении или в поворотах.

Миф: Давление в шинах зимой можно снижать для лучшего сцепления.
Правда: Это снижает управляемость и ускоряет износ резины.

Три интересных факта

  1. Современные зимние шины Cordiant разрабатываются с использованием кремниевых смесей, устойчивых к температурам до -45 °C.

  2. Расход топлива зимой может увеличиваться до 15 %, даже если стиль езды не меняется.

  3. При езде по снегу оптимальная скорость для кроссоверов — не более 60 км/ч.

Зимнее вождение требует внимательности и уважения к погодным условиям. От правильного прогрева коробки до аккуратного выезда из двора — каждое действие влияет на безопасность. Чем спокойнее и последовательнее ваши движения, тем комфортнее будет поездка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский институт нефти уточнил, как классификация API влияет на выбор масла сегодня в 7:26
На канистре один знак, под капотом — другой мир: как бренды путают водителей

Масло с логотипом автопроизводителя кажется идеальным выбором, но не всё так очевидно. Разбираемся, что на самом деле скрывается в "фирменных" канистрах.

Читать полностью » Количество ДТП на платных дорогах России за девять месяцев 2025 года снизилось на 13,4% — сегодня в 2:58
Дороги поют, а водители слушают: как музыкальная разметка спасает жизни на трассах

В России аварийность на платных дорогах заметно снизилась благодаря инновационным технологиям и новым системам информирования водителей.

Читать полностью » Автоэксперт: большинство сбоев электроники связано с плохим заземлением сегодня в 2:35
Фары тускнеют, приборы сходят с ума — виновник не тот, на кого вы думаете

Если фары моргают, а приборка живёт своей жизнью — не спешите менять аккумулятор. Иногда всему виной всего один забытый провод массы.

Читать полностью » Оригинальная защита моторного отсека с вентиляцией предотвращает перегрев и сохраняет гарантию сегодня в 1:55
Щит без дырок: как неправильная защита убивает двигатель

Узнайте, почему выбор защиты моторного отсека влияет на срок службы двигателя и как избежать перегрева мотора с помощью правильной детали.

Читать полностью » Автоэксперт: Chery Tiggo 7 Pro стал самой обсуждаемой моделью на вторичном рынке сегодня в 1:41
Chery Tiggo 7 Pro — красавец с характером: почему он одновременно раздражает и восхищает

Chery Tiggo 7 Pro вызывает противоположные эмоции — кто-то считает его находкой, кто-то разочарованием. Почему этот кроссовер стал одновременно любимцем и антигероем российских дорог?

Читать полностью » сегодня в 0:53
Больше не водитель, а оператор маршрута: как приложения взяли под контроль руль и бензин

Российские водители всё чаще управляют своими поездками через смартфон — от заправки до кофе-брейка. Что стоит за этой новой цифровой привычкой?

Читать полностью » Юрист Орест Мацала: отсутствие жидкости в бачке омывателя не повод для штрафа сегодня в 0:37
Горит лампа омывайки — но штрафовать за это нельзя: объясняем, почему

Инспекторы ГИБДД вправе проверять неисправности, но не каждая горящая лампочка — повод для штрафа. Разбираемся, когда можно наказать водителя, а когда — нет.

Читать полностью » Автоинструктор Пашков: более 60% ДТП совершают водители со стажем менее трёх лет вчера в 23:26
Автомобиль превращается в тыкву: неопытные водители совершают эти роковые ошибки

Автоинструктор рассказал, какие привычки начинающих водителей быстрее всего разрушают автомобиль и как с самого начала научиться обращаться с машиной правильно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Огурцы можно выращивать дома круглый год — даже зимой на подоконнике
Красота и здоровье
Даже малые дозы алкоголя вредят здоровью и формируют зависимость — нарколог Руслан Исаев
Питомцы
Кошки трогают лицо хозяина по разным причинам — от привязанности до тревоги
Авто и мото
Porsche завершит выпуск бензинового Macan к середине 2026 года
Садоводство
Кипрский базилик сочетает аромат, пользу и долговечность — агроном Марина Ковалева
Дом
Названы простые способы освежить одежду в шкафу - мята, мыло и эфирные масла
Красота и здоровье
Минздрав России утвердил новые правила профилактических осмотров детей до 2031 года
Туризм
Улица Светланская во Владивостоке: памятники, музеи и исторические здания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet