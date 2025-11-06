Зима на пороге — и не все готовы: опрос МЧС показал, как тюменцы встречают гололёд
С приближением зимы спасатели решили выяснить, как жители Тюменской области готовятся к гололёду. Пресс-служба МЧС региона провела анонимный опрос в своём telegram-канале, и большинство водителей признались, что предпочитают менять шины и держать дистанцию.
Что показал опрос
"Как ты защищаешь себя во время езды при гололёде?" — спросили в МЧС.
Результаты оказались следующими:
-
77% респондентов заявили, что уже сменили летнюю резину на зимнюю;
-
66% - увеличивают дистанцию до впереди идущего автомобиля;
-
50% признались, что просто снижают скорость;
-
47% стараются тормозить плавно, избегая резких манёвров.
Что делают реже
Оказалось, что техническому состоянию автомобиля уделяют меньше внимания:
-
тормозную систему регулярно проверяют лишь 37% опрошенных,
-
давление в шинах контролируют всего 33%.
Хотя выборка невелика — 48 человек за сутки, специалисты отмечают, что опрос всё же отражает основные модели поведения водителей в период гололёда.
Напоминание от спасателей
В МЧС напоминают: даже при аккуратном вождении стоит уделять внимание техническому состоянию машины. Проверка тормозов, стеклоомывателя и шин может стать решающей при ухудшении погодных условий.
