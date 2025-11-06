Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:36

Зима на пороге — и не все готовы: опрос МЧС показал, как тюменцы встречают гололёд

МЧС: 77% тюменцев сменили летнюю резину на зимнюю перед гололёдом

С приближением зимы спасатели решили выяснить, как жители Тюменской области готовятся к гололёду. Пресс-служба МЧС региона провела анонимный опрос в своём telegram-канале, и большинство водителей признались, что предпочитают менять шины и держать дистанцию.

Что показал опрос

"Как ты защищаешь себя во время езды при гололёде?" — спросили в МЧС.

Результаты оказались следующими:

  • 77% респондентов заявили, что уже сменили летнюю резину на зимнюю;

  • 66% - увеличивают дистанцию до впереди идущего автомобиля;

  • 50% признались, что просто снижают скорость;

  • 47% стараются тормозить плавно, избегая резких манёвров.

Что делают реже

Оказалось, что техническому состоянию автомобиля уделяют меньше внимания:

  • тормозную систему регулярно проверяют лишь 37% опрошенных,

  • давление в шинах контролируют всего 33%.

Хотя выборка невелика — 48 человек за сутки, специалисты отмечают, что опрос всё же отражает основные модели поведения водителей в период гололёда.

Напоминание от спасателей

В МЧС напоминают: даже при аккуратном вождении стоит уделять внимание техническому состоянию машины. Проверка тормозов, стеклоомывателя и шин может стать решающей при ухудшении погодных условий.

