Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
водитель на заснеженной дороге зимой
водитель на заснеженной дороге зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:39

Гололёд на дорогах обнажил главную ошибку водителей: из-за неё зимой бьются даже аккуратные

Риск ДТП зимой возрастает из-за гололёда и снижения сцепления шин — автошкола

Зима ежегодно становится серьезной проверкой даже для уверенных в себе водителей, особенно когда дороги покрываются льдом и снежной кашей. Гололед меняет привычные правила движения и делает любую ошибку гораздо дороже. Чтобы снизить вероятность аварий в холодный сезон, важно пересмотреть не только стиль вождения, но и само отношение к дороге. Об этом рассказал портал naavtotrasse.ru со ссылкой на рекомендации директора автошколы.

Почему зимой риск ДТП возрастает в разы

Зимний период сочетает сразу несколько неблагоприятных факторов: низкие температуры, ухудшение сцепления шин с дорогой, ограниченную видимость и общее повышение нервозности водителей. Даже при внешне благоприятных условиях — сухом асфальте и отсутствии осадков — дорога может оставаться коварной из-за микроскопического слоя льда. Именно он становится причиной неожиданных заносов и увеличенного тормозного пути.

Большинство аварий в холодное время года происходят не из-за технических неисправностей автомобиля, а из-за человеческого фактора. Водители продолжают двигаться в привычном ритме, не учитывая, что зимой физика движения автомобиля меняется. Резина работает иначе, реакции машины запаздывают, а любое резкое действие за рулем может привести к потере контроля.

Скорость и дистанция: очевидные, но игнорируемые правила

Советы о снижении скорости и увеличении дистанции звучат каждую зиму, однако именно эти пункты чаще всего нарушаются. Превышение скорости на скользкой дороге лишает водителя запаса времени для реакции, а минимальная дистанция не оставляет шансов на безопасное торможение. В результате даже небольшое замедление впереди идущего автомобиля может закончиться столкновением, особенно если не учитывать особенности движения в гололёд.

Особенно опасной становится комбинация сразу нескольких факторов. Превышенная скорость, недостаточная дистанция и отвлечение на телефон или мультимедийную систему практически гарантируют ДТП. На льду автомобиль не прощает рассеянности, а доли секунды могут сыграть решающую роль.

Электронные помощники: помощь, а не панацея

Современные автомобили оснащены целым набором электронных систем: антиблокировочной системой тормозов, системой стабилизации, противобуксовочными ассистентами. Многие водители начинают чрезмерно полагаться на эти технологии, считая, что электроника способна исправить любую ошибку. Однако это опасное заблуждение.

Электронные помощники действительно могут помочь в критической ситуации, но они не отменяют законов физики. Если скорость слишком высокая или маневр слишком резкий, ни одна система не удержит автомобиль от сноса. Более того, опытные автомобилисты иногда сознательно отключают часть ассистентов, чтобы лучше чувствовать поведение машины.

Спокойный стиль вождения как основа безопасности

Зимой особенно важно отказаться от агрессивной манеры езды. Резкие ускорения, внезапные перестроения и экстренные торможения становятся прямым путем к аварии. Даже качественные зимние шины не способны обеспечить такое же сцепление, как летняя резина в теплое время года, а потому важную роль играет и корректное давление в шинах зимой.

Размеренное движение, плавные повороты руля и аккуратная работа педалями значительно снижают риск потери управления. В холодный сезон выигрывает не тот, кто едет быстрее, а тот, кто едет предсказуемо, особенно в плотном городском потоке.

Когда лучше оставить автомобиль на парковке

Существуют погодные условия, при которых даже самый осторожный водитель оказывается в зоне повышенного риска. Обильные снегопады, ледяной дождь и резкие перепады температуры превращают дороги в полосу препятствий. Проезжая часть покрывается смесью снега, воды и реагентов, автомобиль хуже слушается руля, а нагрузка на водителя возрастает в несколько раз.

В такие дни поездка на личном транспорте может оказаться не только утомительной, но и небезопасной. Многочасовые пробки, постоянное напряжение и необходимость непрерывно контролировать ситуацию приводят к быстрому утомлению.

Усталость за рулем — скрытая угроза

Зимнее вождение требует больше сил, чем кажется на первый взгляд. Даже двухчасовая поездка в сложных условиях может вымотать так, словно водитель провел за рулем полноценный рабочий день. Постоянное напряжение, необходимость прогнозировать действия других участников движения и сложные дорожные условия истощают быстрее, чем летом.

Чтобы снизить риски, поездки в холодное время года стоит планировать заранее. Если есть возможность перенести дорогу или воспользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, этим лучше воспользоваться.

Сравнение зимнего и летнего стиля вождения

Зимний и летний подходы к управлению автомобилем различаются принципиально. В теплое время года водитель может позволить себе более динамичную езду, резкие маневры и короткую дистанцию. Зимой же приоритет смещается в сторону плавности, предсказуемости и осторожности.

Летняя резина обеспечивает максимальное сцепление, тогда как зимние шины ориентированы на работу в холоде, но все равно уступают по эффективности. Поэтому зимой выигрывает не мощность двигателя, а грамотная оценка ситуации.

Плюсы и минусы использования автомобиля зимой

Использование личного транспорта в холодный сезон имеет свои особенности.

Преимущества:
• свобода передвижения и гибкий маршрут;
• комфорт в морозную погоду;
• независимость от расписаний.

Недостатки:
• повышенный риск ДТП;
• быстрая усталость;
• сложные дорожные условия.

Советы шаг за шагом: как снизить риск аварии зимой

  1. Снижайте скорость заранее.

  2. Увеличивайте дистанцию.

  3. Исключите отвлекающие факторы.

  4. Двигайтесь плавно.

  5. В плохую погоду откажитесь от поездки.

Популярные вопросы о зимнем вождении

Как выбрать безопасную скорость на гололеде

Она должна быть ниже разрешенной и соответствовать состоянию дороги.

Что лучше: держать темп потока или ехать медленнее

Безопаснее выбирать собственный комфортный темп.

Стоит ли полностью доверять электронным системам

Нет, они лишь дополняют навыки водителя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильный ток заряда вызывает газовыделение в аккумуляторе — автоэксперт вчера в 18:38
Жалею, что не купил это сразу: как один гаджет избавил от проблем с запуском зимой

Эксперт объяснил, как выбрать безопасный зарядник для АКБ: чем отличаются ручные, программируемые и автоматические модели, и когда нужны "Стоп-разряд" или бустер.

Читать полностью » Mini, Volkswagen и Honda использовали нестандартные опции в серийных моделях — Авто Mail вчера в 16:53
Открыл дверь авто и замер: эти автомобильные опции выглядят как шутка, но они были реальностью

Автопроизводители не раз удивляли мир странными опциями — от ваз для цветов до пылесосов и счетчиков эмоций. Почему такие идеи появлялись и чем они запомнились.

Читать полностью » В Москве снизилось число ДТП на 9,3% — столичная Госавтоинспекция вчера в 14:47
Город без гудков: Москва неожиданно стала спокойнее за рулём

В Москве снизилось число ДТП и погибших на дорогах. Госавтоинспекция отмечает положительную динамику и рост числа безаварийных водителей.

Читать полностью » Водители получают штрафы за отказ от медосвидетельствования даже трезвыми — автоюрист вчера в 12:11
Остановили на дороге — сделал это сразу, чтобы не подставить себя под лишение прав

"За рулём" напомнил о трёх штрафах, которые можно получить при общении с ДПС: неповиновение, отказ от медосвидетельствования и игнор жезла.

Читать полностью » Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 51% — Автостат вчера в 8:36
Люксовые авто возвращаются в Россию: Bentley и Rolls-Royce снова в моде

Российский рынок люксовых авто набирает обороты: Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce делят лидерство, а покупатели ищут статус и редкость.

Читать полностью » Неверный размер шин ухудшает управляемость авто — автоэксперт вчера в 6:35
Эта зимняя ошибка удлиняет тормозной путь в два раза: проверьте свои шины до первых заморозков

Как без ошибок выбрать зимние шины: когда менять при +5…+7 °C, что лучше — шипы или липучка, и как распознать подделку до покупки.

Читать полностью » Толкание автомобиля без топлива на трассе может считаться нарушением ПДД — Авто Mail вчера в 4:57
Машина заглохла на трассе — водитель сделал это и сильно пожалел: штраф прилетел сразу

Заглохли на трассе из-за пустого бака? Разбираемся, можно ли толкать машину, чем это грозит по ПДД и какие решения безопаснее.

Читать полностью » Honda рассматривает увеличение импорта автомобилей из США — NHK вчера в 4:36
Трамп недоволен балансом: японские автоконцерны готовят ответный ход

Honda изучает возможность увеличения импорта автомобилей из США — шаг может снизить торговый дефицит, который вызывает недовольство Вашингтона.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Медленное моргание делает кошек более дружелюбными — Science Times
Туризм
Туроператоры запустили весенние туры на Занзибар из Москвы — АТОР
Еда
Запекание толстолобика среднего размера без фольги обеспечивает румяную корочку — повар
Садоводство
Размножение алоэ листом позволяет получить несколько растений — Сад и огород
Спорт и фитнес
Пилатес у стены улучшает осанку и укрепляет мышцы кора — тренеры по фитнесу
Питомцы
Стрижи не касаются земли до десяти месяцев подряд — исследователи
Наука
Корм влияет на поведение рыб в тестах — Lab Animal
Красота и здоровье
Эксперты зафиксировали рост спроса на снятую с производства косметику — Allure
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet