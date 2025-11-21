Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Freepik by maniacvector
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:59

Поехал зимой на летней резине — и сразу пожалел: такого я не ожидал

Езда на летних шинах зимой увеличивает тормозной путь и риск ДТП — автоэксперты

Езда на летней резине зимой — одна из тех ситуаций, о которых автомобилисты вспоминают только тогда, когда градусник проваливается ниже нуля. Однако именно такие "мелочи" чаще всего приводят и к неприятностям в пути, и к финансовым потерям. Понимание того, как работает сезонная резина, почему она так важна и что делать, если холода застали внезапно, помогает держать автомобиль под контролем даже в сложных условиях.

Почему сезонность шин — не формальность

Тем, кто впервые сталкивается с вопросом выбора шин, может показаться, будто разделение на летние, зимние и всесезонные — всего лишь маркетинговый приём. Но это не так. Каждая категория создаётся под свои температуры и тип дорожного покрытия.

Летние шины производят из более плотной и жёсткой смеси, способной выдерживать нагрев асфальта и обеспечивать устойчивость на высокой скорости. Зимние же покрышки — мягкие, эластичные и сохраняют гибкость даже при сильном морозе. Их протектор глубже, а ламелей — мелких прорезей для зацепа — заметно больше. А в случае шипованных моделей дополнительное сцепление создают металлические вставки.

Именно состав и геометрия протектора определяют, как машина будет тормозить, входить в повороты и держать траекторию на снегу, льду или холодном асфальте.

Летняя резина зимой: что происходит с машиной

Когда температура опускается ниже нуля, летняя покрышка буквально "дубеет": теряет эластичность и перестаёт цепляться за покрытие. В результате:

  1. тормозной путь увеличивается в несколько раз.

  2. при малейшем нажатии газа автомобиль может буксовать.

  3. в поворотах машина стремится уйти наружу траектории.

  4. система ABS срабатывает чаще, но не спасает ситуацию.

  5. протектор забивается снегом и реагирует на дорогу ещё хуже.

Даже если снега нет, холодный асфальт сам по себе снижает сцепление. При этом износ летних шин зимой растёт стремительно: резина растрескивается, куски протектора могут отслаиваться.

Что говорит закон

В России действуют строгие требования к зимним шинам для легковых автомобилей. С декабря по февраль допускается эксплуатация только резины с маркировкой M+S или снежинкой, а глубина протектора должна быть минимум 4 мм. Нарушение приводит к штрафу в 500 рублей.

Кроме того, если произойдёт ДТП, и будет установлено, что автомобиль был на несезонной резине, вероятность признания водителя виновником чрезвычайно высока. Страховая компания в такой ситуации вправе отказать в выплате.

Советы шаг за шагом: что делать, если холода пришли неожиданно

  1. Проверьте давление в шинах — при похолодании оно падает.

  2. Избегайте резких манёвров: плавный газ, нежное торможение.

  3. Держите увеличенную дистанцию — минимум в 2-3 раза больше летней нормы.

  4. При возможности установите цепи противоскольжения.

  5. Отложите дальние поездки до визита на шиномонтаж.

  6. Рассмотрите покупку тёплого бокса или мобильного компрессора, если автомобиль стоит на улице.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: тянуть с заменой шин "до снега".
    Последствие: машину может занести даже на сухом холодном покрытии.
    Альтернатива: переобуваться при +5…+7°.

  2. Ошибка: выбирать всесезонку вместо зимней.
    Последствие: слабое сцепление в гололёд.
    Альтернатива: зимние фрикционные или шипованные шины.

  3. Ошибка: покупать самые дешёвые модели.
    Последствие: быстрый износ и слабая управляемость.
    Альтернатива: проверенные бренды среднего сегмента.

А что если… зима мягкая и без снега?

Даже если зимой нет обильных осадков, температура ниже +7° уже снижает эффективность летней резины. Холод делает покрышку жёсткой, а сцепление падает до опасного уровня. Поэтому даже в южных регионах рекомендуется переходить на зимнюю резину.

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Ориентируйтесь на климат: для города подойдут фрикционные модели, для гололёда — шипованные.

Сколько стоят хорошие зимние покрышки?
Средний ценовой диапазон — от 5 000 до 12 000 рублей за одну шину в зависимости от бренда и диаметра.

Что лучше: шипы или "липучка"?
Шипы подходят для регионов с частым льдом, фрикционные — для города и очищенных дорог.

Мифы и правда

Миф: если ездить аккуратно, зимой можно обойтись летней резиной.
Правда: даже аккуратный водитель не способен компенсировать отсутствие сцепления.

Миф: всесезонка заменяет полноценную зимнюю резину.
Правда: это компромисс, а не защита на гололёде.

Миф: штраф за летние шины — единственное последствие.
Правда: в ДТП страховая может отказать в выплате.

