Зимние шины
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:19

Морозы подступают: водителей предупредили о нюансе, из-за которого машина зимой теряет устойчивость

Маркировка M+S подтверждает пригодность шины к зиме — госинспектор Ширинский

Зимний сезон на дорогах традиционно сопровождается ростом рисков, и готовность автомобиля к работе в холодных условиях становится ключевым фактором безопасности. Об этом сообщает "Радио Крым", приводя рекомендации старшего государственного инспектора отделения технического надзора УГИБДД МВД по Республике Крым Никиты Ширинского, который обращает внимание на влияние пониженной температуры и осадков на все системы транспортного средства.

Требования к зимней подготовке автомобиля

Ширинский подчёркивает, что изменение температурного режима заставляет технические узлы работать в менее комфортных условиях. Заранее подготовленная машина лучше справляется с обильным снегопадом, гололёдом и сниженной видимостью, которые могут осложнить управление даже для опытного водителя. По словам инспектора, зимние условия существенно меняют динамику, устойчивость и тормозной путь автомобиля, поэтому правильная экипировка играет решающую роль.

Он напоминает, что зимние шины должны иметь маркировку M+S или символ трёхпиковой горной вершины. Их использование обязательно с декабря по февраль, а несоблюдение требований влечёт административный штраф в размере 500 рублей. Инспектор указывает, что маркировка на боковой поверхности шины позволяет определить соответствие установленным стандартам.

"Необходимо понимать, что изменение температурного режима воздуха заставляет все системы транспортного средства работать в некомфортных условиях, именно поэтому важно заблаговременно подготовить ваш автомобиль к эксплуатации в зимний период: необходимо быть готовым к обильному выпадению снежных осадков, низкой температуре, снижению видимости и гололёда, которые могут создать сложности даже самым опытным водителем", — отметил инспектор.

Правила безопасного вождения зимой

Инспектор подчёркивает, что автомобиль должен находиться в технически исправном состоянии. Особое внимание следует уделять тормозной системе, рулевому управлению и световым приборам. От их корректной работы зависит способность водителя реагировать на изменяющуюся дорожную ситуацию. В сложных погодных условиях необходимо выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию, контролировать боковой интервал и избегать резких манёвров.

Ширинский также напоминает о раннем наступлении темноты в зимний период. Использование ближнего или дальнего света фар днём и в сумерках повышает видимость автомобиля и снижает вероятность аварийных ситуаций. В условиях короткого светового дня эта мера остаётся одним из важнейших инструментов профилактики ДТП.

