Зима включает режим выживания: эти мелочи заставляют скользкую дорогу играть по вашим правилам

Зимняя дорога требует от водителя максимальной собранности и технической готовности автомобиля. Снегопад и гололёд резко меняют привычные условия движения и делают даже короткую поездку потенциально опасной. Ошибки в управлении или игнорирование состояния машины в такую погоду могут обернуться неприятными последствиями. Об этом сообщает сайт rg.ru.

Подготовка автомобиля к снегопаду и гололёду

Зимой снег быстро налипает на фары и осветительные приборы, снижая видимость и повышая риск столкновений, особенно в тёмное время суток. Ситуация усугубляется при резком похолодании, когда на дороге появляется гололёд и автомобиль теряет устойчивость. В таких условиях особенно важно заранее убедиться в технической исправности машины. Отдельного внимания требуют электронные системы безопасности, прежде всего ABS, работа которой напрямую влияет на поведение автомобиля на скользком покрытии и может отличаться от ожиданий водителя в экстремальных условиях, что подробно разбирается в материале про работу ABS зимой.

При появлении сигнальной лампы ABS на приборной панели водитель обязан как можно скорее обратиться в сервис. Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена и может повлечь не только штраф, но и задержание транспортного средства. Последующий ремонт на штрафстоянке нередко обходится дороже и доставляет дополнительные сложности.

"Перед выездом в непогоду важно убедиться, что все элементы тормозной системы работают корректно, а электронные помощники не выдают ошибок", — отметил руководитель ПЭК: TECH Станислав Чекмарев.

Тормозная система и обзор: что проверить в первую очередь

На заснеженной дороге тормозной путь увеличивается в два-три раза по сравнению с сухим асфальтом. Поэтому перед поездками в непогоду важно убедиться, что автомобиль замедляется плавно, без рывков, а педаль тормоза нажимается без излишнего усилия. Любые отклонения от нормы — повод обратиться в сервисный центр.

Также необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Он должен находиться между отметками Min и Max, при этом доливать выше нормы нельзя из-за риска переполнения при нагреве. Цвет жидкости должен оставаться прозрачным с лёгким желтоватым оттенком, а мутность указывает на необходимость замены.

Не менее важно оценить состояние тормозных колодок. Они должны равномерно прилегать к дискам по всей рабочей поверхности, а след износа выглядеть как ровное сплошное кольцо без ржавых зон и бортиков. Характерный металлический скрежет при торможении говорит о критическом износе механизма и требует немедленного вмешательства.

Электрика, стеклоочистители и защита от мороза

Зимой возрастает нагрузка на аккумулятор и зарядную систему. Стоит обратить внимание на красные индикаторы на приборной панели, которые сигнализируют о неисправностях. Дополнительно полезно осмотреть аккумулятор визуально: белый, зелёный или голубоватый налёт на клеммах указывает на окисление и необходимость обслуживания в сервисе.

Для улучшения обзора рекомендуется обработать снаружи стёкла, зеркала и фары составами против обледенения, а изнутри — средствами против запотевания. Отдельного внимания требуют щётки стеклоочистителя: если резина потеряла эластичность, надорвалась или изменила цвет, их нужно заменить, поскольку примерзшие или изношенные дворники резко ухудшают видимость, о чём также напоминают специалисты, разбирая проблему примерзающих дворников зимой.

Чтобы двери не блокировались в сильный мороз, подойдут силиконовые спреи, рассчитанные на температуру до -30 °C. Использовать следует только морозоустойчивые составы, предназначенные для автомобильных уплотнителей.

Как вести себя за рулём в зимнюю непогоду

Перед началом поездки важно полностью очистить автомобиль от снега, включая крышу, двери и стёкла, используя щётки с мягким ворсом. После этого необходимо прогреть двигатель и салон, чтобы все системы работали стабильно. Во время движения следует ориентироваться на рекомендации Госавтоинспекции, контролируя скорость не только своего автомобиля, но и всего потока.

Безопасную дистанцию зимой рекомендуется увеличивать в два-три раза по сравнению с летним периодом, а скорость в сложных условиях ограничивать примерно до 50 км/ч. Периодическая проверка эффективности тормозов в пути помогает вовремя заметить изменения в поведении машины.

Что взять с собой в дорогу зимой

Помимо обязательного набора — аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и светоотражающего жилета — в зимний период полезно иметь в багажнике перчатки, буксировочный трос, домкрат и запасное колесо. Для городов центральной части страны этого обычно достаточно.

В регионах с более суровым климатом могут понадобиться пластиковые трапы, помогающие выбраться из глубокого снега, а также цепи противоскольжения, которые надеваются на колёса для улучшения сцепления с дорогой во время сильного снегопада или на обледеневших участках.