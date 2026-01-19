Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человек убирает снег лопатой у машины
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:06

Чистил место — считаешь своим: зимний конфликт, который раскалывает дворы каждую зиму

Водители сталкиваются с конфликтами из-за снежных отвалов — автоинструкторы

Январь внезапно напомнил, какой бывает настоящая зима — с плотным снегом, морозами и серьезными испытаниями для водителей. Горожане обсуждают парковки и сугробы, но опытные инструкторы уверены: суть проблемы глубже. Они предлагают взглянуть на ситуацию трезво и без эмоций. Об этом сообщает auto.onliner.by.

Автомобиль и зима: что действительно важно

В рейд по минским дворам инструкторы Юрий Краснов и Виталий Жуковский отправляются на полноприводной "Ниве". В машине нет подогревов стекол, зеркал и сидений, но есть клиренс, простой полный привод и надежная механика. Именно эти качества позволяют уверенно ехать там, где легковые автомобили бессильны.

"Где хочу — там и еду", — с улыбкой говорит инструктор Юрий Краснов, объясняя, почему лопата в багажнике для него не формальность, а необходимость.

Отсутствие комфорта ощущается, но в заснеженных дворах быстро становится ясно: проходимость и контроль важнее подогрева руля. В таких условиях выигрывает не оснащение, а здравый смысл и техника.

Суженные дороги и поведение за рулем

После снегопадов многие дороги стали уже — снежные отвалы съели полосы, движение замедлилось. Водителям приходится ехать цепочкой, сохраняя дистанцию и терпение. Если в полосе препятствие, действовать нужно по правилам — перестраиваться аккуратно, не создавая помех.

"Когда разметка видна, а впереди сугроб, нельзя просто ехать в соседа и сигналить", — отмечает Виталий Жуковский.

Зима требует особой осторожности: резкие маневры и спешка часто заканчиваются заносами и авариями, что подтверждают недавние ДТП на трассах.

Дворы, снег и личная ответственность

Во дворах ситуация сложнее: техника не всегда успевает, парковки покрыты колеями и плотным снегом. Многие автомобили стоят занесенными, и без ручной уборки выбраться невозможно. Инструкторы уверены, что здесь важна не только работа коммунальщиков, но и участие самих жителей.

"Одна техника двор полностью не очистит. Снег вокруг машин все равно нужно убирать вручную", — подчеркивает Жуковский.

Ожидание потепления может только усугубить ситуацию: снег станет тяжелым и смерзнется. В таких условиях важно помнить и о базовых правилах безопасности, если автомобиль застрял или заглох, — особенно в мороз, когда риск переохлаждения возрастает, о чем напоминают рекомендации по безопасности зимой в машине.

Зимнее вождение и скрытые риски

Заднеприводные автомобили зимой особенно уязвимы на льду и подъемах. Передний привод прощает больше ошибок, но тоже не гарантирует проходимости. Большое значение имеет состояние шин и правильное давление в шинах зимой, от которого напрямую зависит сцепление.

Полный привод дает уверенность, но часто провоцирует на риск. Водитель расслабляется и заезжает туда, откуда без трактора выбраться уже невозможно.

В итоге все советы сводятся к простому выводу: зимой важны спокойствие, уважение к другим и готовность взять ответственность не только за себя. Именно такой подход помогает пережить настоящую зиму без лишних проблем.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

