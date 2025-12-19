Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Приборная панель в машине
Приборная панель в машине
© pixabay.com by svetlanapytra is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:45

Выезжаю зимой на холодную? Так приближаю дорогой ремонт, а не экономлю время

Зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут — инструктор по вождению

Зимой даже привычная поездка может внезапно превратиться в испытание, если водитель действует "по летней памяти". Ошибки в мелочах на холоде быстро превращаются в поломки, штрафы и лишние траты. Особенно обидно, когда неприятности можно было предотвратить простыми действиями. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Прогрев: когда полезно, а когда только тянет время

В мороз машина действительно требует больше внимания перед стартом, чем летом. Прогрев нужен не ради "традиции", а чтобы вывести технические жидкости на рабочий режим и снизить нагрузку на узлы в первые минуты движения. Но здесь водители часто перегибают палку: кто-то стоит по 15-20 минут, а кто-то, наоборот, пытается уехать сразу "на холодную".

Отдельная зимняя ловушка — печка на максимуме с первых секунд. Сам по себе отопитель не вреден, но если сразу выкрутить вентилятор на полную мощность, прогрев двигателя может заметно затянуться. В правильной логике всё наоборот: сначала мотор набирает температуру, и уже затем увеличивается интенсивность обдува.

Опытные водители ориентируются на короткий прогрев — примерно 5-7 минут, в зависимости от температуры за окном. Этого времени обычно хватает и мотору, и водителю: как раз можно спокойно очистить машину от снега, проверить зеркала и убрать наледь со стекол. Важно помнить и о трансмиссии: в отличие от двигателя она "оживает" уже на ходу, поэтому в начале поездки не стоит давать резкую нагрузку и резко ускоряться.

Мелкие неисправности зимой перестают быть мелкими

Летом многие относятся к небольшим проблемам снисходительно: перегорела лампочка — "поменяю на ТО", появился странный звук — "доезжу до весны". Зимой такой подход часто оборачивается цепочкой неприятностей. Мороз усиливает слабые места: контакты окисляются быстрее, резина и пластик теряют эластичность, а нагрузка на электрооборудование возрастает из-за постоянных обогревов и света.

Поэтому перед холодным сезоном автомобилисты, которые не любят сюрпризы, обычно делают диагностику заранее, устраняют накопившиеся мелочи и следят за состоянием технических жидкостей. Даже простая проверка света, уровня жидкостей и состояния аккумулятора может уберечь от ситуации, когда машина отказывается заводиться в самый неподходящий момент.

Стиль езды: уверенность в машине не отменяет физику

Ещё одна распространённая зимняя ошибка — переоценка возможностей автомобиля. Хорошая резина, электронные помощники и "надёжная" марка создают ощущение, что всё под контролем. Но зимой сцепление с дорогой меняется буквально на одном участке: накатанный снег, лёд, мокрая каша или резкий перепад температуры — и машина может уйти в занос даже без явных ошибок.

Спокойный темп, дистанция и отсутствие резких манёвров — это не "страховка для новичков", а нормальная стратегия на сезон нестабильной погоды. Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: на трассах и второстепенных дорогах покрытие часто отличается от городского, а сюрпризы встречаются чаще.

Зимняя езда не требует героизма — она требует дисциплины. Чуть более вдумчивый прогрев, внимательность к мелочам и спокойный стиль помогают сохранить и машину, и бюджет, и планы на день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Защитный чехол снижает вред от зимней стоянки на улице — автослесарь вчера в 18:53
Зимой не запускал двигатель три месяца — и угробил аккумулятор: теперь делаю так

Зимняя стоянка под открытым небом кажется удобной, но без ухода может привести к лишним расходам весной. Слесарь объяснил, какие меры снизят риски.

Читать полностью » Jaguar выпустит электрический фастбэк мощностью 1 000 л.с. в 2026 году — Top Gear вчера в 18:49
Jaguar больше не хочет быть "как все": бренд готовит резкий поворот

Jaguar возвращается с 1000-сильным электрофастбэком за 187 тысяч долларов, меняя стратегию и уходя из сегмента массового премиума.

Читать полностью » Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10% вчера в 17:48
Цены на "вторичке" снова меняются: рынок подержанных автомобилей в России готовится к росту цен

Аналитики прогнозируют ощутимый рост цен на подержанные автомобили в России: узнайте, какие модели подорожают сильнее всего до 2026 года!

Читать полностью » Путин назвал повышенный утильсбор временной мерой вчера в 15:31
Утильсбор ударил по среднему кошельку, но не должен стать вечным: Путин назвал меру временной

Президент России Владимир Путин дал понять, что повышение утилизационного сбора на автомобили может быть временной мерой, затрагивающей граждан с ограниченными доходами.

Читать полностью » Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал тренды в китайском автопроме — GWM вчера в 14:21
Гонка за трендами может стоить жизни: разоблачены главные проблемы китайских автомобилей

Вэй Цзяньцзюнь снова раскритиковал проблемы китайского автопрома: от модных трендов до ценовой войны и агрессивной технологической гонки.

Читать полностью » Ослабленный стояночный тормоз проявляется увеличенным ходом рычага и откатом автомобиля — автомеханики вчера в 14:21
Этот механизм редко проверяют, а зря — он может спасти от серьёзных проблем

Ручник стал держать хуже и рычаг приходится тянуть выше? Пошагово разбираем, как подтянуть ручной тормоз самостоятельно и в каких случаях лучше не рисковать.

Читать полностью » Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный вчера в 12:57
Автостоп — не экстремально, но есть один скрытый риск, который вас удивит

Путешественник Игорь Серебряный развенчал мифы об опасности автостопа, объяснив, что это не более рискованно, чем поездка на электричке.

Читать полностью » АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash вчера в 10:54
Непроданные Lada нашли новый рынок — направление оказалось неожиданным

АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные Lada в Иран и Йемен, где спрос на российские автомобили оказался заметно выше, чем внутри страны.

Читать полностью »

Новости
Наука
Соединения брома из морского льда разрушают приземный озон — учёные
Наука
Туристы в суборбитальных полётах поднялись на высоту 100 км — Science Times
Еда
Бефстроганов подают с картофельными драниками как альтернативой пюре и пасте — кулинары
Авто и мото
Стойки стабилизатора передают нагрузку между колёсами и снижают крены кузова — автомеханики
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер
Туризм
Жители России назвали святилище Савин лидером рейтинга загадочных мест — Газета.Ru
Садоводство
Плотная посадка многолетников лишает сорняки света и места — House Digest
Наука
Учёные из Карнеги и Йеля нашли атипичную породу под океаном — ilmessaggero
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet