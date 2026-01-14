Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прогулка с собакой
Прогулка с собакой
Опубликована сегодня в 7:21

Собака дрожит на прогулке — вот когда холод становится опасным и пора домой

Щенки и пожилые собаки хуже регулируют температуру тела зимой — Дженнифер Коутс

Зимняя прогулка может быть для собаки источником радости, а может — скрытым риском. Одни псы с удовольствием носятся по снегу, другие начинают дрожать уже через несколько минут. Вопрос "насколько холодно — это слишком холодно" не имеет универсального ответа и зависит от целого набора факторов. Об этом пишет ветеринар Дженнифер Коутс, DVM.

Почему холод действует на собак по-разному

Температура, при которой одна собака чувствует себя комфортно, для другой может оказаться стрессовой. Организм реагирует на холод не только по показаниям термометра, но и с учётом физиологии, условий среды и уровня адаптации.

Один из ключевых факторов — тип шерсти. Породы с плотной двойной шерстью, такие как хаски, самоеды или ньюфаундленды, исторически приспособлены к низким температурам и лучше удерживают тепло. Собаки с короткой или редкой шерстью, например басенджи или ксолоитцкуинтли, теряют тепло значительно быстрее и часто нуждаются в дополнительной защите уже при умеренном холоде.

Размер, вес и цвет шерсти

Маленькие собаки мёрзнут быстрее крупных. Причина — соотношение площади поверхности к объёму тела: тепло уходит быстрее, а "внутреннего резерва" для его сохранения меньше. Худые собаки также более чувствительны к холоду, поскольку жировая ткань служит естественным утеплителем. При этом намеренно увеличивать вес перед зимой не стоит: риски для здоровья перевешивают возможную пользу.

Цвет шерсти тоже играет роль. В солнечные дни тёмная шерсть лучше поглощает тепло, поэтому чёрные и тёмно-коричневые собаки могут чувствовать себя немного комфортнее, чем светлошерстные, при прочих равных условиях.

Возраст, здоровье и привычка к климату

Щенки, пожилые собаки и животные с хроническими заболеваниями хуже регулируют температуру тела. У щенков меньше запасов жира и меньший размер, а у пожилых и больных собак замедляются обменные процессы, которые помогают вырабатывать тепло. Таким питомцам особенно важно сокращать время прогулок и использовать защитную одежду.

Имеет значение и адаптация. Собаки, которые регулярно бывают на улице в холодное время года, переносят низкие температуры лучше, чем те, кто большую часть времени проводит в тепле.

Ветер, влага и активность

Холод усиливается ветром: даже лёгкий сквозняк может "пробить" шерсть и резко снизить её изоляционные свойства. Сырость — ещё один фактор риска. Дождь, снег, туман или мокрая шерсть после купания ускоряют охлаждение тела, даже если температура воздуха не кажется экстремальной.

Активность, наоборот, помогает согреться. Бег и подвижные игры увеличивают выработку тепла, поэтому активная собака может чувствовать себя комфортнее в холод, чем та, что просто стоит или медленно идёт.

Когда холод становится опасным

Хотя точные границы условны, ветеринары выделяют ориентиры. Для большинства собак температура до +7 °C обычно не представляет проблемы. Ниже 0 °C мелкие породы, короткошёрстные, щенки, пожилые и больные собаки могут быстро переохлаждаться при длительном пребывании на улице.

При температурах ниже -6 °C риск переохлаждения и обморожения возрастает уже для всех собак, особенно если прогулка затягивается. Даже в таких условиях питомцам всё равно нужно выходить на улицу по естественным нуждам, но такие выходы должны быть короткими, а участок — по возможности очищенным от глубокого снега.

Как понять, что собаке холодно

Лучший ориентир — поведение. Если собака дрожит, замедляется, начинает скулить, поджимает лапы, ищет укрытие или тёплое место, прогулку стоит немедленно завершить. Эти сигналы важнее любых цифр на термометре.

При признаках переохлаждения или обморожения — сильной вялости, спутанности, бледной и холодной кожи, выраженной дрожи или её внезапного прекращения — необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.

Тёплая зима без риска

Защитная одежда и обувь могут значительно повысить комфорт и безопасность в холодное время года, особенно для уязвимых собак. Однако даже тёплое пальто не заменяет внимательности владельца. Зимние прогулки полезны, если они разумны по длительности и условиям, а здоровье и самочувствие собаки всегда остаются на первом месте.

