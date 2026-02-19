Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака зимой на улице
Опубликована сегодня в 10:53

Мороз ниже нуля по-разному "бьёт" по собакам — шерсть и размер решают всё

Морозная прогулка с собакой может быть полезной, а может незаметно превратиться в риск. Владельцы нередко ориентируются на градусник, но решающими оказываются совсем другие вещи — шерсть, комплекция и то, насколько питомец двигается. Один и тот же минус для разных собак ощущается по-разному, особенно если усиливаются ветер и сырость. Об этом сообщает PETBOOK.

Почему нет "разрешённых минут" на морозе

Фиксированного лимита, сколько собака может находиться на улице при температуре ниже нуля, не существует. На переносимость холода влияют порода и состояние шерсти, наличие подшёрстка, размер и вес, возраст, здоровье и привычная физическая нагрузка. Крупная мускулистая собака с плотной шерстью обычно сохраняет тепло лучше, чем миниатюрный короткошёрстный питомец, который большую часть дня проводит в тёплой квартире.

Важно учитывать и условия прогулки. Ветер и влажность часто усиливают охлаждение: мокрая шерсть быстрее "отдаёт" тепло, а вынужденное ожидание на промёрзшей земле снижает комфорт даже при температуре около нуля. Поэтому в морозную погоду практичнее планировать не один длинный маршрут, а несколько коротких выходов в течение дня.

Ориентиры по температуре и размеру собаки

У понятия "слишком холодно" нет одного универсального числа, но есть примерные диапазоны, от которых стоит отталкиваться, наблюдая за конкретным животным. Для многих собак сухая прогулка с движением может быть переносимой примерно до -4 °C, но дальнейшее похолодание повышает требования к осторожности.

У небольших собак (примерно до 10 кг) риск дискомфорта и проблем возрастает быстрее, особенно если они мало двигаются. Для среднего размера (10-25 кг) критичнее становятся температуры ближе к -10 °C, а для крупных собак (свыше 25 кг) часто называют ориентир около -15 °C при длительном пребывании на улице. При этом чувствительные питомцы без подшёрстка могут мёрзнуть заметно раньше — дискомфорт возможен уже при температурах порядка +7 °C, если нет активного движения.

Как распознать, что собаке холодно, и что делать

Обычно собака подаёт сигналы заранее: появляется напряжённая, "собранная" поза, хвост поджимается, движения становятся скованнее или приземистее. Часто возникает дрожь — но она не всегда говорит только о холоде, поэтому показательнее, проходит ли она быстро в тепле. Ещё один тревожный маркер — беспокойство, поскуливание, попытки ускорить возвращение домой, либо наоборот внезапная медлительность и вялость.

Прогулку стоит немедленно прекращать при признаках нарастающей гипотермии: сильной непрекращающейся дрожи, холодных ушах, лапах или хвосте, побледнении или синюшности слизистых. Особо опасна ситуация, когда дрожь прекращается, хотя воздействие холода продолжается: это может быть признаком серьёзного переохлаждения. В таких случаях собаку нужно срочно перенести в тепло и обратиться к ветеринару.

Практика "зимнего режима": прогулки, шерсть, лапы

Главное правило зимы — движение и разумная дозировка. Лучше выходить чаще, но короче, а на улице поддерживать умеренную активность: бодрый шаг, игры, смена маршрутов. При этом щенкам и собакам с суставными проблемами нагрузку следует подбирать аккуратно. Длительное ожидание у магазина, на остановке или в машине — плохая идея: без движения питомец остывает значительно быстрее.

Уход за шерстью тоже работает как защита: регулярное вычёсывание помогает сохранить изоляционные свойства и избежать колтунов. После прогулки мокрую шерсть важно тщательно высушить и не оставлять собаку на сквозняке или на холодном полу. Отдельного внимания требуют лапы: дорожная соль сушит и раздражает подушечки, поэтому перед выходом их можно защитить подходящим средством, а после — ополоснуть тёплой водой и обсушить; при необходимости шерсть между подушечками укорачивают, чтобы меньше налипал лёд.

Одежда для собак — не про моду, а про комфорт и здоровье в конкретных случаях: короткошёрстным без подшёрстка, очень маленьким, щенкам, пожилым и хронически больным, а также тем, кто на прогулке часто вынужден останавливаться. Важно, чтобы она не стесняла движения, защищала спину и по возможности была устойчивой к ветру и влаге.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
