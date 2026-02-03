Мороз кусает сильнее, чем кажется: скрытые зимние угрозы, которые подстерегают собаку на прогулке

Зимняя погода кажется безобидной, пока первые морозы и снег не начинают влиять на здоровье домашних животных. Для собак холодное время года связано не только с радостью от прогулок, но и с реальными угрозами. Переохлаждение, травмы и отравления могут возникнуть неожиданно и развиваться стремительно. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на ветеринара скорой помощи Пьера Фабинга.

Переохлаждение: скрытая угроза зимы

Сильный холод особенно опасен для собак, которые плохо адаптированы к низким температурам. Наибольший риск возникает, если животное намокает — например, падает в воду или проваливается в лужу, покрытую тонким льдом. В таких условиях организм быстро теряет тепло, и уже через несколько десятков минут состояние может стать критическим. Сначала собака дрожит, пытаясь согреться, но затем дрожь прекращается из-за истощения энергетических запасов. Слизистые оболочки бледнеют или приобретают синеватый оттенок — это тревожный сигнал, при котором необходима срочная помощь ветеринара.

"Наиболее опасный риск — переохлаждение у животных, не привыкших к холоду", — подчёркивает Пьер.

Как правильно согревать собаку

Если питомец замёрз, действовать нужно аккуратно и без спешки. Первым делом собаку следует тщательно высушить, поскольку вода усиливает потерю тепла. Далее важно обеспечить постепенное согревание, чтобы избежать теплового шока. Категорически не рекомендуется использовать горячие батареи, камин или сильный поток горячего воздуха.

Оптимальный вариант — укутать животное в одеяло и при необходимости воспользоваться феном с мягким тёплым режимом в течение 15-20 минут. Особое внимание стоит уделить лапам, так как именно они быстрее всего теряют тепло. Специалисты подчёркивают, что щенки и пожилые собаки хуже регулируют температуру тела в холодное время года, поэтому в морозы им требуется особенно бережный подход и сокращённые прогулки, о чём также напоминают материалы о зимнем здоровье собак.

Снег, активность и защита лап

Многие собаки обожают снег и готовы играть в нём часами, однако активные игры ускоряют расход энергии. Поэтому ветеринары советуют ограничивать продолжительность таких прогулок и использовать защитную одежду для чувствительных животных, особенно короткошёрстных пород и щенков. Универсального температурного порога не существует: ориентироваться следует на поведение питомца. Если собака начинает дрожать уже при +5 градусах, ей явно требуется дополнительная защита.

Отдельная проблема — состояние лап. Снег может скапливаться между подушечками, таять и снова замерзать, образуя плотные комки льда. Они способны травмировать кожу, особенно у собак с длинной и волнистой шерстью. Кроме того, дорожные реагенты раздражают подушечки и замедляют заживление микротрещин. Именно поэтому ветеринары регулярно напоминают, что реагенты и обморожение лап остаются одной из самых частых зимних причин дискомфорта и травм у собак.

Обезвоживание и скрытые опасности

Распространённое заблуждение заключается в том, что поедание снега заменяет питьё. На самом деле снег содержит много воздуха и мало воды, поэтому не утоляет жажду. Более того, его поедание способствует охлаждению организма и может вызвать расстройства пищеварения. Ветеринары советуют брать с собой на прогулку воду комнатной температуры и регулярно предлагать её питомцу.

Снег также скрывает опасные предметы — сломанные ветки, металлические элементы и проволоку. В лесах и горах лучше держаться обозначенных троп. Особую осторожность следует проявлять с пожилыми собаками, страдающими остеоартритом: скользкие поверхности увеличивают риск растяжений и разрывов связок, а холод усиливает суставную боль.

Отдельную угрозу представляют антифризы и средства для размораживания. Их яркий цвет и сладковатый вкус привлекают животных, но даже небольшое количество может вызвать тяжёлое отравление и почечную недостаточность. При подозрении на проглатывание таких веществ медлить нельзя — требуется немедленное обращение к ветеринару.

Зима требует от владельцев повышенного внимания к состоянию собак. Продуманная защита от холода, уход за лапами, контроль за питьевым режимом и внимательность на прогулках помогают снизить риски и сделать зимние дни безопасными и комфортными для питомца.