Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:36

Снег, реагенты и ветер: три врага собаки зимой и как им противостоять

Ветеринар: короткошёрстные собаки мёрзнут уже при -5 градусах

Зима может быть капризной: сегодня солнце и лёгкий иней, а завтра — ветер, лед и сугробы по колено. Для людей это просто сезон перемен, но для домашних животных — настоящий стресс. Особенно если питомец привык к жизни в квартире, а не на свежем воздухе. Чтобы прогулки зимой не превратились в испытание, стоит заранее позаботиться о защите собаки от холода, влаги и химических реагентов.

Почему важно гулять даже зимой

Даже при минусовой температуре собакам нужны ежедневные прогулки — это и физическая активность, и способ выплеснуть энергию. Пропускать их не стоит, но и переоценивать выносливость питомца нельзя. Если одни породы спокойно спят в будке при -20 °C, то другим достаточно короткой прогулки в пять минут, чтобы замёрзнуть.

Многие хозяева до сих пор стесняются наряжать псов в одежду, считая это забавой. Однако ветеринары утверждают, что в холодный сезон утепление — не прихоть, а забота о здоровье. Особенно если речь идёт о миниатюрных, гладкошёрстных или пожилых собаках. Для них одежда заменяет естественную защиту, которой природа не предусмотрела.

"Прогулки в холодную и ветреную погоду безопасны, если питомец защищён одеждой и обувью", — отметил ветеринарный врач Алексей Иванов.

Сравнение: уличные и домашние собаки

Параметр Уличные собаки Домашние собаки
Привычка к холоду Высокая Низкая
Необходимость одежды Только при сильных морозах Обязательна при -5 °C и ниже
Продолжительность прогулки До 1 часа 10-30 минут
Риск простуды Минимальный Повышенный
Уход за лапами Редкий После каждой прогулки

Советы шаг за шагом: как одевать питомца зимой

  1. Выберите подходящую одежду. Куртка или комбинезон должны закрывать грудь и живот, не сковывать движения и быть непромокаемыми. Для дождливой погоды подойдут плащи-дождевики, а для сильных морозов — утеплённые модели с подкладкой из флиса или синтепона.

  2. Не забывайте про обувь. Зимние ботинки защищают лапы от соли и острых кристаллов льда. Их стоит выбирать по размеру и с мягкой подошвой.

  3. Контролируйте время на улице. Для мелких пород оптимальны прогулки до 10 минут при минусовой температуре. При плюсовой и солнечной погоде можно гулять до получаса.

  4. После возвращения домой вытрите лапы и живот, а обувь просушите. Если пёс без ботинок — обязательно промойте лапы тёплой водой.

  5. Следите за поведением. Если собака дрожит, поджимает лапы, скуля, облизывает подушечки — ей холодно, прогулку нужно прекратить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Выходить без одежды при морозе Простуда, воспаление лёгких Комбинезон, жилетка или свитер
Игнорировать уход за лапами Трещины, ожоги от соли Мытьё лап, защитный крем, обувь
Долгие прогулки в мороз Обморожение Короткие, но частые прогулки
Слишком тёплая одежда Перегрев, потница Подбор одежды по погоде
Отсутствие сушки вещей Влажная шерсть, запах Просушка одежды и лап после прогулки

А что если собака замёрзла?

Если питомец начал дрожать, кашлять или тяжело дышать, не ждите, что "само пройдёт". Прежде всего, вернитесь домой, согрейте животное и обеспечьте покой. Дайте немного тёплой воды, укутайте полотенцем. При первых признаках болезни обратитесь к ветеринару — только специалист сможет исключить воспаление дыхательных путей или бронхит.

В легких случаях помогут согревающие средства для собак, например, термоковрики или грелки, но их нужно использовать под контролем, чтобы избежать перегрева.

Плюсы и минусы зимних прогулок

Плюсы Минусы
Укрепляют иммунитет и мышцы Риск простуды при переохлаждении
Снижают уровень стресса Возможны травмы на льду
Поддерживают вес в норме Воздействие реагентов на лапы
Улучшают аппетит и сон Необходимость дополнительного ухода

FAQ: частые вопросы владельцев

Как выбрать зимнюю одежду для собаки?
Выбирайте модели по размеру, ориентируясь на обхват груди и длину спины. Материал должен быть водоотталкивающим с мягкой подкладкой. Обратите внимание на застёжки — молнии удобны, но лучше липучки или кнопки.

Нужны ли ботинки всем собакам?
Если животное гуляет в городе, где тротуары посыпают солью, — да. Для загородных прогулок можно ограничиться защитным кремом для лап.

Что делать, если собака не хочет надевать одежду?
Приучайте постепенно: сначала дайте понюхать вещь, потом наденьте на короткое время и поощрите лакомством. Со временем питомец привыкнет.

Можно ли гулять после купания?
Нет. Даже если шерсть кажется сухой, кожа остаётся влажной. После ванны собаке нужно минимум 12 часов, прежде чем выходить на улицу зимой.

Мифы и правда

  • Миф: у собак есть шерсть — значит, им не холодно.
    Правда: короткошёрстные и декоративные породы мерзнут так же, как люди, особенно при ветре и влажности.

  • Миф: лапы не чувствуют холода.
    Правда: подушечки чувствительны, они легко травмируются льдом и солью.

  • Миф: зимой меньше паразитов, поэтому защита не нужна.
    Правда: блохи и клещи активны даже при слабом морозе, особенно в подвалах и на парковках.

3 интересных факта

  1. В Скандинавии для собак выпускают термокомбинезоны с подогревом от аккумулятора — они работают до двух часов.

  2. В Финляндии на улицах крупных городов стоят станции с тёплой водой для мытья лап — специально для питомцев.

  3. Некоторые бренды выпускают увлажняющие бальзамы для носа, чтобы он не трескался от мороза.

Исторический контекст

В Европе одежда для собак появилась ещё в XIX веке. Первые костюмы шили для охотничьих псов, защищая их от ветра и влаги. Со временем традиция прижилась и в городах. Сегодня зимняя экипировка для животных — целая индустрия с десятками брендов и коллекций: от спортивных курток до дизайнерских пальто.

