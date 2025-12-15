Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака в будке зимой
Собака в будке зимой
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 19:03

Секрет выживания на морозе: что делает собаку сильнее холода

Собаки способны жить в будке всю зиму при утеплении — ветеринар Цыпленков

Зимой многие собаки продолжают жить на улице, и вопрос их безопасности в морозы вызывает споры среди владельцев. Однако температура сама по себе не является главным показателем комфорта питомца. Об этом рассказал ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с изданием "EcoSever".

Комфорт не зависит только от погоды

По словам специалиста, универсального температурного порога, при котором животное начинает мёрзнуть, не существует. Главное — как именно обустроено жилище. Конструкция будки и качество утепления определяют, сможет ли собака спокойно пережить зиму.
Цыпленков подчеркнул, что при грамотном подходе животное может обходиться без дополнительного обогрева. Даже при сильных морозах пёс способен поддерживать тепло собственного тела, если условия вокруг способствуют этому.

Как должна выглядеть тёплая будка

"Всё зависит от содержания. Утеплённая будка двойная, любая собака может прожить в ней всю зиму. Небольшое отверстие с пологом, собака подвижная — она может двигаться, бегать", — пояснил ветеринар.
Он добавил, что размер будки имеет значение: слишком просторное жилище не удерживает тепло, а тесное помогает питомцу обогреть себя. Важно, чтобы вход был маленьким, лишь немного превышающим размер собаки, а внутри она могла свернуться калачиком и закрыть нос хвостом. Так животное создаёт собственный микроклимат и без труда переносит даже крепкий мороз.

Питание как источник тепла

Отдельно эксперт отметил, что зимой собакам требуется больше энергии. Рацион должен быть не только обильнее, но и питательнее, с повышенным содержанием жиров. Это помогает животному вырабатывать внутреннее тепло и компенсировать затраты энергии на поддержание температуры тела.
Такой подход, считает ветеринар, особенно важен для активных и уличных собак, которые проводят много времени на свежем воздухе.

