Ваша собака мёрзнет даже при +10: какие породы дрожат от холода первыми
С приходом зимы и первых по-настоящему морозных дней наши четвероногие друзья могут столкнуться с дискомфортом, о котором мы даже не подозреваем. В то время как одни питомцы резвятся на снегу, другие отчаянно мёрзнут. Особенно уязвимы перед холодом определённые группы собак, и их владельцам стоит проявить особую заботу. Речь идет не только о короткошерстных или худых породах, но и о пожилых животных, щенках, а также тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Понимание особенностей вашего питомца и знание простых способов его согреть помогут сделать зимние месяцы комфортными и безопасными для всех.
Почему некоторые собаки мёрзнут сильнее других
Каждая собака воспринимает холод по-своему. То, что для хаска является долгожданной прохладой, для изящного уиппета может стать суровым испытанием. Всё дело в конституции тела, типе шерсти, возрасте и состоянии здоровья. Лия Каллаган, ветеринарная медсестра в компании по производству кормов для домашних животных Butternut Box, поясняет:
"Каждая собака индивидуальна. Хаски может чувствовать себя в своей стихии морозным утром, а уиппет или терьер могут начать дрожать после короткой прогулки. Важно знать свою собаку и наблюдать за её реакцией", — отмечает ветеринарная Каллаган.
Давайте подробнее рассмотрим, какие питомцы нуждаются в особом внимании зимой и как именно мы можем им помочь.
Сравнение восприимчивости к холоду у разных типов собак
|Тип собаки
|Основная причина уязвимости
|Рекомендуемая температура для использования одежды
|Худые и короткошерстные породы (уиппеты, грейхаунды)
|Отсутствие подшёрстка и малый процент жира
|Ниже +10°C
|Маленькие и той-породы (чихуахуа, йоркширские терьеры)
|Высокое соотношение площади поверхности к объёму, быстрая потеря тепла
|Ниже +10°C
|Щенки
|Несформированная система терморегуляции
|Ниже +12°C
|Пожилые собаки и собаки с артритом
|Ухудшение кровообращения, скованность в суставах
|Ниже +15°C
|Собаки в сырую погоду
|Потеря теплоизоляционных свойств мокрой шерсти
|Любая дождливая или ветреная погода
Как помочь собаке пережить зиму: практические советы
-
Подберите правильный гардероб. Для короткошерстных пород, таких как боксеры или выжлы, утеплённый комбинезон станет настоящим спасением. Он не только предотвратит потерю тепла, но и снизит риск ригидности мышц на холоде.
-
Обеспечьте защиту от влаги. Для прогулок в дождь или мокрый снег необходим водонепроницаемый плащ или комбинезон. Он сохранит естественные теплоизоляционные свойства шерсти, не давая собаке замёрзнуть.
-
Укоротите, но участите прогулки. Вместо одной длительной прогулки лучше выйти два-три раза, но ненадолго. Это особенно актуально для щенков и пожилых собак, которые быстро теряют тепло.
-
Позаботьтесь о лапах. После каждой прогулки обязательно мойте и насухо вытирайте лапы. Используйте специальный бальзам для лап, который защитит подушечки от агрессивного воздействия реагентов и льда.
-
Создайте комфортное место для отдыха. Лежанка собаки должна находиться в тёплом месте, вдали от сквозняков и холодных полов. Можно использовать утеплённые матрасы или одеяла.
-
Пересмотрите питание. В холодное время года собака может тратить больше энергии на обогрев тела. Свежая, качественная еда, богатая питательными веществами, поможет поддерживать энергетический баланс.
"Питание также играет ключевую роль в том, чтобы собаки справлялись с холодом. Еда, приготовленная из свежих, высококачественных ингредиентов, даёт им энергию и питательные вещества, необходимые для поддержания тепла и активности", — добавляет Лия Каллаган.
-
Слегка подогревайте еду. Это не только усилит аппетит, но и станет приятным ритуалом для питомца в холодный вечер.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Гулять с собакой в любую погоду одинаково долго.
Последствие: Переохлаждение, дрожь, ригидность мышц, обострение артрита у пожилых собак.
Альтернатива: Сократить время прогулки в мороз и дополнительно утеплить питомца с помощью утеплённого комбинезона для собак.
- Ошибка: Оставлять мокрую шерсть после прогулки сохнуть естественным путём.
Последствие: Длительное охлаждение тела, риск простудных заболеваний.
Альтернатива: Использовать влаговпитывающее полотенце или фен на низкой мощности, чтобы быстро высушить шерсть и подшёрсток.
- Ошибка: Использовать обычный крем для рук для защиты лап от реагентов.
Последствие: Возможно раздражение и даже отравление, если собака слижет крем.
Альтернатива: Применять только специализированный бальзам для лап, безопасный для животных.
А что если…
…собака категорически отказывается носить одежду? В таком случае, стоит начать с малого — например, с лёгкого свитера, и надевать его сначала дома на короткое время, поощряя питомца лакомством. Постепенно он привыкнет к новым ощущениям. Также можно рассмотреть вариант утеплённой шлейки, которая воспринимается собакой более естественно.
Плюсы и минусы зимних прогулок с собакой
|Плюсы
|Минусы
|Поддержание физической формы питомца
|Риск переохлаждения у уязвимых пород
|Новые впечатления и социализация
|Опасность травм на скользких поверхностях
|Поддержание режима дня
|Необходимость в дополнительной экипировке (одежда, бальзам для лап)
|Укрепление иммунитета за счёт умеренных нагрузок на свежем воздухе
|Риск отравления реагентами или антифризом
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать комбинезон для собаки?
Обращайте внимание на материал: для морозной, но сухой погоды подойдёт утеплённый вариант на флисе, для слякоти — водонепроницаемый с мембраной. Важно, чтобы одежда не сковывала движения и не натирала.
Сколько стоит зимняя экипировка для собаки?
Цена варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от размера, бренда и материалов. Качественный утеплённый комбинезон обойдётся в среднем в 1500–3000 рублей.
Что лучше: попона или комбинезон?
Для активных прогулок лучше комбинезон, так как он защищает и грудь, и живот. Попона больше подходит для коротких выходов в туалет или для дома, если прохладно.
Мифы и правда о собаках зимой
Миф: Собакам не холодно, потому что у них есть шерсть.
Правда: Многие породы, особенно короткошерстные, маленькие или лишённые подшёрстка, крайне чувствительны к низким температурам. Их шерсть не спасает от мороза.
Миф: Если собака живёт в квартире, она не мёрзнет на улице.
Правда: Резкий перепад температур между тёплым домом и холодной улицей является для организма стрессом и может способствовать быстрому переохлаждению.
Миф: Зимой собаку нужно кормить жирнее, чтобы она не мёрзла.
Правда: Резкое изменение рациона может навредить пищеварению. Лучше увеличить порцию привычного корма или перейти на более энергетическую, но сбалансированную пищу, проконсультировавшись с ветеринаром.
Сон и психология
Зимой световой день короче, что может влиять на режим и психологическое состояние не только людей, но и собак. Некоторые питомцы становятся более вялыми, меньше играют. Поддержание привычного распорядка дня, активные игры дома в вечернее время и уютное, хорошо освещённое место для отдыха помогут собаке чувствовать себя стабильно и спокойно.
Интересные факты о собаках и холоде
-
Чувствительность к ветру. Даже собака с густой шерстью, например, самоеды или маламуты, может замёрзнуть при сильном ветре, который буквально "продувает" шерстяной покров.
-
Роль вибрисс. Длинные жёсткие волоски на морде — вибриссы — помогают собаке ориентироваться в пространстве, в том числе и в метель, когда видимость ограничена.
-
Терморегуляция во сне. Сворачиваясь клубочком во сне на морозе, собаки прикрывают лапами нос, чтобы согревать вдыхаемый воздух и минимизировать потерю тепла.
Исторический контекст
Многие породы собак были выведены для работы в суровых климатических условиях. Лайки помогали на охоте в заснеженных лесах Сибири, овчарки пасли стада в горах, где часто бывают холода и ветра. Однако современные городские условия, жизнь в отапливаемых квартирах и селекция значительно изменили терморегуляцию даже у этих выносливых пород. Сегодня далёкий от своих рабочих предков хаски, живущий в квартире, может нуждаться в утеплении не меньше, чем декоративная собачка.
Важно помнить, что внимание и забота — лучшее, что мы можем дать своему питомцу. Наблюдайте за его поведением, и он сам подскажет, комфортно ли ему. Если собака дрожит, поджимает хвост, старается быстрее зайти в помещение или поднимает лапы — это явные сигналы, что она замёрзла и нуждается в тепле.
