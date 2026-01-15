Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 22:05

Зимой дом хочется "утеплить" без ремонта: 7 быстрых проектов, которые меняют атмосферу за вечер

Плотные зимние шторы вешают для тепла и защиты от сквозняков — Better Homes and Gardens

Зимой дом становится главным местом силы: хочется меньше суеты, больше тепла и простых занятий, которые радуют без спешки. Именно поэтому небольшие проекты по декору так хорошо ложатся на сезон "домашней спячки" — они не требуют капитального ремонта, но быстро меняют атмосферу. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

1) Соберите уголок для чтения

Холодные вечера будто созданы для пледа и книги, поэтому выделенная зона для чтения работает как маленький личный ритуал. Выберите спокойный угол у окна или свободную стену, поставьте удобное кресло или шезлонг и добавьте мягкие фактуры: плед, подушки, небольшой ковёр. Чтобы место не стало "красивым, но бесполезным", важны два практичных штриха — лампа для локального света и столик для кружки чая и мелочей. Пара личных деталей вроде свечи, растения или стопки книг делает уголок по-настоящему вашим.

2) Поменяйте шторы на зимний вариант

Заменить лёгкие занавески на более плотные — один из самых быстрых способов "утеплить" комнату визуально и физически. В статье советуют выбирать тяжёлые ткани — бархат, шерстяные смеси, фланель или хлопок с подкладкой. Такие шторы мягче собирают свет, добавляют глубины интерьеру и помогают уменьшать ощущение сквозняков у окна.

3) Сделайте многослойный свет вместо одного "большого"

Зимой особенно заметно, как верхний свет может делать комнату плоской и холодной. Гораздо уютнее, когда в пространстве несколько источников: настольные лампы, торшеры, бра и даже гирлянды. Лучше выбирать тёплый белый свет, а если есть возможность — подключить диммер или поставить диммируемые лампы, чтобы регулировать настроение одним движением.

4) Добавьте тёплые и более глубокие оттенки

Цвет способен менять ощущение комнаты сильнее, чем кажется. Зимой хорошо работают тёплые и "мрачные" оттенки — они создают эффект кокона. Проще всего вводить их через текстиль и мелкий декор: пледы, подушки, ковры, постеры, полотенца для рук. А если хочется обновления по-крупному, вариант один — перекрасить комнату в более насыщенный тон и "завернуть" пространство в цвет.

5) Пересоберите постель под холодный сезон

Переход на зимнее бельё - почти мгновенная перемена настроения в спальне. В статье рекомендуют начать с основы: фланелевые или более плотные хлопковые простыни дают заметное ощущение тепла. Затем — более толстое одеяло или зимняя вставка в пододеяльник. Чтобы кровать выглядела уютнее, добавьте дополнительный слой у изножья и несколько декоративных подушек из мягких материалов, например бархата, шенилла или трикотажа.

6) Добавьте электрический камин

Если настоящего камина нет, это не повод отказываться от ощущения "огня в комнате". Электрические модели бывают разных размеров и стилей и дают тот самый уютный визуальный центр, вокруг которого хочется собираться вечерами. Такой элемент работает как декор и как способ быстро сделать гостиную более тёплой по ощущению.

7) Оставьте гирлянды и после праздников

Гирлянды не обязаны исчезать сразу после Нового года: зимой они продолжают работать как мягкий, тёплый свет в тёмные месяцы. Вариантов два: тёплые лампы для спокойной атмосферы или разноцветные огни, если хочется ностальгии и "домашнего праздника" без повода.

В этих проектах главное — не масштаб, а эффект: чуть больше света, плотнее текстиль, теплее палитра, и дом начинает ощущаться местом, где действительно приятно пережидать зиму.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

