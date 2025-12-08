Замёрзшая дорога не проблема: как безопасно кататься зимой, избегая всех рисков

Зимняя езда на велосипеде может быть безопасной, если правильно подготовиться и выбрать соответствующее оборудование. Об этом рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников в интервью для Pravda.Ru.

Опасности зимних дорог и как их избежать

Главную опасность зимой для велосипедистов представляют лед и снег, которые делают дорожное покрытие скользким. Поэтому Синельников советует избегать маршрутов, на которых видны снежные или ледяные участки.

"Самый простой способ обезопасить себя — просто избегать дорог, где вы видите снег или лед, на котором можете упасть или поскользнуться", — отметил он.

Однако если избежать таких участков невозможно, существует несколько методов для повышения безопасности. Один из них — переобувание велосипеда в зимнюю резину.

"По аналогии с автомобилями, на велосипеды продаются шипованные покрышки, которые обладают лучшим сцеплением и хорошо подходят именно для езды в холодный сезон", — пояснил эксперт.

Фэтбайки для зимних поездок

Еще одним вариантом для безопасной езды зимой являются фэтбайки — велосипеды с широкими колесами и низким давлением.

"Если вы часто ездите по снегу или льду, — приобретите фэтбайк. Это велосипед с широкими колесами, которые накачиваются до меньшего давления, чем стандартные колеса. Такие велосипеды хорошо держатся на скользких покрытиях и подходят не только для зимнего сезона, но и для катания летом по песку", — добавил Синельников.

Занятия на велотренажере

Если зимой нет возможности кататься на улице, можно поддерживать физическую форму, занимаясь на велотренажере. Эксперт отметил, что существует множество моделей тренажеров, от простых для домашних тренировок до более современных устройств, которые имитируют различные типы дорожного покрытия. Для желающих тренироваться дома можно собрать тренировочную установку самостоятельно, приподняв заднее колесо велосипеда с помощью самодельного станка. Хотя такой вариант уступает профессиональному оборудованию, он станет хорошей альтернативой при отсутствии возможности посещать спортзал.