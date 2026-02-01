Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Черная смородина
Черная смородина
© https://unsplash.com by Anna Evans is licensed under Free
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 10:46

Смородину в январе режу без жалости — летом куст усыпан ягодами: главное знать, что убрать

Январь кажется "мертвым" месяцем для сада, но именно сейчас смородина лучше всего принимает важные решения на будущий сезон. Кусты стоят в покое, сокодвижение замедлено, и аккуратная обрезка проходит без лишнего стресса для растения. При этом один правильный выход с секатором помогает не просто навести порядок, а направить силы куста туда, где летом появятся кисти с ягодами. Об этом пишет Радек Тесар.

Почему зимняя обрезка работает

В середине зимы смородина отдыхает, поэтому вмешательство переносится легче, чем весной, когда растение уже "просыпается". У обрезки есть понятная цель: сделать куст светлым и проветриваемым, с открытым центром, чтобы воздух свободно проходил между ветвями, а солнце доставало до разных уровней кроны. Такой куст меньше загущается, быстрее просыхает после сырой погоды и в целом выглядит более здоровым, а ягоды созревают равномернее.

Выбирайте день, когда температура держится выше нуля и ветви не ломкие от мороза. Начинают с самого очевидного: убирают то, что мешает кусту и забирает питание впустую. Сухие, повреждённые и подозрительные ветки, побеги, растущие внутрь, а также слишком низкие "лежачие" отростки обычно не дают отдачи, зато создают лишнюю тень и нагрузку. Срезы делают чисто, острым инструментом, а направление будущего роста задают просто — подрезают чуть выше наружной почки, чтобы новый побег не уходил в центр куста.

Какой формы добиваться

Логика простая: лучше меньше, но сильнее. После обрезки у смородины остаются преимущественно молодые, крепкие побеги, а середина не превращается в плотный "комок". Практичный ориентир — сохранить примерно 8-10 здоровых стеблей разного возраста, чтобы куст был устойчивым и каждый сезон обновлялся. Молодые сильные побеги специально укорачивать обычно не нужно: они и так станут базой урожая, если не выбиваются из общей формы.

Чёрная и красная смородина обрезаются по-разному

У чёрной смородины пик плодоношения связан с двухлетней древесиной, а старые ветви быстро теряют продуктивность. Поэтому подход более решительный: ежегодно вырезают часть самых старых побегов у самой земли, чтобы стимулировать появление свежей замены.

Красная смородина плодоносит иначе: ягоды активно формируются и на двух-, и на трёхлетних ветвях, поэтому сильное "омоложение" ей требуется реже. Здесь обрезка мягче: удаляют несколько самых возрастных веток и при необходимости чуть корректируют высоту и контуры, чтобы куст оставался компактным и аккуратным.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Февраль на даче решает весь сезон: сделала эти 7 дел сейчас — весной скажу себе спасибо 29.01.2026 в 15:22

Февраль - время, когда стоит задуматься о подготовке сада: проверьте семена и стартуйте с важных дел, чтобы избежать весенних хлопот.

Читать полностью » Сосна, которая не капризничает: растёт на песке и глине, а выглядит как дорогой ландшафтный проект 29.01.2026 в 9:19

Корейская сосна — выносливое дерево для бедной почвы и городских условий. Узнайте, где сажать, как ухаживать и почему оно годами украшает участок.

Читать полностью » Сыплю сахар розмарину раз в месяц — куст оживает на глазах: главное правило, чтобы не угробить растение 29.01.2026 в 5:54

Удивительная практика садоводов: розмарин получают сахаром как редкую поддержку при стрессе и ускорении роста; соблюдайте дозировку и избегайте переувлажнения.

Читать полностью » Забыла про частый полив — и стало только лучше: находка для занятых и новичков 28.01.2026 в 16:34

Восковой цветок (Hoya carnosa) выглядит эффектно даже без бутонов: плотные блестящие листья, минимум ухода и ароматное цветение при правильных условиях.

Читать полностью » Модно и дорого, но бесполезно: этот способ не подходит для домашней рассады 28.01.2026 в 15:17

Садовод Ольга Воронова рассказала NewsInfo о минусах автоматизированных систем при выращивании рассады дома.

Читать полностью » Ждала правильной температуры — и не прогадала: зимняя обрезка дала другой результат 28.01.2026 в 10:56

Зимняя обрезка — не по календарю, а по погоде: плодовод советует ждать ночной температуры не ниже −10 °C неделю–две и резать по линии сброса с учётом региона.

Читать полностью » Вода после варки риса работает как жидкая подкормка — House Digest 27.01.2026 в 17:42
Подкормила овощи рисовой водой — некоторые культуры откликнулись особенно хорошо

Рисовая вода — доступная и экологичная подкормка для огорода: калий, азот и витамины помогают овощам от салата до батата. Главное — соблюдать дозу, тайминг и ферментацию.

Читать полностью » Семена брокколи прорастают при температуре от 4 градусов — Real Self-Sufficiency 27.01.2026 в 14:14
Брокколи перестала быть "капризной", когда стало понятно, что с ней происходит на каждом этапе

Брокколи: история, 8 стадий роста и практические советы по почве и поливу — как добиться плотной головки и стабильного урожая.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Консервированная фасоль спасает ужин — 1 минута, и блюдо становится сытнее и полезнее: лайфхак на каждый день
Наука
Океан спрятал "вершину" в 3109 метров: новая подводная гора затмила рекорды суши
Недвижимость
Запах пота въелся намертво — а стирка запрещена: 4 способа спасти верхнюю одежду за полчаса
Наука
В крови беременной не нашли обязательного маркера: тайна 1972 года раскрылась только сейчас
Еда
Майонез в салате из тунца больше не нужен — замена делает блюдо легче и "свежее": попробуйте сегодня
Красота и здоровье
ЗОЖ “бьёт” по кишечнику — эти полезные привычки вызывают вздутие и тяжесть: многие не догадываются
Недвижимость
Комната выглядит модно, а жить в ней неуютно — виновата одна ошибка масштаба: вы её точно делали
Туризм
Туристы бегут на перекрёсток Сибуи, но самое неожиданное ждёт в стороне: многие проходят мимо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet