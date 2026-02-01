Смородину в январе режу без жалости — летом куст усыпан ягодами: главное знать, что убрать

Январь кажется "мертвым" месяцем для сада, но именно сейчас смородина лучше всего принимает важные решения на будущий сезон. Кусты стоят в покое, сокодвижение замедлено, и аккуратная обрезка проходит без лишнего стресса для растения. При этом один правильный выход с секатором помогает не просто навести порядок, а направить силы куста туда, где летом появятся кисти с ягодами. Об этом пишет Радек Тесар.

Почему зимняя обрезка работает

В середине зимы смородина отдыхает, поэтому вмешательство переносится легче, чем весной, когда растение уже "просыпается". У обрезки есть понятная цель: сделать куст светлым и проветриваемым, с открытым центром, чтобы воздух свободно проходил между ветвями, а солнце доставало до разных уровней кроны. Такой куст меньше загущается, быстрее просыхает после сырой погоды и в целом выглядит более здоровым, а ягоды созревают равномернее.

Выбирайте день, когда температура держится выше нуля и ветви не ломкие от мороза. Начинают с самого очевидного: убирают то, что мешает кусту и забирает питание впустую. Сухие, повреждённые и подозрительные ветки, побеги, растущие внутрь, а также слишком низкие "лежачие" отростки обычно не дают отдачи, зато создают лишнюю тень и нагрузку. Срезы делают чисто, острым инструментом, а направление будущего роста задают просто — подрезают чуть выше наружной почки, чтобы новый побег не уходил в центр куста.

Какой формы добиваться

Логика простая: лучше меньше, но сильнее. После обрезки у смородины остаются преимущественно молодые, крепкие побеги, а середина не превращается в плотный "комок". Практичный ориентир — сохранить примерно 8-10 здоровых стеблей разного возраста, чтобы куст был устойчивым и каждый сезон обновлялся. Молодые сильные побеги специально укорачивать обычно не нужно: они и так станут базой урожая, если не выбиваются из общей формы.

Чёрная и красная смородина обрезаются по-разному

У чёрной смородины пик плодоношения связан с двухлетней древесиной, а старые ветви быстро теряют продуктивность. Поэтому подход более решительный: ежегодно вырезают часть самых старых побегов у самой земли, чтобы стимулировать появление свежей замены.

Красная смородина плодоносит иначе: ягоды активно формируются и на двух-, и на трёхлетних ветвях, поэтому сильное "омоложение" ей требуется реже. Здесь обрезка мягче: удаляют несколько самых возрастных веток и при необходимости чуть корректируют высоту и контуры, чтобы куст оставался компактным и аккуратным.