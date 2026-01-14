Ялта в конце декабря встретила штормом — а в новогоднюю ночь случилось то, чего там почти не бывает

Зимний Крым редко ассоциируется с новогодней сказкой, но иногда именно он преподносит самые неожиданные впечатления. Поездка в Ялту в конце декабря обернулась не только штормовым морем и ледяным ветром, но и редким для этих мест снегом в новогоднюю ночь. Автор честно подсчитал расходы, поделился маршрутами и тем, как менялись планы на ходу. Об этом рассказал автор канала на Дзене "Николавна".

Ялта под ветром и первые дни у моря

Ялта встретила путешественников сурово: сильный ветер, свинцовое небо и штормящее море сразу задали тон поездке. Разместились в гостевом доме "У Елены" — без претензий, но чисто и удобно. Большим плюсом стало расположение: рядом магазины и всего несколько минут пешком до Массандровского пляжа. Проживание на пять ночей для четверых обошлось в 32 000 рублей.

Несмотря на усталость после дороги, в первый же вечер вышли к морю и дошли до площади имени Ленина. На набережной уже сияла главная ёлка города — в этом году украшенная светящимися бантиками, которые смотрелись особенно эффектно на фоне зимнего неба.

Продукты, еда и новогодняя ночь

Основную закупку продуктов сделали в сетевом магазине по дороге на Дражинке: цены выше материковых, но заметно ниже, чем в ближайших точках у дома. На продукты ушло около 5000 рублей. Готовить в первый вечер не стали — спасла пиццерия. Две большие пиццы на вынос обошлись в 1400 рублей, причём коробки оплачивались отдельно. Порции оказались настолько большими, что их хватило и на завтрак.

31 декабря началось спокойно: чай с видом на море и прогулка по пляжу. Днём погода резко испортилась, а к вечеру пошёл снег — редкое явление для Ялты, тем более в новогоднюю ночь. Новый 2026 год встретили у большого экрана рядом с главной ёлкой. После боя курантов город быстро опустел, и путешественники отправились отдыхать, рассчитывая на активное утро.

Гололёд, кофе и Алупка

Планы пришлось скорректировать: 1 января Ялту сковал мороз, появился гололёд и усилился ветер. День прошёл в неспешных прогулках по окрестностям. Штормящее море, редкие купальщики и горячий кофе стали главными впечатлениями. За всю поездку на кофе ушло около 6000 рублей.

Когда погода улучшилась, отправились в Алупку. Воронцовский парк стал главным открытием дня: каменные дорожки, старые аллеи и шумное море у детского пляжа, где волны разбивались о валуны. Впечатление дополнил Воронцовский дворец, который автор называет безусловным украшением маршрута.

Последние дни и подсчёт расходов

Оставшиеся дни посвятили прогулкам по Ялте. Лёд сошёл, гулять стало комфортнее. Купили крымскую косметику для себя и на подарки — около 3000 рублей, ещё 2000 рублей ушло в винном магазине. От посещения океанариума отказались из-за цены: 1500 рублей за билет показались неоправданными для компании из четырёх человек. Перекусы в кафе на набережной добавили к бюджету ещё 3000 рублей.

Основные расходы в Ялте составили: топливо — 10 000 рублей, платная дорога — 2260 рублей, жильё - 32 000 рублей, еда — около 15 000 рублей, покупки и подарки — 5000 рублей. Дополнительно были траты в Керчи на ночёвку и экскурсию — ещё несколько тысяч рублей. В итоге новогодняя поездка в Крым обошлась примерно в 70 000 рублей.

По словам автора, в прошлом году путешествие стоило почти вдвое дешевле, но тогда условия были другими. В этот раз главным результатом стали эмоции, редкий снег в Ялте и ощущение зимнего Крыма, который запоминается не меньше летнего.